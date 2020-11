Von Volker Endres

Mannheim. Ein Schulkiosk in Mannheim, eine Ayurvedapraxis in Heidelberg, ein Historienforscher in Hemsbach: Der Beratungsverein "Pro Social Business" hat seit über 30 Jahren vielen Menschen den Weg in die Selbstständigkeit geebnet. "Zu 50 Prozent waren dies Menschen mit einem Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung", berichtet Vereinsgründer Giampaolo Silvestri. Die andere Hälfte waren Arbeitslose, die den Schritt zum eigenen Unternehmen wagten.

"Ganz am Anfang waren generell junge Menschen unsere Zielgruppe", erinnert sich Silvestri. Immerhin war das Profil der Gründerberatung oder gar von Gründerzentren in Mannheim im Jahr 1989 noch in sehr weiter Ferne. Viel hat sich seither verändert.

Sieben Gründerzentren mit zugehöriger Beratung sind mittlerweile unter der Marke "Next Mannheim" zusammengefasst. Die Arbeit von "Pro Social Business" ist trotzdem so notwendig wie eh und je. "Wir sind zertifiziert und arbeiten mit der Arbeitsagentur und auch den städtischen Stellen zusammen. Einige unserer Projekte werden vom Jobcenter getragen", berichtet Silvestri. Und noch heute kommt ein Zuschuss zur Gesamtfinanzierung von der Stadt Mannheim.

Ende der 1980er Jahre war der Soziologe aus Italien zufällig in Mannheim gelandet, lernte Menschen kennen und entdeckte einen Bedarf für die Beratung von angehenden Existenzgründern. "Deshalb hat uns auch von Anfang an das Wirtschaftsministerium unterstützt." Denn auch dort war bekannt, dass Baden-Württemberg in der Zahl der Existenzgründungen unterhalb des Bundesdurchschnitts lag. "Am Anfang haben sich viele Türken für das Angebot interessiert", so Silvestri. Für die Feinheiten von Businessplan, Finanzierungsmodellen, Wirtschaftssystem und der deutschen Bürokratie insgesamt gab es von Anfang an Beratungsbedarf – und das nicht nur in dieser Klientel. Dabei sei die Gründung niemals das einzige Ziel. "Wir bieten eine ganzheitliche Beratung. Und wenn die Selbstständigkeit nicht der beste Weg ist, helfen wir den Kunden, eine bessere Entscheidung zu treffen." Das hänge manchmal nicht allein an der Geschäftsidee selbst, sondern sei hin und wieder auch eine Frage der Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis. Und: "In den letzten 20 Jahren wurde die Bereitschaft, sich beraten zu lassen, größer." So groß, dass der Verein nicht nur das Mannheimer Büro betreibt, sondern auch eine Niederlassung in Neustadt an der Weinstraße.

Die Bandbreite sei dabei nach wie vor groß. "Gerade Geflüchtete wollen sehr gerne arbeiten." Viele davon seien bereits in ihren Heimatländern selbstständig gewesen und verfügten über einen hohen Bildungsgrad, ist Silvestris Beobachtung. "Vor allem die Untätigkeit ist für die meisten unerträglich." Ähnlich sehe es im Bereich der Gründungen aus der Arbeitslosigkeit aus. "Viele Teilnehmer waren zuvor schon im Nebenerwerb selbstständig. Wir beraten sie dann vor dem letzten Schritt in die Vollselbstständigkeit."

Etwa 300 Beratungen im Jahr führt der Verein durch – in der Regel finanziert über Gutscheine aus dem Jobcenter. "Mit unseren unterschiedlichen Projekten kommen wir auf rund 500 Beratungen im Jahr." Einigen genüge ein einziges Gespräch, bei anderen werde der gesamte Prozess und auch das Geschäftsmodell über Jahre begleitet.

Die Arbeit wird "Pro Social Business" also sicher nicht ausgehen. Die Urzelle des Mannheimer Gründungsnetzwerkes ist mit mehrsprachigen Beratungen und seinem ganzheitlichen Beratungs- und Weiterbildungsangebot nach wie vor notwendig, ist Giampaolo Silvestri überzeugt.