Vom trüben Wetter ließen sich die Kinder am vergangenen Samstag nicht abschrecken. Fröhlich tobend nahmen sie ihren neuen Spielplatz in Beschlag. Foto: Lenhardt

Plankstadt. (stek) Das Wetter ließ etwas zu wünschen übrig. Doch der Freude der Besucher über den neuen Spielplatz neben dem Plankstadter Tennisclub tat das keinen Abbruch. Für Kosten in Höhe von rund 85.000 Euro wurde dort auf 750 Quadratmetern in knapp acht Monaten ein neues Spielparadies für Kinder geschaffen. Slackline, Balance-Gerät, Basketballkorb, Torwand, Tennisparabolwand und Tischtennis - die Macher hatten wirklich an alles gedacht. Auch ein Karussell namens "Tanzschule" und eine Boulebahn gibt es auf dem neuen Areal.

"Man müsste noch einmal Kind sein", sagte einer der Gäste bei der feierlichen Eröffnungsfeier mit Bürgermeister Nils Drescher. "Die Geschichte dieses Spielplatzes begann im Sommer 2017 mit einer Bürgermeister-Sprechstunde", berichtete Drescher. Die kleine Lara hatte den Bürgermeister darauf hingewiesen, dass man auf dem alten Platz nicht mehr spielen könne. Passend dazu hatte die SPD in einem Antrag gefordert, die Plankstadter Spielplätze mehr nach Zielgruppen aufzuteilen.

Wenige Wochen später begann die Gemeinde gemeinsam mit dem Tennisclub, vertreten durch dessen Vorsitzenden Joachim von Morstein, mit den Planungen für das Areal. Die Vorteile des neuen Spielplatzes lagen für Morstein und Drescher auf der Hand: Sowohl die Gemeinde als auch der Verein würden durch den Spielparcours attraktiver.

"In Sachen Lebensqualität ist der neue Platz ein großes Plus", sagte Drescher. Das verdanke man zu einem erheblichen Anteil dem Bauhof und dem Bauamt. Drescher betonte gleich mehrfach, dass die Bauhof- und Rathausmitarbeiter ausgezeichnete Arbeit geleistet hätten: "Es ist ein Super-Spielplatz geworden." Die Gemeinde verfügt damit nun über 20 Spielareale.

Der graue Himmel hielt die Kinder jedenfalls nicht davon ab, die neuen Geräte gleich einzuweihen. Fröhlich tobend nahmen sie den Spielplatz in Beschlag.