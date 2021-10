Plankstadt. (hab) Das Jahr 2021 neigt sich ganz allmählich seinem Ende entgegen. Vor genau 1250 Jahren, im Jahr 771, vermachte der Kleriker Ottakker (lateinisch Oddacer) seine Besitzungen mit der Bezeichnung "Blanckenstat" dem Kloster Lorsch. Die damalige Ersterwähnung der Gemeinde im Lorscher Codex gilt als Gründungsdatum Plankstadts. Natürlich wollte man das Ortsjubiläumgebührend feiern. Doch dann kam Corona, und alles wurde zunächst auf Eis gelegt.

Inzwischen ist eine Festwoche vom 30. Juni bis 9. Juli 2022 geplant. Dabei soll es in einem Festzelt jeden Tag – außer am 4. Juli – ein kunterbuntes Programm geben, unter anderem mit dem Pfälzer Comedian Chako Habekost. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es nun eine freudige Überraschung: Die Firma Weldebräu hat der Gemeinde 1250 Flaschen Bier der Sorte "Kurpfalzbräu Helles" im Wert von je einem Euro mit einem Jubiläumsetikett gespendet. Es handelt sich dabei um eine limitierte Auflage. Klar, dass der Gemeinderat zu solch einem Angebot nicht Nein sagen konnte.

In der gleichen Sitzung beschäftigten sich die Räte auch mit der Entwicklung des Kultur- und Sportquartiers an der Mehrzweckhalle. Zu vergeben waren die Planungsarbeiten für die Außenanlagen der geplanten Sport- und Kulturhallen. An die verbleibenden Bereiche der Mehrzweckhalle mit Kegelbahn, Gastronomie und zwei Wohnungen soll eine Drei-Feld-Sporthalle angebaut werden. Daneben soll eine kleinere Zwei-Feld-Sport-und-Kulturhalle entstehen. Beide Hallen werden durch ein gemeinsames Foyer miteinander verbunden. Den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Kultur- und Sportquartier Westend" hatte der Gemeinderat bereits gefasst.

Bei der Gestaltung der Außenanlagen geht es unter anderem um die Anordnung der Parkplätze, die Begrünung der Dachflächen und Fassaden, die Außengestaltung der Gastronomie und einen Platz, der Veranstaltungen im Freien ermöglicht. Drei Planungsbüros wurden von der Gemeinde angefragt, zwei gaben ein Angebot ab. Zum Zuge kam nun das Büro Ramboll aus Überlingen, obwohl dessen Honorarsätze geringfügig höher sind als die des Büros AO. Das ausgewählte Büro habe sich detaillierter mit der Aufgabe auseinandergesetzt, so die Begründung der Gemeinde. Deshalb sei die Qualität des Angebots höher einzustufen. "Nicht der Preis entscheidet hier, sondern die Qualität", meinte dazu Stephan Verclas (Plali). Der preisliche Unterschied beider Angebote liegt bei weniger als 9000 Euro. Die geschätzten Planungskosten betragen etwa 80.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte dem einstimmig zu.

Das Gremium nahm außerdem die Eilentscheidung des Bürgermeisters für die Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten an den Betreuungsräumen für die Ganztagsbetreuung in der Friedrichschule zur Kenntnis. Geschätzt wurden Kosten in Höhe von 50.000 Euro, das Ausschreibungsergebnis lag aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation bei rund 72.000 Euro. Nur ein Unternehmen, die Firma Neidig aus Plankstadt, hatte ein Angebot abgegeben.

Die Eilvergabe war nötig, weil die Arbeiten aus Gründen der finanziellen Förderung bis Ende 2021 abgeschlossen sein müssen. Auch die Elektroarbeiten wurden ausgeschrieben und an das einzige interessierte Unternehmen, die Firma Münch aus Plankstadt, vergeben. Die Kosten liegen bei rund 56.600 Euro. Vergeben wurde in der Sitzung auch die Anschaffung neuen Mobiliars für das umgebaute Rathaus. Die Kostenschätzung lag bei 140.000 Euro. Die Prüfung der beiden eingegangenen Angebote ist noch nicht abgeschlossen.

Das wirtschaftlichste Angebot lag bei rund 106.500 Euro. Die Lieferung soll bis März 2022 erfolgen. Einstimmig vergeben wurden auch die Arbeiten für den Fahrradunterstand und den Müll- und Materialraum im hinteren Bereich des sanierten Rathauses. Die Angebote der Firmen lagen zwischen 33.500 und 55.400 Euro. Wegen steigender Stahl- und Materialpreise sei kein niedrigerer Angebotspreis zu erwarten, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Die Vergabe an den günstigsten Bieter erfolgte einstimmig.