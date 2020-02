Weinheim/Mannheim. (web) Das war kein kleiner Fisch: Ein 30 Jahre alter Mann aus Hemsbach ist am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Die Vierte Strafkammer des Landgerichts Mannheim sah es als erwiesen an, dass er im großen Stil mit Amphetamin, Haschisch und Ecstasy gehandelt hatte. Darüber hinaus besaß er ein Kokaingemisch, das einen Reinheitsgehalt von 80 Prozent aufwies.

Richterin Bettina Krenz sprach im Verlauf der Urteilsverkündung von einem "Supermarkt für Drogen", den der äußerlich völlig unscheinbare Deutsche unterhalten hatte. Nachdem er im Mai 2019 Drogen an eine verdeckte Ermittlerin verkauft hatte, nahm ihn die Polizei fest. Auch einer seiner Komplizen ging den Ermittlern in die Falle, ihm wurde in Heilbronn der Prozess gemacht.

Laut Anklageschrift fanden die Ermittler nach der Festnahme des 30-Jährigen drei Drogenbunker: in einem Lagerraum in der Weinheimer Innenstadt, in einer Bensheimer Garage und in dem eigens präparierten Renault-Twingo. Es wurden 24 Kilo Marihuana, 6,2 Kilo Haschisch und 2,6 Kilo einer Grundsubstanz für Partydrogen, 780 Gramm Amphetamin, 480 Gramm Kokaingemisch sowie 3700 Ecstasy-Tabletten sichergestellt. Laut Richterin Krenz hat der Angeklagte die Taten im Wesentlichen eingeräumt.

Zudem hatte er mit der Polizei kooperiert und diese zu seinem Weinheimer Versteck geführt. Bei Fragen zu Zulieferern und Hintermännern machte er von seinem Schweigerecht gebrauch. Bereits vor seiner Festnahme hatte sich der vorbestrafte 30-Jährige entschlossen, sein eigenes Suchtproblem therapieren zu lassen.

Das Urteil ist nur auf den ersten Blick hart, es beinhaltet Chancen: Wenn er sich nichts mehr zuschuldenkommen lässt, muss der 30-Jährige zwei Jahre absitzen: Ein halbes Jahr ist durch die U-Haft abgegolten, eineinhalb Jahre sind zur Therapie vorgesehen, danach kommt eine vorzeitige Haftentlassung in Betracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.