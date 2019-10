Von Carsten Blaue

Heidelberg. Bundesweit geht die Zahl der Poststellen zurück. In der Metropolregion sieht es nach Angaben der Pressestelle Süd der Deutschen Post DHL Group in Stuttgart allerdings ganz anders aus. "Nach den für uns geltenden Vorgaben müssen wir in selbstständigen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern und auch in Ortsteilen mit mehr als 2000 Einwohnern eine stationäre Poststelle betreiben", so Pressesprecher Hugo Gimber.

In größeren zusammenhängend bebauten Gebieten müsse zudem gewährleistet sein, dass eine Filiale in einer Entfernung von maximal 2000 Metern erreichbar ist. "An diese Vorgaben halten wir uns natürlich auch in der gesamten Rhein-Neckar-Region. Hier werden sie mehr als übererfüllt."

Zum Beleg präsentiert Gimber Zahlen. Demnach gab es in Heidelberg vor zehn Jahren gerade mal zwei Packstationen, drei Postbank-Finanzcenter, zwei eigenbetriebene Filialen der Deutschen Post AG, acht Postagenturen in privater Hand und sechs Verkaufspunkte für Brief- und Paketmarken. Heute können die Kunden nach Unternehmensangaben in Heidelberg an neun Packstationen an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr Pakete abholen oder versenden.

Pakete, Päckchen und Retouren können sie bei 25 DHL-Paketshops einliefern. Darüber hinaus stehen in der Uni-Stadt zwei Postbank-Finanzcenter, 16 Postagenturen und sechs Verkaufspunkte für Brief- und Paketmarken zur Verfügung. Regional hat die Post in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Anlaufstellen mehr als verdoppelt.

Laut Gimber gab es im Jahr 2009 in der sogenannten "Postleitzahlregion 68/69" genau 13 Postbank-Finanzcenter, fünf von der Deutschen Post AG eigenbetriebene Filialen, 100 Postagenturen und 37 Verkaufspunkte für Brief-, Päckchen-, Paket- und Einschreibenmarken. Im Ganzen also 155 Anlaufstellen. Heute seien es 339, so der Pressesprecher: Neun Postbank-Finanzcenter, 138 Postagenturen, 155 DHL-Paketshops und 37 Verkaufspunkte für Brief-, Päckchen-, Paket- und Einschreibenmarken.

Darüber hinaus habe die Post in den letzten Jahren zahlreiche Packstationen in der Region in Betrieb genommen. Allein in Mannheim stünden den Kunden diese Automaten an 25 Standorten zur Verfügung. "Wir sind näher am Kunden als jemals zuvor, unsere Kunden hatten noch nie so viele Anlaufstellen wie heute", sagt Gimber. In Orten, in denen die Post gemäß der Vorgaben zwar präsent sein muss, aber keine geeigneten Betreiber für ihre Filialen findet, springt sie vorübergehend mit eigenem Personal ein. Allerdings hat das Nachteile für die Kunden.

Vor allem, weil die Post in diesem Fall nicht die Öffnungszeiten anbietet, wie es ein privater Partner tut, der die Partnerfiliale nebenbei in seinem Geschäft betreibt. Grundsätzlich gilt aber, dass eine Postagentur an jedem Werktag und das ganze Jahr über geöffnet sein muss.

Info: Unter www.postfinder.de findet man alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken, inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind hier abrufbar.