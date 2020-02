Plankstadt. (RNZ) Das neue Domizil der Plankstadter Verwaltung, die Containeranlage am Festplatz, ist bezugsbereit. Am Montag beginnt der große Umzug vor dem geplanten Umbau des Verwaltungssitzes. Im zweigeschossigen Containerbau aus 40 Einzelelementen sind in den Innenräumen, die als Großraum- und Einzelbüros eingeteilt wurden, die letzten vorbereitenden Arbeiten erledigt. "Datenkabel, Internetverbindung sowie die Leitung zum Rechenzentrum stehen", vermeldet EDV-Verantwortlicher Frank Geschwill. Im Rathaus sind die Mitarbeiter eifrig dabei, Umzugskartons zu packen: "Eine gute Gelegenheit, einige Unterlagen zu digitalisieren oder auch zu entsorgen, was nicht mehr gebraucht wird", findet Bürgermeister Nils Drescher.

Im Untergeschoss der Containeranlage hat das Bürgerbüro neben der Kämmerei Platz; im Obergeschoss sind das Hauptamt, das Bürgeramt und der Bürgermeister untergebracht. Eine Küche und ein Sozialraum sowie die sanitären Anlagen machen das Übergangsdomizil komplett. Im Außenbereich ist für überdachte Parkmöglichkeiten gesorgt, das Lager für die Verbrauchsmaterialien fand in der umgebauten Bedürfnisanstalt des Festplatzes ihren Raum.

Die Kosten für das Interimsrathaus liegen bei 470.000 Euro – 200.000 Euro davon entfielen auf den Kauf der Container – und damit im angepassten Kostenrahmen. "Der Umbau wird aus dem Landessanierungsprogramm gefördert", teilt Nils Drescher mit und unterstreicht: "Der Bauhof hat eine immense Eigenleistung erbracht."

Die einzelnen Ämter haben folgenden Umzugsplan: Ab Montag, 10. Februar, zieht die Kämmerei um, ab Montag, 17. Februar, das Hauptamt und die Stabsstelle. Ab Montag, 24. Februar, folgen Bürgermeister Nils Drescher und der Bürgerservice. Integrations- und Seniorenbüro ziehen ab Montag, 2. März, in die Containeranlage. Ab Mittwoch, 11. März, zieht das Ordnungswesen um, das Bauamt folgt ab Dienstag, 17. März. Der Pflegestützpunkt und die EDV ziehen ab Dienstag, 24. März um. rnz

Nachhaltigkeit spielte dabei eine wichtige Rolle: Es wurde Oberboden von einer Baustelle aufgebracht, drei im Bauhof zwischengelagerte Bäume gepflanzt, und aus der ausgedienten überdachten Ersatzbank des benachbarten Sportplatzes ist der Raucherbereich geworden. Den Zugangsweg zum Rathaus auf dem alten Bolzplatz haben die Bauhofmitarbeiter in einem eigenwilligen Mosaik aus allen noch im Lager aufgehobenen unterschiedlichen Pflastersteinen befestigt. Zudem wurden Vogelhäuschen und ein Insektenhotel aufgestellt. Für die Wärmedämmung auf dem Dach hat die Gemeinde 10.000 Euro ausgegeben. "Die strombeheizten Container gut zu isolieren, war ein großes Anliegen, um den Wärmeverlust so gering wie möglich zu halten", betont Nils Drescher. Geheizt wird mit Ökostrom.

Ab Montag geht der Umzug mit dem Abbau der Büroeinrichtung und der EDV-Anlagen im alten Rathaus los. Dienstags rückt die Umzugsfirma an und transportiert die Möbel ins Containerhaus, am Mittwoch baut der Bauhof sie wieder auf. Donnerstags schreiten die EDV-Mitarbeiter zur Tat und richten die Computer neu ein. Parallel zu diesen Arbeiten können die Mitarbeiter bereits ihre Kisten auspacken und geordnet in die zur Verfügung gestellten Schränke und Regale stellen. Freitags werden Restarbeiten erledigt, damit am darauffolgenden Montag der Betrieb wiederaufgenommen werden kann. Zwei, vielleicht sogar zweieinhalb Jahre werden die Verwaltungsmitarbeiter im Übergangsdomizil untergebracht.

Die Bäume im "Garten der Freundschaft" sind gefällt, die Gedenksteine und Pflanzen sind sicher gelagert und werden nach dem Neubau wieder in einen neugestalteten "Garten der Freundschaft" an gleicher Position verbaut. Die jeweils umziehenden Ämter sind eine Woche lang nicht zu erreichen. Telefonische Anfragen und Notfälle können der Zentrale unter der Rufnummer 0 62 02 /2 00 60 mitgeteilt werden.