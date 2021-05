Plankstadt. (vkn) In Plankstadt öffnet am kommenden Montag, 31. Mai, ein neues Testzentrum. Von März bis Mai konnten sich die Bürgerinnen im kommunalen Testzentrum im Gemeindezentrum kostenlos testen lassen. Die vier ortsansässigen Arztpraxen haben in dieser Zeit die Testungen vorgenommen und wurden vor Ort von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, des Bauhofs und von Ehrenamtlichen unterstützt.

"Alle Termine für Mai werden noch durchgeführt", versichert Martina Ahnepohl, die bei der Verwaltung die laufenden Testaktionen organisiert. Durch das Vorantreiben der Impfungen sind inzwischen die Ärzteteams zusätzlich gefordert, und das Rathaus kann die Ressourcen ebenfalls nicht auf Dauer für die Testungen zur Verfügung stellen, sagt Ahnepohl.

Hauptamtsleiter Stephan Frauenkron ergänzt: "Die Entscheidung für ein externes Unternehmen ist gefallen, weil Kommunen nicht in Wettbewerb mit diesen Anbietern treten dürfen. Da es Marktteilnehmer gibt, zieht sich die Gemeinde hier aus dem Alltagsgeschäft zurück." Die Kommune dankt allen Helfern und den Praxisteams für Ihren unermüdlichen und dauerhaften Einsatz für die Bürger. "Da wurde Großartiges auf die Beine gestellt", so Frauenkron.

> Hier die letzten Termine im Gemeindezentrum: Freitag, 21. Mai, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 22. Mai, 10 bis 14 Uhr, Dienstag, 25. Mai, 14 bis 17 Uhr. Freitag, 28. Mai, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 29. Mai, 10 bis 14 Uhr und Montag, 31. Mai, 14 bis 17 Uhr.

Das neue Zentrum öffnet ebenfalls am 31. Mai um 8 Uhr auf dem Parkplatz am Festplatz direkt bei der Containeranlage, in der sich das provisorische Rathaus befindet. Die Verwaltung hat als Anbieter das Schwetzinger Unternehmen Ridcom gewonnen. Dort werden weiter zu den kostenlosen Testungen durch geschultes und zertifiziertes Personal durchgeführt. Es ist keine vorherige Anmeldung nötig, der Wohnort der Getesteten spielt im Gegensatz zum bisherigen Zentrum keine Rolle.

> Die Öffnungszeiten am Festplatz sind: montags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr.