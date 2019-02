So soll es sein: Diese Narrengruppe feierte in Plankstadt ausgelassen, fröhlich und friedlich. Viele Jugendliche frönten dagegen lieber nur dem Alkohol. Foto: Lenhardt

Plankstadt. (cab) Für die Polizei ist es nach eigenen Angaben ein "unschöner Trend", der sich am Sonntag wieder mal bestätigt hat: Die meisten Jugendlichen würden inzwischen gar nicht mehr auf den Plankstadter Backenbläser-Umzug gehen, um Spaß zu haben und Fasching zu feiern, sondern eigentlich nur noch, um sich zu betrinken. Das war das Ergebnis der Kontrollen rund um den Faschingszug. Dieser ist übrigens einer der ersten in der Region.

Polizisten hatten den Umzug der 45 närrischen Gruppen bei strahlendem Sonnenschein begleitet und auch wachsame Augen auf die etwa 15.000 Zuschauer am Wegesrand gerichtet. Zudem waren die Beamten auch abseits der Route des Zugs und bis in den Abend präsent. Dabei ging es ihnen wie in den Vorjahren vor allem um den Jugendschutz. Was die Polizisten erlebten, hatte mit ausgelassener Fröhlichkeit und Narrenspaß nicht viel zu tun. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es eine gefährliche Körperverletzung und drei Sachbeschädigungen. Nach diesen drei Zwischenfällen gab es Anzeigen. Gegen 18.20 Uhr wurde ein 18-Jähriger zu Boden gestoßen und dann getreten und mit Schlägen traktiert. Das Opfer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Außerdem nahm die Polizei eine Person in Gewahrsam und erteilte sechs Platzverweise. Bereits im Vorfeld des Umzuges kontrollierten die Beamten einige Jugendliche, die unerlaubt Alkohol und Zigaretten dabei hatten. Die "Mitbringsel" seien vor Ort von den Jugendlichen freiwillig entsorgt worden, so ein Polizeisprecher.

Nach Angaben der Rettungsdienste mussten die Sanitäter insgesamt 30 Patienten versorgen, darunter vor allem Betrunkene und Personen, die sich an Glasscherben geschnitten hatten.