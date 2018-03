Plankstadt. (mio) Es durfte gemordet werden - aber wie! Rund 140 Gäste, fast nur Frauen, waren ins Gemeindezentrum von Plankstadt gekommen, um gemeinsam mit Ingrid Noll in die Welt des Verbrechens einzutauchen. Claudia Verclas, Leiterin der Bücherei, hatte die Autorin eingeladen: "Wir haben die ,Grande Dame’ der deutschen Kriminalliteratur zu Gast - 81 Jahre und kein bisschen müde." Wie aus der Schreib-Pistole geschossen konterte die Krimi-Queen: "82 Jahre!"

Die Weinheimer Autorin kann sich diese Souveränität im Umgang mit dem Alter leisten. Im beigefarbenen Samt-Jackett und gepflegt bis in die Fingerspitzen hatte sie vielleicht genauso viel Vergnügen an der Lesung wie ihr Publikum. Schon 2016 hatte sie bei einem Auftritt in Plankstadt zugesagt: "Ich komme wieder, wenn ein neuer Roman erscheint." Nun machte sie ihr Versprechen wahr mit dem Krimi "Halali", der im Juli auf den Markt kam. Der Begriff "Halali" aus der Jägersprache bedeutet so viel wie: "Die Jagd ist für diesen Moment vorüber, die Waffen ruhen jetzt." Er kann auf zweierlei Weise betont werden. Noll: "Beide Betonungen sind richtig."

Die Krimi-Reise führt in das Bonn der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort hat Noll Germanistik und Kunstgeschichte studiert und in der juristischen Fachbibliothek des Innenministeriums gejobbt. Sie hat das Studium zwar nicht abgeschlossen, doch nun werden diese Erfahrungen auf besondere Weise fruchtbar - nämlich als Kulisse für eine spannende "Mordsgeschichte" im wahrsten Sinne des Wortes. Die Heldin Holda, auch "Frau Holle" genannt, erzählt ihrer Enkelin aus dem Jugend-Nähkästchen. Es gab noch kein Handy und nicht einmal ein Telefon in jedem Haushalt. Viele Menschen verfügten über kein eigenes Bad. Die Mitarbeiter des Bonner Innenministeriums durften damals einmal in der Woche in den Keller-Räumen des Ministeriums gratis duschen. Ein irres Privileg. Noll lächelte über die Erinnerungen aus dem wahren und wirklichen Leben: "Wir haben damals alle Duschen aufgedreht und sind hin- und hergeflitzt."

Holda ist von Beruf Sekretärin und eng mit Kollegin Karin befreundet. Auf einem Spaziergang entdecken sie einen schiefen Staren-Kasten. In dem Vogel-Zuhause finden sie statt einem Nest eine geheime Botschaft. "Seltsam und irgendwie unheimlich." Das Ganze gerät in Vergessenheit, denn Holda verliebt sich in einen Studenten. Noll lässt die prüde Nachkriegszeit aufleben: "Niemals haben wir miteinander geschlafen." Doch bei einer Knutscherei am Rhein sichtet Holle einen Körper im Fluss. "Ihr" Student wirft sich in die Wellen, rettet den Mann, der jedoch schon tot ist. Holle ist schockiert - der Tote hat etwas mit dem geheimnisvollen Staren-Kasten zu tun, aber was?

Auch Karin wandelt auf Liebespfaden. Als ihre reiche Tante ins Krankenhaus muss, hat Karin "sturmfreie Bude" für eine Dolce Vita mit ihrem neuen Geliebten und Holda als Dritte im Bunde. Karin wird von einem Villen-Mitbewohner und Vorgesetzten bei der Liebelei ertappt und bedroht: "Sie leben in Sünde." Karin rastet aus: "Wir haben etwas gegen Sie in der Hand." Ein Wort gibt das andere - und ruckzuck ist jemand mausetot.

Erneut mischt Noll den Horror eines Verbrechens mit den Banalitäten des Alltags - so wird im Publikum gelacht, als Karin einen Tee kocht, damit es der Mannschaft bei der Beseitigung einer Leiche nicht kalt würde. Mitten im größten Stress gönnen sich die beiden Freundinnen eine heiße Tasse: "Darauf einen Jägermeister."

Gerne erzählt Noll aus dem Krimi-Metier. Zum Schreiben fand sie, nachdem ihre Kinder erwachsen geworden waren. "Ich hatte das erste Mal ein eigenes Zimmer." Für ein neues Buch widmet sie sich zuerst der Hauptperson. Meist sind es "graue Mäuse", in denen ungeahnte Leidenschaften brodeln.

Alle zwei Jahre erscheint ein neuer Noll-Krimi.