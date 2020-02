Neckargemünd/Dresden. (RNZ) Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls erzählen RNZ-Leser ihre persönlichen Ost-/West-Geschichten. Heute von Inger Haselmann aus Neckargemünd.

"Im August 1961 war ich, damals 16 Jahre alt, mit meiner Mutter bei meiner Großmutter in Dresden zu Besuch. Wir hatten schöne Tage, obwohl es Einschränkungen in Bezug auf Essen und Versorgung im Allgemeinen gab. Unseren Rückflug hatten wir vor unserer 14-tägigen Reise von West-Berlin aus schon gebucht. Wichtig für die Geschichte ist, dass ich Norwegerin bin, meine Mutter aber eine geborene Dresdnerin. Da mein norwegischer Vater in Dresden studiert hatte und kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sein Diplom erhielt, kam meine Mutter unter dramatischen Umständen Ende 1939 nach Norwegen.

Wir lebten also in Nordeuropa, alle unsere deutschen Verwandten wohnten jetzt in Ost-Deutschland. Am 13. August 1961, dem Tag unserer Abreise, erfuhren wir, dass über Nacht eine Mauer errichtet worden war. Als wir Abschied nahmen, haben alle – die Familie und auch Nachbarn – geweint. Niemand wusste, was die Mauer bedeutet. Dürfen wir überhaupt ausreisen? Sehen wir jemals unsere Großmutter und die restlichen Verwandten wieder? Ich erinnere mich an ein Gefühl der völligen Ungewissheit.

Angekommen im Dresdener Hauptbahnhof stellten wir fest, dass ein großes Chaos herrschte. Alle waren verunsichert. Nach einer Weile haben wir dann doch einen Zug nach Ost-Berlin gefunden. Aber wie kommen wir von Ost- nach West-Berlin? Es stellte sich heraus, dass das kein Problem war, da die Bahnen zwischen Ost- und West-Berlin tatsächlich noch fuhren.

Also setzten wir uns mit unseren Koffern in den Zug, um über die Grenze zu gelangen. Alle um uns herum tuschelten und sahen uns mitleidig an – die Leute dachten vielleicht, dass wir Flüchtlinge waren. Ich war sehr ruhig, meine Mutter aber war ziemlich nervös. Warum, sollte ich später erfahren.

Wie die Mitpassagiere vermutlich geahnt hatten, wurden wir an der letzten Haltestelle vor West-Berlin festgenommen. Die Wagentür öffnete sich, zwei Volkspolizisten marschierten rein und befahlen uns mitzukommen. Wir wurden in ein Auto gesetzt und weggefahren. Meine Mutter war furchtbar aufgeregt und zitterte am ganzen Körper. Irgendwann wurden wir dann in ein Gebäude geführt. Dort wurde uns befohlen, Koffer und Gepäck aufzumachen – alles wurde durchsucht. Nach einer Weile war der Spuk vorbei, und man brachte uns zur nächsten Haltestelle in Ost-Berlin. Schließlich hatten wir ja beide norwegische Pässe. Und erst jetzt erfuhr ich, warum meine Mutter so aufgeregt war. Da wir ja nicht wussten, ob wir unsere Verwandten jemals wiedersehen würden, hatte meine Großmutter ihr wertvollen Erbschmuck der Familie mitgegeben. Sie wussten beide, dass das strengstens verboten war und mit harten Strafen geahndet wurde – und mir deshalb nichts verraten. Den Schmuck hatte meine Mutter in einer Schatulle mit doppeltem Boden versteckt. Ob die Stasi den Schmuck nicht gefunden hat oder doch entdeckte, uns wohlgesonnen war und uns gehen ließ, wissen wir bis heute nicht.

Wohlbehalten in West-Berlin angekommen, nahmen wir uns vor lauter Glück und Überschwang ein Zimmer im teuersten Hotel am noblen Kurfürstendamm. Am nächsten Tag brachte uns das Flugzeug planmäßig zurück nach Norwegen.

Da die DDR-Führung ja Rentner loswerden wollte, konnte meine Großmutter viele Jahre später zu uns nach Norwegen auswandern. Als Rentnerin hatte sie dem Staat ohnehin auf der Tasche gelegen.

Seit meinem Studium in Heidelberg wohne ich hier im Heimatland meiner Mutter, bin aber durch meine Tätigkeit als Übersetzerin und Dolmetscherin für die norwegische Sprache immer noch mit Norwegen eng verbunden."