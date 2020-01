Heidelberg/Eisenach. (hab) Anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls erzählen RNZ-Leser ihre persönlichen Ost-/West-Geschichten. Heute von Dieter Förster, der mit RNZ-Mitarbeiter Harald Berlinghof gesprochen hat.

Förster ist geborener Heidelberger – seit dem Dreißigjährigen Krieg ist die Familie eng mit Heidelberg verbunden – und überzeugter Badener. Zum Gespräch mit der RNZ ist er mit "Heckerhut" und badischen Hosenträgern gekommen. Dazu gehört Selbstbewusstsein. Aber daran hat es dem früheren Realschullehrer ganz offensichtlich noch nie gemangelt. Er erzählt eine Geschichte, als er damals kurz vor dem Mauerfall mit seiner Schulklasse in die damalige DDR gefahren ist.

Eigentlich wollte er da nie hin. Aber Anfang November hat er sich dann doch aufgemacht mit der 10. Klasse der Realschule Möckmühl. Jugendliche von 16 oder 17 Jahren waren das, die er damals zunächst nach Eisenach, Weimar und dann nach West-Berlin begleitete.

Dass er in historisch bedeutsamen Zeiten in die DDR fuhr und die letzten Tage des Regimes miterleben würde, konnte man damals bestenfalls ahnen. Es war eine Zeit, wo DDR-Grenzbeamte noch Furcht und Schrecken verbreiteten. Die Pässe wurden ganz genau gecheckt, die Passbilder mit den Gesichtern verglichen. "Ich hatte alles ganz genau geordnet nach der Sitzreihenfolge der Schüler im Bus. Und dann haben die gar nicht richtig hingeguckt. Gute Fahrt haben sie gesagt. Das war alles. Das hat mich schon überrascht", erzählt er.

Aber zwei Aufpasser hat man schon mitbekommen. "Das waren Vopos. Vielleicht auch von der Stasi. Wir hatten keine Ahnung", so sein Blick zurück. Als man so neben dem Bus stand, haben einige DDR-Bürger ihre Späße gemacht. "Kannst Du uns nicht zwischen Euren Koffern da im Bus mitrausschmuggeln. Wir wollen in die Freiheit". Dabei haben sie gelacht, und die Vopos taten so, als ob sie nichts gehört hätten. "Ich dachte mir, das ist ja wie bei uns. Hier kann man ja auch alles sagen", erinnert sich Förster. "Aber das war halt schon in den letzten Zügen der DDR", meint er.

In einem Andenkenladen auf der Wartburg warteten drei Verkäuferinnen, obwohl keine Kundschaft da war. "Das war die Vollbeschäftigung à la DDR", sagt Förster. Gewohnt hat man im Jugend-Tourist-Hotel, einer Art Jugendherberge. Abends am 9. November 1989 saß man vor zwei Fernsehern. In einem lief Westfernsehen, im anderen Ostfernsehen.

Da flimmerte gerade der berühmteste Versprecher der DDR-Geschichte live über den Bildschirm. Es war die berühmte Szene mit dem Politbüromitglied Günter Schabowski, der sich nicht sicher war, ob die Öffnung der Grenze sofort galt oder nicht. "Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich", stammelte er. "Jetzt hat er sich verbabbelt", dachte Förster. Ein Vopo musste weinen. Für den brach eine Welt zusammen", erinnert sich der Zeitzeuge.

"Als wir dann über West und Ost diskutierten, welches das bessere System sei, und ich mich als Kriegsdienstverweigerer zu erkennen gab, bekam ich plötzlich leichte Fußtritte unter dem Tisch. Das war als Zustimmung gemeint", betont Förster. "Aber ich durfte trotzdem Schullehrer werden. Das geht bei euch nicht." Als er das sagte, habe er wieder Fußtritte bekommen. "Als Warnung oder als Zustimmung. Wer will es wissen."

Die Klassenfahrt ging zehn Tage durch die damalige DDR, davon vier Tage nach Weimar, dann nach West-Berlin und von dort wieder zurück in die Heimat. Geschmuggelt hat man lieber nichts. War zu riskant. "Aber wir wurden überall herzlich willkommen geheißen". Auch wegen des Westkaffees, den man gerne verteilte. "Nur ein Hundertprozentiger wollte unseren Kaffee nicht annehmen. Dieses Westzeug will er nicht haben, sagte er."