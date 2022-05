Ein Kranz sowie Blumen und Kerzen liegen am Tatort an der Kreisstraße 22 bei Ulmet in Rheinland-Pfalz zum Gedenken. Dort wurden zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle getötet. Foto: dpa

Von Carsten Blaue

Kaiserslautern/Kusel. Nach der Tötung von zwei jungen Polizisten am frühen Morgen des 31. Januar auf der ländlichen Kreisstraße 22 bei Ulmet in der Westpfalz hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen einen 38 Jahre alten Saarländer Anklage wegen Mordes zum Schwurgericht in Kaiserslautern erhoben. Dieses muss jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Der Leitende Oberstaatsanwalt, Udo Gehring, teilte am Dienstag mit, die Ermittlungen hätten bestätigt, dass der 38-Jährige allein verantwortlich gewesen sei für die tödlichen Schüsse auf die beiden Polizeibeamten – eine 24-jährige Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Kommissar. Diese hatten den Kastenwagen des Beschuldigten kontrollieren wollen, der zu dieser frühen Stunde an der Straße stand. Im Rahmen der Großfahndung am 31. Januar war auch ein heute 33-Jähriger festgenommen worden. Das Verfahren gegen ihn habe die Staatsanwaltschaft eingestellt, soweit es den Vorwurf des Mordes betroffen habe, so Gehring. Denn an den beiden mutmaßlichen Tatwaffen waren Finger- und DNA-Spuren des 38-Jährigen festgestellt worden, jedoch keine solchen Spuren des 33-Jährigen.

Gehring teilte weitere Details der Ermittlungen mit. So wurde der Tathergang inzwischen genau rekonstruiert. Den ersten Schuss gab der 38-Jährige ("Ein sehr guter Schütze, der schnell nachladen konnte", so Gehring bereits am 1. März) mit der doppelläufigen Schrotflinte aus kurzer Entfernung auf den Kopf der Polizistin ab. Diese stürzte schwer verletzt und bewusstlos auf die Straße. Der 38-Jährige sei von ihrem Tod ausgegangen. Der zweite Schuss aus der Schrotflinte traf den Polizisten in größerer Entfernung am Gesäß. Dieser habe sich mit seiner Dienstwaffe verteidigt. Doch trafen ihn weitere drei Schüsse des 38-Jährigen aus einem Jagdgewehr, Typ Winchester Bergara 308. Jeder davon verletzte den Polizisten schwer. Der letzte Schuss war tödlich und traf den Polizeibeamten am Kopf. Laut Gehring durchsuchte der mutmaßliche Täter dann die Polizeibeamtin nach belastenden Notizen. Laut den Ergebnissen der Ermittlungen merkte er, dass sie noch lebte und gab mit der Schrotflinte einen weiteren Schuss auf ihren Kopf ab. So wirft ihm die Staatsanwaltschaft einen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie zwei weitere vollendete Morde vor, zudem Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 38-Jährige zur Verdeckung der Jagdwilderei handelte, mit der er seinen Lebensunterhalt bestritt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm daher auch vor, die Polizeibeamten aus Habgier getötet zu haben, um seinen illegalen Erwerb fortsetzen zu können. Jagdwilderei wirft die Ermittlungsbehörde auch dem 33-Jährigen vor. Und versuchte Strafvereitelung, weil er dem 38-Jährigen bei dem Versuch geholfen haben soll, die Spuren der Morde zu beseitigen. Beide waren noch am Tattag im saarländischen Sulzbach aufgegriffen worden.

Hier fanden die Beamten auch die beiden Tatwaffen, die der Frau des 38-Jährigen gehört haben sollen. Sie habe die Waffen legal besessen, so Gehring. Gegen die Frau wird dennoch ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Dabei soll auch die Frage geklärt werden, wie der Mann in den Besitz der Waffen kommen konnte. Dessen Jagdschein war im März 2020 nämlich ausgelaufen und nicht verlängert worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann überdies auch keine Schusswaffen mehr auf seiner Waffenbesitzkarte eingetragen.

Zur Schuldfähigkeit der beiden Männer hat die Staatsanwaltschaft psychiatrische Gutachten eingeholt. Die Sachverständigen würden ihr abschließendes Gutachten erst in der Hauptverhandlung abgeben. Nach ihrer vorläufigen Bewertung gebe es aber bei keinem Beschuldigten Anhaltspunkte für eine Einschränkung der Schuldfähigkeit, so Gehring. Der 38-Jährige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.