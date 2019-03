Schwetzingen. (RNZ) Für viele ist er ein fester Programmpunkt, wenn die Tage wieder länger werden. Der Ostereiermarkt im Schwetzinger Schloss verbindet Kunst und Brauchtum zu einem besonderen Frühlingserlebnis. Jahr für Jahr lockt er zahlreiche Besucher aus ganz Europa und den USA in die Spargelstadt. Im barocken Ambiente des nördlichen Zirkelbaus zeigen und verkaufen 55 Künstler ihr Handwerk. So verschieden wie deren Herkunft - Russland, die Schweiz, Ungarn, die Niederlande, Österreich oder Frankreich - sind auch die Techniken, mit denen sie aus gewöhnlichen Eiern kleine Kunstwerke machen: bunt bemalt, gebatikt, beklebt oder aquarelliert.

Der Markt findet in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März statt. Die Eintrittskarten sind ab sofort an der Schlosskasse erhältlich. Am Samstag ist der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 17 Uhr. Am Sonntag ist er von 11 bis 17 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 16 Uhr. Für Erwachsene kostet das Kombiticket für Schlossgarten und Ostereiermarkt 6 Euro, Ermäßigte zahlen 3 Euro.

Info: Mehr Infos zum Ostereiermarkt gibt es im Internet unter www.schloss-schwetzingen.de.