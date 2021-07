Plankstadt. (hab) Das hatte es seit den Tagen von Ex-Bürgermeister Jürgen Schmitt im Plankstadter Gemeinderat nicht mehr gegeben. Dass Bürgermeister Nils Drescher, der sich als ausgleichender und moderierender Charakter einen Namen gemacht hat, mit Teilen seines Gemeinderats derartig aneinander geriet, war eine Novität im Gremium. "Die Zahlen in der Vorlage werden nicht geändert. Entscheiden Sie dafür oder dagegen. Jetzt beweisen Sie einmal ein bisschen Mut", erklärte Drescher in der jüngsten Sitzung am Montag und legte die Entscheidung über den Bau eines neuen Brunnens auf dem Rathausplatz in die Hände der Räte.

Der Brunnen sei eine Spielmöglichkeit für Kinder im Sommer, ein Platz zum Abkühlen bei Hitze und eine Belebung des Orts, hieß es seitens des Bürgermeisters und der Verwaltung. Eigentlich gehe es jetzt nur darum, ob eine Brunnenanlage in die weitere Planung aufgenommen wird. Platzierung und Gestaltung könne man später festlegen. Doch angesichts der angepeilten Kosten in Höhe von 380.000 Euro plus Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro und jährlichen Betriebskosten von maximal 10.000 Euro regte sich unerwarteter Widerstand im Ratssaal, wo das Gremium seit Monaten erstmals wieder tagte.

Den Auftakt der kritischen Anmerkungen machte Knut Doll (GLP), der 400.000 Euro für ein nicht nötiges Vorhaben als zu teuer empfand. Felix Geisler (CDU) hatte Bedenken wegen mangelnden Platzes für die Notzufahrt der Feuerwehr. Auch Thomas Burger (GLP) sah noch offene Fragen. Und Hans-Peter Helmling (CDU) gab zu bedenken, dass Vandalen bereits den Jubiläumsbrunnen am Vogelpark beschädigt hätten. Als auch Stefan Verclas (Plali) erklärte, man habe zunächst daran gedacht, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, entgegnete Drescher in scharfem Tonfall: "Wir haben ausreichend Platz für einen Brunnen. Das können Sie mir jetzt glauben oder nicht. Wenn Sie für eine Vertagung stimmen, bedeutet das wegen der Zeitplanung, dass der Brunnen nicht gebaut wird." Die GLP beantragte daraufhin eine fünfminütige Sitzungsunterbrechung. Man wollte sich beraten, aber vor allem sollten sich wohl auch die Gemüter wieder ein wenig beruhigen.

Eine Fehleinschätzung, denn nach der Unterbrechung ging es im gleichen Tonfall weiter. Verclas bedauerte, dass die Sitzungsunterlagen zu diesem Thema nicht rechtzeitig im System hinterlegt worden seien. "Das weise ich mit aller Ausdrücklichkeit zurück", erwiderte Drescher, der sich sichtlich über den Gegenwind aus dem Rat ärgerte. "Also, was ist jetzt: Vertagen oder Abstimmen?", fragte der Rathauschef ungeduldig. "Wir können auch im August noch einmal zu einer Sondersitzung zusammenkommen, wenn sie das wollen. Ich bin da." Das allerdings wollte die Mehrheit auch nicht. Selbst innerhalb der Fraktionen vertraten die Räte unterschiedliche Meinungen.

Bei der Abstimmung gab es schließlich mit der Stimme des Bürgermeisters insgesamt acht Stimmen für das Brunnen-Projekt und zehn Stimmen dagegen. "Gut, dann gibt es halt keinen Brunnen auf dem Rathausplatz", sagte Drescher und fügte ironisch hinzu: "Vielen Dank."

Die Räte stimmten außerdem einigen Auftragsvergaben für den Rathausumbau zu.