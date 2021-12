Von Harald Berlinghof

Plankstadt. "Für unsere Bürger haben wir mehrere Verbesserungen beim öffentlichen Nahverkehr erreicht", sagte Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher. Der Gemeinderat hatte der Neuausschreibung der Linienbündel in nicht-öffentlicher Sitzung einstimmig zugestimmt. Dadurch wird sich in Plankstadt zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember einiges ändern.

Das die Kommune betreffende Ausschreibungslos gewann die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Bürgermeister Drescher freut sich auf die Zusammenarbeit und die modernen Fahrzeuge, die der Betreiber zu Beginn der zehnjährigen Vertragslaufzeit zur Verfügung stellt. Gemeinsam mit der Stadt Schwetzingen wurde eine zusätzliche Buslinie ausgeschrieben.

Die neue Linie 730 wird am Bahnhof der Spargelstadt starten und über die Herzogstraße, August-Neuhaus-Straße und die B535 direkt das Schwetzinger Unternehmen Decathlon anbinden, bevor die Linie unter der Bundesstraße in das Plankstadter Gewerbegebiet weitergeführt wird. In der Gemeinde werden zwei Haltestellen in der Brauereistraße eingerichtet. Die erste auf Höhe der Heinrich-Lanz-Straße und die zweite am Ende des Betriebsgeländes der Corden Pharma.

Auf dem Rückweg fährt der Bus über den Gewerbering und hält in Höhe des dortigen Einkaufmarkts. Letzter Halt in Plankstadt ist auf Höhe der Mehrzweckhalle und des Tenniscenters, ehe das Fahrzeug über Decathlon wieder zum Schwetzinger Bahnhof zurückrollt. Die Linie fährt zwischen 6.14 und 18.30 Uhr von Montag bis Freitag im 30-Minuten- und samstags im Stundentakt. Abgestimmt zu den Schichtzeiten von Decathlon gibt es von dort aus frühere und spätere Fahrten.

"In den vergangenen vier Jahren sind in Plankstadt 380 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Die Anbindung des Gewerbegebiets mit öffentlichem Nahverkehr ist daher genauso wichtig wie der Glasfaserausbau. Beide Projekte werden wir in diesem Jahr erfolgreich beenden", so Drescher. Die neue Linie 730 wird von einem Kleinbus bedient, der über mindestens zwölf Sitzplätze, einen Rollstuhl- und einen Stehplatz verfügt.

Ein ganz besonderer Mehrwert für alle Einwohner besteht künftig in der Weiterführung der Linie 713. Die wichtigste Verbindung endet nicht mehr an der Endhaltestelle in Eppelheim, sondern fährt weiter Richtung Heidelberg. Zusätzliche Haltestellen sind das Rathaus und Ärztehaus in Eppelheim und der S-Bahnhof Wieblingen. Mit jedem dritten Bus geht es im Stundentakt von dort zentral nach Heidelberg weiter.

Dort hält das Fahrzeug am Betriebshof und steuert anschließend das Neuenheimer Feld an. Hier macht der Bus bei den Kliniken, Freizeit- und Bildungseinrichtungen sowie den großen Unternehmen Station. "Die Weiterführung ist ein echter Pluspunkt für ÖPNV-Nutzer aller Altersgruppen und bietet mit umsteigefreien kurzen Fahrtzeiten in das Neuenheimer Feld eine echte Alternative zum Auto", sagte Drescher.

Weitere Änderungen ergeben sich auch bei der Linie 728 (Kurt-Waibel-Schule), die in Zukunft die regulären Haltestellen an der Schwetzinger und Eppelheimer Straße bedient. Für mehr Barrierefreiheit und Komfort wurden an diesen Haltestellen kürzlich Dynamische Fahrgastinformationstafeln installiert, die die aktuellen Ankunfts- und Abfahrtzeiten der Busse anzeigen und auch vorlesen können. Die Linie 728 kann nicht nur von Schülerinnen und Schülern genutzt werden, sie steht allen Nutzern offen. Die Verbesserungen kosten die Gemeinde 277.500 Euro. Die Hälfte davon übernimmt im Folgejahr der Rhein-Neckar-Kreis.

Info: Die neuen Fahrpläne und Linienverläufe sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.plankstadt.de abrufbar.