Von Anna Manceron und Sören S. Sgries

Plankstadt/Rhein-Neckar. Wie man öffentlichkeitswirksam Wirbel macht, das weiß Alexander Mitsch. Seine erzkonservative "WerteUnion", gegründet vor zwei Jahren auch aus Unwillen über eine als zu liberal wahrgenommene CDU-Politik unter Kanzlerin Angela Merkel, sorgt für reichlich Wirbel innerhalb der Partei. Und das, obwohl hier nur rund 3500 Mitglieder aktiv sind – von über 400.000 Parteimitgliedern insgesamt.

Kein Wunder also, dass auch der jüngste Coup des 51-Jährigen aus Plankstadt mit Knalleffekt daherkommt. Nicht nur, dass er ankündigt, bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Schwetzingen für die CDU antreten zu wollen. Nein, er holt sich auch gleich ein paar prominente "Experten" ins Team, wie er zuerst in der "Schwetzinger Zeitung" ankündigte. Nicht bloß Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen werde ihn unterstützen, bestätigt Mitsch gegenüber der RNZ. Auch mit Rainer Wendt, umtriebiger Bundesvorsitzender der Polizeigewerkschaft und Beinahe-Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt, stehe er in Kontakt. Und: "Ein Polizeipräsident aus dem Württembergischen hat ebenfalls zugesagt", so Mitsch. Das klingt fast schon nach "Schattenkabinett" – ungewöhnlich für eine Kandidatur als Abgeordneter.

Sein Ziel: Er will jene CDU-Wähler zurückholen, die sich bei den letzten Wahlen für die Grünen oder die AfD entschieden haben. "Man muss aber nicht unbedingt radikal wählen, wenn man eine Veränderung will", betont Mitsch. "Ich denke, ich kann die Menschen davon überzeugen, wieder Vertrauen in die CDU zu haben."

Die Themen, mit denen er im März 2021 punkten will, sind innere Sicherheit und Bildung. "Der Staat muss zeigen, dass er den Rechtsstaat aktiv verteidigt", erklärt der 51-Jährige. In der Bildungspolitik wünscht er sich die verbindliche Grundschulempfehlung zurück. Und man dürfe nicht zu sehr auf Gemeinschaftsschulen setzen.

Sein Problem: Allein mit der Ankündigung ist er noch lange nicht als Kandidat aufgestellt. Das geschieht per Wahl, in einer Mitgliederversammlung. Ob es weitere Kandidaten in Schwetzingen geben wird? "Bislang ist mir keine feste Zusage bekannt", sagt Mitsch dazu. Doch die Signale, die von anderer Stelle kommen, lassen wenig Zweifel daran, dass Mitsch keineswegs "kampflos" die Kandidatur erringen kann.

So kommentiert der Landtagsabgeordnete Karl Klein, Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Neckar, Mitschs Ankündigung auffallend zurückhaltend. "Herr Mitsch hat mich darüber informiert, dass er sich um die Nominierung bewerben möchte", so Klein. "Das ist ein normaler Vorgang, denn schließlich kann sich jedes Mitglied für ein Parteiamt und für ein Mandat bewerben." Dann verweist er darauf, dass es "grundsätzlich begrüßenswert" sei, wenn eine Partei eine Personalauswahl habe. Und, so Klein: "Das wird auch im Wahlkreis Schwetzingen gegeben sein."

Reserviert gibt sich auch der Schwetzinger CDU-Stadtverband: Man werde sich "zu gegebener Zeit positionieren", heißt es dort – und vielleicht auch selbst jemanden aufstellen. Patrick Stypa, Hockenheimer CDU-Chef, erklärt, man werde "zuerst die gesamte Speisekarte" ansehen, ehe man einen Kandidaten unterstütze.

Die politische Konkurrenz im Wahlkreis blickt recht gelassen auf die Entwicklung. Der SPD-Abgeordnete Daniel Born meint trocken, die CDU müsse selbst wissen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen wolle. Und der Grüne Manfred Kern, 2016 "Stimmenkönig" im Wahlkreis, stichelt gar ein wenig. Bei der CDU gebe es "Personen mit Format, gegen die er es nicht leicht haben wird", unkt Kern.

Zu denken geben muss Mitsch, dass er erst Mitte Oktober sein Amt als Beisitzer im CDU-Kreisverband Rhein-Neckar verloren hat. Prominente lokale Unterstützer kann er bisher nicht vorweisen – die wären aber wichtiger als Maaßen oder Wendt.