Von Jennifer Reutter

Plankstadt. Die Pinnwände warten nur darauf, von den Besuchern beschriftet zu werden. Tatsächlich: Schon bevor Bürgermeister Nils Drescher das Wort ergreift, tauschen sich die Gäste untereinander über die Zukunft ihrer Gemeinde aus. Das Bürgerforum, das an diesem Abend im Gemeindezentrum stattfindet, soll ihnen Einblick gewähren in das städtebauliche Entwicklungskonzept "Plankstadt 2040".

"Wer in Plankstadt wohnt, führt ein Leben in der Mitte", hebt Bürgermeister Nils Drescher gleich zu Beginn hervor. Damit meint er die zentrale Lage zwischen den größeren Städten Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Drescher hofft nun, Plankstadt mit verschiedenen städtebaulichen Erneuerungen als Wohnort noch attraktiver machen zu können. Derzeit dauere die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Plankstadt nach Heidelberg bis zu 43 Minuten. Eine Straßenbahn, die durch die Gemeinde führt, ist zwar schon seit längerem im Gespräch. Bei der letzten Abstimmung wurde sie von den Plankstadtern jedoch mehrheitlich abgelehnt. Nun will die Verwaltung doch noch einmal prüfen, welche Möglichkeiten es für einen Straßenbahnanschluss nach Heidelberg gäbe. Im Gespräch ist zum Beispiel eine Verlängerung der Linie 22, die durch Eppelheim führt.

"Eine weitere Herausforderung wird auch der Wandel der Altersstruktur sein", erklärt der Bürgermeister weiter. Denn bis 2035 werde der Anteil der über 85-Jährigen in der Gemeinde vermutlich um 60 Prozent ansteigen. Vor diesem Hintergrund sind eine zusätzliche Drogeriemarktfiliale sowie ein Supermarkt in Planung. Wegen der fehlenden Fläche im Ortskern müssen diese vermutlich im Umland gebaut werden. Das Konzept sieht auch verschiedene Sanierungsmaßnahmen an den Plankstadter Schulen vor. Und: Die Gemeinde beteiligt sich an der Neugestaltung der Schimper-Gesamtschule in Schwetzingen mit Ausgaben in Höhe von rund 7 Millionen Euro.

Die Bürger sollten an diesem Abend aber nicht nur zuhören, sondern sich auch selbst einbringen. Mithilfe farbiger Punkte konnten sie an den aufgestellten Pinnwänden zeigen, welche der geplanten Projekte ihnen besonders wichtig sind. Vor allem die Sanierung von ein oder zwei Straßen im Jahr lag den Plankstadtern am Herzen. Überraschenderweise sprachen sich nun doch einige Besucher für eine Straßenbahnanbindung aus. Die Stimmung im Saal war überwiegend harmonisch. Trotzdem machten die Besucher deutlich, dass sie bei manchen Punkten etwas vermissten. Einigen schien zum Beispiel das Thema Umwelt bei dem Zukunftskonzept zu kurz gekommen zu sein. "Wir müssen darauf achten, dass wir die Stadt nicht zubetonieren", merkte zum Beispiel Bernhard Aufarth kritisch an. Zum Abschluss konnten die Bürger auch eigene Ideen vortragen. Von Barrierefreiheit war die Rede und davon, wie man Plastikmüll besser vermeiden könnte. Und noch eine Frage beschäftigte die Plankstadter: "Wie bekommen wir wieder mehr Lehrer an die Schulen?", fragte ein Besucher.

Auch das Thema Verkehr bewegte viele Plankstadter. Sie wünschten sich unter anderem eine bessere Busverbindung nach Mannheim, einen Lärmschutz für die Anwohner der Bundesstraße B 35 und mehr Abstellplätze für Fahrräder. Bürgermeister Nils Drescher reagierte prompt: "Als Nächstes werden wir ein Verkehrskonzept für Plankstadt entwerfen", versprach er.