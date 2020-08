Von Stefan Kern

Ketsch. Berge von Elektroschrott, Sperrmüll und Restmüll türmen sich in der Halle der AVR-Anlage in Ketsch. Schön ist das nicht, und der Geruch lässt auch zu wünschen übrig. Der Müll auf der Deponie zeige zwar nicht, was man besitzt. Aber er sage etwas darüber aus, was man einmal besessen habe, sagt Betriebsleiter Hans Jakobi. Da kann man durchaus Rückschlüsse auf die Besitzer ziehen – von modischen Trends bis hin zu persönlichen Schicksalsschlägen.

Sein Job sei abwechslungsreich, erzählt Jakobi, der seit mittlerweile fast 30 Jahren für die AVR tätig ist. "Jeder Tag ist anders", sagt er. Zum Müll abladen kämen irgendwann alle mal vorbei – egal ob freundlich oder wutentbrannt. Und so geht es jeden Tag ziemlich bunt zu auf der Mülldeponie des kommunalen Abfallunternehmens. Allerdings sei die Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließung während des Lockdowns schon "der Hammer" gewesen. Vier Wochen lang herrschte Ausnahmezustand auf der Deponie.

Und auch jetzt, 67 Tage nach der Wiedereröffnung am 4. Mai, stauen sich die Autos vor dem Werkstor der AVR. "Die ersten sind schon eine Stunde vor Öffnung der Tore da und warten", erzählt Jakobi. Als die Anlage an diesem Tag um 15 Uhr öffnet, reicht die Schlange der wartenden Autos fast bis zur angrenzenden Landesstraße 722. Vor einigen Wochen, so Jakobi, reichte der Rückstau bis weit auf die Landesstraße. "Es wurde gefährlich, sodass wir die Polizei rufen mussten", erinnert sich der Betriebsleiter.

Offensichtlich haben viele Menschen die Corona-Zeit dafür genutzt, ihr Zuhause zu entrümpeln. Und einige meinten das mit dem Ausmisten sehr ernst. "Hier wurden halbe Hausstände abgeliefert", erzählt Jakobi. Geschafft hätten er und seine vier Mitarbeiter das nur, weil sie sich über alle Maßen hinaus engagiert hätten. "Die waren und sind super", lobt der Chef sein Team.

Seinen halben Hausstand hat Dieter Rüttinger nicht ausgeräumt. Aber auch er hat die Gelegenheit genutzt und ausgemistet. Im Laufe der Jahre sammle sich einiges an, erzählt er. Bei ihm waren das alte Farbeimer und Leitz-Ordner sowie eine alte Telefonanlage und viel Kleinkram. "Jetzt haben wir wieder etwas Platz", sagt er. Allerdings, ist er sich sicher, dass das nicht sein letzter Ausflug zur AVR-Anlage in Ketsch war.

Ein regelmäßiger Gast hingegen ist Karl-Heinz Limbeck. Als Inhaber eines Web- und Copyshops fällt bei ihm immer wieder Müll an, den er in Ketsch entsorgt. Für ihn ist die AVR eine sehr praktische Einrichtung.

Tanja Garrecht, Inhaberin einer kleinen Gärtnerei, lädt auf der Anlage regelmäßig ihren Grünschnitt ab. Im Sommer und Herbst fährt sie dafür bis zu 20 Mal zur Mülldeponie. Foto: Kern

Das findet auch Tanja Garrecht. Die Inhaberin einer kleinen Gärtnerei lädt ihren Grünschnitt im Sommer und Herbst sicher an die 20 Mal bei der AVR-Anlage ab.

Die Anlieferung läuft meistens problemlos. "Aber manchmal findet man Unglaubliches", berichtet der langjährige Mitarbeiter Rainer Schmitt. Zum Beispiel eine Panzermine. Die war scharf und wurde vom Sprengmittel-Räumkommando vor Ort kontrolliert zur Explosion gebracht. Sein Kollege Kevin Engert berichtet von einer aufgeklappten Bärenfalle, die man ebenfalls zufällig im Müll entdeckte. "Wenn da einer aus Versehen rein gegriffen hätte, wäre der Arm weg gewesen", so Engert.

Problematisch fand Schmitt auch einen Fund von radioaktivem Müll. "Wahrscheinlich aus einer Röntgenpraxis und achtlos weggeworfen", so seine Vermutung. Aber manchmal entdecken sie zwischen all dem Schrott auch interessante Dinge. "Cool" sei die Feuerwehrsirene aus der Zeit des Übergangs zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert gewesen. Krass waren auch die etwa 1000 leeren Weinflaschen, die bei einer Haushaltsauflösung anfielen. "Man sieht viel und erlebt so einiges. Langweilig wird es hier nicht", meint Jakobi.

Im vergangenen Jahr fielen bei den vier AVR-Anlagen in Ketsch, Hirschberg, Wiesloch und Sinsheim laut AVR-Vorständin Katja Deschner fast 69.000 Tonnen Haus- und Sperrmüll an. Das sind 126 Kilogramm pro Kopf, und damit deutlich weniger als der landesweite Durchschnitt von 140 Kilogramm. "2020 wird es wohl mehr werden", prophezeit AVR-Sprecher Tim Heringer. "Bei den Bioabfällen verzeichnen wir bis dato ein Plus von zehn Prozent und beim Restmüll plus acht Prozent." Was den Sperrmüll angeht, kann er derzeit keine Zahlen nennen. Es darf aber als gesetzt gelten, dass das Aufkommen 2020 gestiegen ist.