Reilingen. (RNZ) Ein traditionsreiches Fest wie die Kerwe hat seinen festen Platz im Terminkalender. In Reilingen wird sie seit mehr als 100 Jahren am vierten Oktoberwochenende gefeiert. Doch in diesem Jahr wird es dort coronabedingt erneut keinen Kerwe-Rummelplatz geben. Wegen der geltenden Hygienevorgaben habe man bedauerlicherweise keine Schausteller für den Kerwe-Rummel gewinnen können, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Zum Trost bietet die Kommune den Bürgern einen verkaufsoffenen Sonntag am 24. Oktober an. Die Reilinger Geschäfte dürfen an diesem Tag anlässlich des Kirchweihfests und unter Einhaltung der Hygienebestimmungen von 13 bis 18 Uhr öffnen. Auch Gasthäuser, Metzgereien und Bäckereien hätten teilweise schon Vorbereitungen getroffen und sich wieder besondere Kerwe-Angebote überlegt.

Auch die Vereine können etwas beitragen. Der Angelsportverein zum Beispiel bietet am Kerwesonntag, 24. Oktober, ein Backfischessen "to go" an. Das frisch gebackene Zanderfilet, die geräucherten Forellen und der Kartoffelsalat können von 11 bis 14 Uhr abgeholt werden. Den Bestellschein findet man auf der Internetseite des Angelsportvereins Reilingen. Er muss bis spätestens 21. Oktober per E-Mail an bestellung@asv-reilingen.de geschickt werden oder per Post an folgende Adresse: Alter Rottweg 11, 68799 Reilingen. Die Anglerjugend verkauft außerdem Schokoküsse. Sie werden ebenfalls von 11 bis 14 Uhr ausgegeben – solange der Vorrat reicht.

Das Rathaus bleibt am Kerwemontag, 25. Oktober, geschlossen.