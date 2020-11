Rhein-Neckar. (pol/mare) Die Nerven liegen in der Corona-Zeit zunehmend blank. Und Einsicht in die Situation ist auch nicht bei allen Wirten vorhanden. Die Polizei hatte am Wochenende in der Region entsprechend viel zu tun. Ein Überblick über den Polizeibericht.

Gaststätte früh morgens noch geöffnet - alle Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz

> Weinheim: Am Samstagmorgen um 3.45 Uhr stellte eine Polizeistreife fest, das eine Gaststätte in der Grundelbachstraße noch geöffnet war. In der Gaststätte saßen zahlreiche Besucher, die Alkohol tranken und an Speilautomaten spielten. Eine Angestellte schenkte hinter dem Tresen weiterhin Alkohol aus, der Betreiber war nicht vor Ort. Alle Gäste trugen keinen Mund-Nasen-Schutz.

Von allen anwesenden Personen wurden die Personalien festgestellt, danach wurde die sofortige Schließung des Lokals veranlasst. In einem Raum hinter dem Tresen wurde eine Plastikdose mit über 16 Gramm Amphetamin gefunden und sichergestellt.

Verstoß gegen die Sperrzeit für Gastronomiebetriebe nach dem Infektionsschutzgesetz

> Mannheim: Weil eine Gaststätte in den E-Quadraten am Samstagmorgen um 5 Uhr noch geöffnet hatte, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein Zeuge hatte mitgeteilt, dass Gäste noch an Spielautomaten spielen und Getränke konsumieren würden. Eine Überprüfung ergab, dass sich Gäste im Innern aufhielten und flüchteten, als sie die Polizei bemerkten.

In einer Parkgarage neben der Gaststätte konnten schließlich fünf Personen festgestellt werden, die sich zuvor darin aufgehalten hatten. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden sie auf freien Fuß gesetzt. In den G-Quadraten wurde zudem kurz vor 2 Uhr ein Imbiss geschlossen, nachdem der Betreiber noch mehrere Kunden bediente.

Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden - Großeinsatz der Polizei

> Ilvesheim: Mehrere Menschen verständigten am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr die Polizei, dass auf dem Parkplatz der Alla-Hopp-Anlage in der Straße am Freibad zwei Personengruppen von etwa 20 bis 25 Personen aufeinander losgehen würden. Dabei sollen diese auch ein Baseballschläger sowie ein Messer und Flaschen in den Händen halten.

Beim Eintreffen der ersten Streifen waren nur noch vereinzelte jugendliche und Heranwachsende anzutreffen. Demnach sollen mehrere Täter aus derzeit noch nicht bekannten Gründen auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben. Zudem soll ein Unbekannter mit einem Messer herumgefuchtelt und damit gedroht haben. Im Umfeld des Tatorts wurden von mehreren Personen die Personalien erhoben. Bei einer Person wurden Quarzhandschuhe gefunden und sichergestellt.

Bei der Durchsuchung eines 24-Jährigen wurden geringe Mengen Haschisch und Marihuana gefunden und sichergestellt. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.

Polizeibeamte tätlich angegriffen

> Mannheim: Bei der Kontrolle einer Gruppe von sechs Personen, die sich am Samstagmorgen am Starnberger Weg am Rheinauer See aufhielten, wurde ein Beamter von zwei Personen angegriffen. Eine Anwohnerin hatte gegen 2.25 Uhr per Notruf die Polizei verständigt und sich über die lärmende Gruppe beschwert. Bei der Kontrolle wurde Marihuanageruch bei einem 20-Jährigen festgestellt. Bei seiner Durchsuchung versuchte er mehrfach, nach dem Beamten zu schlagen und nach der Dienstwaffe zu greifen. Nachdem der Angreifer wurde zu Boden gebracht worden war, griff ein 22-Jähriger den Beamten an, wurde aber zurückgestoßen. Im weiteren Verlauf wurde der 22-Jährige von seinen Bekannten zurückgehalten.

Nachdem fünf Streifenbesatzungen vor Ort waren, konnte die Situation beruhigt werden. Die beiden Angreifer wurden auf die Wache gebracht, ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille, bei dem 22-Jährigen von über zwei Promille. Beide standen zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Arzt entnahm Blutproben. Nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei einem ebenfalls 20-Jährigen wurde ein Crusher mit Marihuana-Resten gefunden und sichergestellt. Gegen die Tatverdächtigen werden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jugendliche stürzt von Container

> Heidelberg: Eine Jugendliche ist beim Feiern am Samstagfrüh am Neckarufer von einem Baucontainer gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Bei ihrer Versorgung griff ein 17-Jähriger zudem die Notärztin an. Mehr dazu lesen Sie hier.

Vater dreht durch und greift Polizisten an

> Mosbach-Neckarelz: Ein mehrfacher Familienvater hat bei einer Polizeikontrolle die Polizei angegriffen. Er weigerte sich dabei, seine Maske auf dem öffentlichen Platz aufzusetzen. Später entschuldigte er sich bei den Beamten und erklärte den Ausraster mit der Corona-Situation. Mehr dazu lesen Sie hier.