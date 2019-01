"So breit, so viele Straßen": Die Kreuzung der B 291 bei Walldorf soll in den Sommerferien saniert werden. Foto: Pfeifer

Von Carsten Blaue

Heidelberg. Über die beiden Land- und Straßenkarten verteilen sich bunt verstreut die 50 farbigen Kästchen mit Stichworten zur Erläuterung. Jedes davon steht für eine Straßenbaumaßnahme auf Autobahnen sowie Bundes-, Landes- und auch ein paar Kreisstraßen. 36 sind es im Rhein-Neckar-Kreis, 14 im Neckar-Odenwald-Kreis.

Ein Blick genügt also, um zu erkennen, dass die Region auch in den kommenden Jahren eine große Baustelle bleiben wird. "Und wir müssten eigentlich noch viel mehr machen", sagt Baudirektorin Karin Mihatsch. Die stellvertretende Leiterin des Baureferats Nord im Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) stellt am Dienstag am Heidelberger Dienstsitz der Behörde vor, wo die Verkehrsteilnehmer dieses Jahr mit Staus, Umleitungen und Tempolimits zu rechnen haben - um am Ende vor allem sanierte Straßen oder auch neue Brücken zu bekommen.

Besonders in sich hat es laut Mihatsch die Sanierung der B291 in Walldorf zwischen der A5-Anschlussstelle und dem "Monsterknoten" inklusive - also der Riesen-Kreuzung, an der die B291 auf die L598 und die L723 trifft. Hier geht es gleich dreispurig in Richtung SAP: "So breit, so viele Straßen", betont Mihatsch. Ein kompliziertes Nadelöhr, das ihr Bauchweh bereitet. Das Projekt soll in den Sommerferien gestemmt werden. Nach der Formel 1 in Hockenheim geht es los, also nach dem 28. Juli. Eine Sperrung des Knotens soll es nicht geben. Der Verkehr soll eingeschränkt, aber ohne Ampeln in beiden Richtungen fließen. Wie genau, wird noch im Detail geklärt.

Zum Pilotprojekt im Land wird ab Spätsommer die Fahrbahnsanierung auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Dossenheim. Die eine Seite wird im normalen Zweischichtbetrieb erneuert, die andere rund um die Uhr. Das RP will wissen, wie viel schneller die 24-Stunden-Baustelle ist und ob der nächtliche Baustellenlärm stört. Schließlich geht es auch um die Kosten und nicht zuletzt um die Qualität. Denn unter Beleuchtung schafft es sich anders als bei Tageslicht. Politisch schon lange gefordert wird ganz im Norden die Sanierung der L3110 zwischen Hemsbach und der hessischen Landesgrenze. Hier ist Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte.

Noch bis ins kommende Jahr wird der Brückenbau an der A656 bei Friedrichsfeld dauern, ebenso lang die Fahrbahnsanierung auf der A6 bei Mannheim-Sandhofen. Ohne Probleme begonnen hat die Sanierung der Salierbrücke bei Speyer. Große Verkehrseingriffe ziehen laut Mihatsch die Straßenerneuerungen auf der B45 zwischen Wiesenbach und Mauer sowie zwischen Zuzenhausen und Meckesheim nach sich. Nicht unproblematisch sei auch die Sanierung der L592 zwischen Reihen und Ittlingen, weil die Strecke eine Umfahrungsmöglichkeit der A6 für den Schwerlastverkehr sei.

Im Neckar-Odenwald-Kreis laufen die Planungen für den letzten Abschnitt der Ortsumgehung von Adelsheim - eines der wenigen Neubauprojekte. Wegen der Topografie würden viele Stützwände beim Fahrbahnbau gebraucht, so Mihatsch.

Bei der Größenordnung der Kosten orientiert sich die Baudirektorin am vergangenen Jahr. Die 40 Millionen Euro vom Bund waren für den Rhein-Neckar-Kreis Rekord. Das Land war mit gut acht Millionen Euro dabei. Auch das ein Spitzenwert. Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt der Bund drei Millionen Euro, das Land 2,5 Millionen.

Was dieses Jahr tatsächlich zu Buche schlägt, ist nicht klar. Zumal das Straßenbauprogramm des RP nicht in Beton gegossen ist: "Wir müssen flexibel bleiben", so Mihatsch: "Denn wir bewegen uns in Abhängigkeiten."

Beispiel Ortsdurchfahrten: Ist die Straße erst mal auf, sanieren viele Kommunen zunächst ihre Leitungen und Kanäle. Das kann zu Verzögerungen führen, wie etwa in Rosenberg. Oder es passt mit den Umleitungsstrecken nicht. Die müssten aber gerade im Neckar-Odenwald-Kreis gut sein, sagt Arno Baur, Leiter der Buchener RP-Dienststelle. Vor allem für den Öffentlichen Nahverkehr, denn schließlich sollen alle Kinder, die mit dem Bus fahren, pünktlich in der Schule sein. Manche Baustellen können zudem nicht, wie geplant, beginnen, weil schlicht keine Baufirma auf die Ausschreibung reagiert. Das RP bekommt aber nicht nur den Fachkräftemangel zu spüren, sondern manchmal auch den Unmut der Verkehrsteilnehmer. Die Akzeptanz für Sperrungen gehe zurück, so Ralph Eckerle, RP-Sachgebietsleiter Erhaltungsmaßnahmen im Rhein-Neckar-Raum: "Aber wäre eine gesperrte Straße ohne Auswirkungen, würde ich sie auch gar nicht brauchen."

Kritik an den ganzen Straßenbaustellen in der Region kommt immer wieder vom Handel, auch aus Mannheim. Innenstädte seien nur schwer erreichbar. Und es fehle an der Abstimmung der einzelnen Maßnahmen. Hier verweist Mihatsch auf den Arbeitskreis des Verbands Region Rhein-Neckar zur Baustellenkoordination. Gerade auch mit der Industrie- und Handelskammer sei man oft im Gespräch: "Und letztlich bauen wir ja nicht, um uns zu beschäftigen."