Bis in den Abend hinein rollten die Bagger des Technischen Hilfswerks am Hauseingang. Die Ermittler vermuten, dass die Tatverdächtige weitere Waffen auf ihrem Grundstück versteckt hat. Foto: Priebe

Von Wolf H. Goldschmitt

Plankstadt. Gottfried Weick steht überrascht und entsetzt im Eingang seiner Haustüre. Der Nachbar des Hauses im "Waldpfad 86" hatte in der Nacht zum Donnerstag laute Stimmen im Hinterhof gehört. "Ich dachte, da streiten sich ein paar Leute, und dann bin ich wieder eingeschlafen", erzählt der Plankstadter Rentner.

Jetzt wissen er - wie auch die anderen Bewohner der ansonsten ruhigen Straße - es besser: ein Sondereinsatzkommando des Landeskriminalamts (LKA) und die Heidelberger Kriminalpolizei hatten das Anwesen seiner kroatischen Nachbarin gestürmt. Dort finden die Beamten Gewehre und Munition, die gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. In diesem Zusammenhang werden auch zwei Wohnungen in Mannheim und eine weitere in Reilingen durchsucht. Zwei Männer im Alter von 33 und 49 Jahren sind ebenfalls festgenommen worden. Sie werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Einzelheiten über deren Nationalität gibt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorerst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.

Bis in die Dunkelheit hinein schuften auch über ein Dutzend Männer des Technischen Hilfswerks. Der sonst so friedliche "Waldpfad" inmitten von Plankstadt ist von Feuerwehrautos komplett abgeriegelt. Polizeiabsperrbänder flattern im Wind. Immer mehr Schaulustige säumen die Nachbarstraße Brühler Weg. Die Szenerie wirkt bei Regen im gleißenden Scheinwerferlicht gespenstisch.

Unter der Einfahrt des zweistöckigen Hauses rollen pausenlos Bagger mit Ästen, Schutt und sonstigem Altmaterial heraus. Es wird von bereitstehenden THW-Lastwagen abtransportiert. "Wir müssen erst mal Berge von Müll wegschaffen, damit wir darunter nach möglichen weiteren versteckten Waffen oder Munition suchen können. Das wird auf alle Fälle eine Menge Arbeit", sagt ein Polizeisprecher.

Er weist auch darauf hin, dass aktuell falsche Sprachnachrichten über den Messenger von WhatsApp im Umlauf seien. Darin sei die Rede von Anschlagsplänen auf mehrere Weihnachtsmärkte, unter anderem in Mannheim. Die Polizei bittet deshalb, diese Nachricht zu ignorieren und nicht weiterzuleiten. Ob die "kurzfristig anberaumte Aktion" einen Terroranschlag verhindert hat, kann LKA-Pressesprecher Ludwig Heffner der RNZ vor Ort noch nicht bestätigen. Der Vorwurf, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorzubereiten, wiege aber schwer genug für den Einsatz der mobilen Sicherheitskräfte.

Sollten sich der Verdacht vor einem Gericht bestätigen, drohen den Festgenommenen Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe aufklärt, zählen auch Kapitaldelikte wie Mord, Totschlag, erpresserischer Menschenraub oder Geiselnahme zum betreffenden Paragrafen 89a des Strafgesetzbuchs. Die Tat müsse zusätzlich "bestimmt und geeignet" sein, "den Bestand oder die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen oder Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, außer Geltung zu setzen oder zu untergraben". Die weiteren Ermittlungen der Kriminalbeamten und der Spurensicherung sowie die erste Vernehmung der festgenommenen Frau und der Männer sollen bald Licht ins Dunkel bringen.

Gottfried Weick steht noch immer an seiner Haustür. Es sei ein Glücksfall, dass die Inhaberin des direkt angrenzenden Friseursalons "Hannelore" am Donnerstag in Urlaub gefahren ist. "Da ist ihr nämlich eine Menge Ärger erspart geblieben", spekuliert der Beobachter des ungewöhnlichen Geschehens. Nachdenklich schüttelt Weick den Kopf. "Da versteht einer die Welt", murmelt er. Gut, die Festgenommene habe er nicht näher gekannt, aber "Kriegswaffen" unter seinem Fenster zu lagern, das hätte er der stillen Frau niemals zugetraut.

Denn die 39-Jährige habe sich liebevoll um ihren Jungen gekümmert, nachdem vor ein paar Jahren ihr Mann gestorben sei. "Diesen Schock muss ich erst einmal verdauen", sagt der Pensionär und zieht sich kopfschüttelnd in seine Parterrewohnung zurück. Mit einer Stellungnahme der Karlsruher Staatsanwaltschaft wird heute gerechnet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.