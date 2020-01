Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Mehr als eine Stunde dauerte die Verlesung der Anklageschrift gegen einen 30-Jährigen aus Leimen, den die Staatsanwaltschaft des Diebstahls in einem besonders schweren Fall verdächtigt. Vergangene Woche musste sich der Angeklagte vor der Strafkammer des Landgerichts Mannheim verantworten.

Ihm wird zur Last gelegt, als Kommissionierer des Decathlon-Logistikzentrums in Schwetzingen im Zeitraum von Juli 2014 bis Juni 2015 vorwiegend elektronische Waren entwendet zu haben, um diese anschließend über verschiedene, bei Ebay eingerichtete Accounts zu verkaufen.

Über drei Benutzerkonten soll der 30-Jährige insgesamt 455 Angebote eingestellt haben. Die potenziellen Käufer habe er bewusst getäuscht, indem er ihnen suggerierte, er sei in der Lage, die angebotenen Gegenstände zu verkaufen, führte Oberstaatsanwalt Peter Lintz aus. Die hochwertigen Waren, zumeist Multisportuhren, Fitnessarmbänder, GPS-Pulsuhren, Helmkameras und Outdoor-Smartphones, sollen einen Gesamtwert von 84.000 Euro gehabt haben.

In 283 Fällen sollen die Käufer – die unter anderem aus Aschaffenburg, Hamburg, Mainz, Nürnberg, Heidelberg, Köln und Frankfurt, aber auch aus Madrid und Minsk kamen – die jeweils angebotenen Gegenstände erworben und den Kaufpreis an den Angeklagten überwiesen haben. Der 30-Jährige habe dadurch auf seinen drei Bankkonten ein Vermögen in Höhe von rund 48.500 Euro angesammelt. In allen anderen Fällen habe sich kein Käufer für die Elektronikgeräte gefunden.

Der in Palermo geborene italienische Staatsbürger gab vor der Strafkammer unter Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz umfassend Auskunft über seine Person. Er war im Alter von sieben Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, hatte die Realschule abgeschlossen und anschließend eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht.

Zuerst habe er versucht, in Rom eine Arbeitsstelle zu finden. Dann sei er aber in Deutschland geblieben und habe seine Freundin aus Italien nachgeholt. Das Geld sei knapp gewesen, man habe sich kaum etwas leisten können, erzählte der 30-Jährige unter Tränen.

Ab 2014 habe er bei Decathlon gearbeitet. Als Schichtleiter wurde ihm schnell Verantwortung übertragen. Inzwischen arbeitet der ausgebildete Handelsfachwirt bei einem Online-Versandhändler und sieht einer Beförderung entgegen. Seine Freundin ging zurück nach Italien, er selbst wohnt bei seiner Mutter.

Verteidiger Rüdiger Betz räumte für den 30-Jährigen alle Tatvorwürfe ein. Sein Mandant habe damals im Logistiklager gearbeitet und gesehen, "dass hier und da Diebstähle vorkamen". Das habe er nicht gemeldet. Schließlich habe er selbst Waren aus dem Lager mitgenommen oder die hochwertigen Elektronikteile in Pakete mit günstigen Artikeln gelegt und diese dann an sich selbst geschickt.

Für die Angebote auf Ebay habe der Angeklagte verschiedene E-Mail-Adressen verwendet. So habe er auch ein paar Mal seine Mutter als Kundin angegeben. Die ganze Sache fand ein Ende, als die Polizei im Februar 2016 die Wohnung des Angeklagten durchsuchte. Die Wiedergutmachung des Schadens sei erfolglos versucht worden, so der Verteidiger. Das Gericht hörte den Decathlon-Logistikleiter als Zeugen an.

In manchen Monaten habe man einen Schwundwert von bis zu 30.000 Euro festgestellt, sagte der 36-Jährige. "Bei Ebay standen Waren drin, die bei uns gefehlt haben. Über die E-Mail-Adressen haben wir die Namen von zwei Personen ermittelt, die bei uns beschäftigt waren", erläuterte er. Heute seien solche Diebstähle aber nicht mehr möglich aufgrund von Taschenkontrollen und Detektoren an den Ausgängen.

"Er war ein sehr guter Mitarbeiter und immer sehr höflich. Ich bin aus allen Wolken gefallen", erklärte der 36-Jährige mit Bedauern. "Mein Mandant grämt sich seit fünf Jahren", meinte Verteidiger Rüdiger Betz. Ein Polizeibeamter des Reviers Schwetzingen gab Auskunft über die Ermittlungen. Man sei dem Angeklagten über Handy-Nummern und aufgrund "verschwiegener Accounts" auf die Spur gekommen. Auch die Arbeitsstelle des 30-Jährigen und die Wohnung der Mutter seien damals durchsucht worden.

Der nächste Verhandlungstag ist für Donnerstag, 23. Januar, angesetzt. Dann soll auch das Urteil gesprochen werden.