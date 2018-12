Plankstadt. (pri/rl) Aktuell (Stand: 10.30 Uhr) läuft in Plankstadt ein Großeinsatz an. Ersten Informationen zufolge wurde in einem Neubaugebiet im Antoniusweg eine Hauptgasleitung beschädigt. Große Mengen an Gas strömen unkontrolliert aus. Es soll sich schon eine Gaswolke gebildet haben. Ein Messfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz.

Derzeit werde eine Evakuierung von mehreren Wohnhäusern in der Nähe der beschädigten Leitung vorbereitet. Der Gefahrenbereich wird großräumig abgesperrt.