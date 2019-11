Von Stefan Kern

Schwetzingen. Wenn man mit dem Politologen Frank-Uwe Betz durch Schwetzingen geht, dann ist das kein Vergnügen. Von Flanieren kann in solchen Momenten keine Rede sein. Dafür ist die historische Last, von der Betz am Jahrestag der Reichspogromnacht berichtet, einfach zu groß. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 machte sich ein Mob aus Bürgern und Nationalsozialisten auf, um das jüdische Leben in Schwetzingen systematisch zu zerstören.

„Das war ein erster Auftakt zum Holocaust“, erklärte Betz vor den rund 50 interessierten Teilnehmern des historischen Stadtspaziergangs am vergangenen Samstag. Man könne diese Nacht durchaus als Test der Nationalsozialisten verstehen. Sie wollten wissen, wie weit sie mit der Gewalt gegen Juden gehen konnten. Leider fiel die Bilanz eindeutig im Sinne der NSDAP aus: Die Bürger in Schwetzingen nahmen die Zerstörungen hin, manche beteiligten sich sogar daran.

Bei seinem geschichtlichen Spaziergang machte Betz die Dimensionen dieses monströsen Verbrechens deutlich. Vom Schlossplatz ging es durch die Dreikönigstraße und die Kleinen Planken bis in die Seitenstraßen – überall dort findet man noch Spuren des Verbrechens. „Von Nichtwissen kann da keine Rede sein“, so Betz. Dies gelte auch heute. Er verwies unter anderem auf den AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland, der das NS-Regime als „Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher deutschen Geschichte“ bezeichnet hatte. „Wir wissen doch genau, wohin das führen kann“, betonte Betz.

Ausgehend vom Schloss, wo sich bis 1933 ein Gebetssaal der jüdischen Gemeinde befand, führte der Weg zum Mahnmal gegenüber dem Rathaus. Dabei machte die Gruppe an folgenden Stationen Halt: Dreikönigstraße, Invalidengasse, Heidelberger Straße, Herzogstraße, Carl-Theodor-Straße, Schlossplatz und Zeyherstraße. Betz erläuterte anhand von Einzelschicksalen das Leben und Leiden von Schwetzinger Familien wie den Blochs, Metzgers, Springers und Wallersteins.

Ihren Anfang nahm die Reichspogromnacht in Schwetzingen bei der Familie Springer in der Heidelberger Straße 16. Einige Männer verschafften sich dort mit Gewalt Zutritt, warfen das Mobiliar der Familie auf die Straße und machten ein großes Feuer. Man könne nur ahnen, wie viel Angst die Menschen angesichts dieses wütenden Mobs gehabt haben müssen, so Betz. Mehrfach betonte er, dass dabei „ganz normale Bürger“ mitwirkten. „Das waren nicht nur die fanatischen SA- und NSDAP-Leute.“ Alexandra Peter und Olivia Peric erschreckt dies auch heute noch. „Wie war es möglich, Menschen mit so viel Hass auf Nachbarn zu hetzen“, fragten sie. Auch heute gebe es wieder Leute mit viel Hass und Wut, die sich die Schwächsten als Opfer aussuchten, so Peric.

Patrick Alberti, Gemeinderat aus Oftersheim und Behindertenbeauftragter des Rhein-Neckar-Kreises, macht sich ebenfalls Sorgen angesichts eines wieder erstarkenden Antisemitismus. Deswegen dürften die Taten der Nationalsozialisten gerade jetzt nicht in Vergessenheit geraten. Eindrücklich waren auch die Erzählungen von Frank-Uwe Betz zu dem Haus mit der Hausnummer 3 auf dem Schlossplatz. Wo sich heute das Kaffeehaus findet, wohnte bis zur Reichspogromnacht die Familie Lorch. Auch dort drangen in den frühen Morgenstunden Männer in das Haus ein, zerschlugen das Mobiliar, warfen es auf den Schlossplatz und zündeten alles an. Die beiden Frauen des Hauses, Fanny Lorch und ihre Tochter Henriette, waren zu Tode verängstigt. Die Mutter starb 1939 an den Folgen der Tat in Mannheim. Ihre Tochter Henriette wurde 1942 in Auschwitz ermordet. Nur der Sohn Julius überlebte in Frankreich.

In dem Haus wurde nach der Reichspogromnacht die Geschäftsstelle der NSDAP eingerichtet. All das dürfe nicht vergessen werden, waren sich die Teilnehmer einig. Nicht wegen der Schuld aus der Vergangenheit, sondern wegen der Verantwortung für die Zukunft.