Plankstadt/Nordhausen. (sha) Anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls erzählen RNZ-Leser ihre persönlichen Ost-/West-Geschichten. Heute von Gaby Sanns aus Plankstadt.

Es war in den 70ern, als es nicht nur im Westen sondern auch im Osten Fans der Band Smokie gab, darunter meine Cousine in Nordhausen. Mein Freund und ich hatten während eines Sommerurlaubs in Nordhausen mit meiner Cousine besprochen, dass wir ihr ein Poster ihrer heiß geliebten Band schicken. Wieder in Heidelberg angekommen, sammelten wir über Wochen aus der „Bravo“ den Starschnitt von Smokie.

Die Band Smokie hatte auch zahlreiche Fans in der DDR, darunter die Cousine von RNZ-Leserin Gaby Sanns. Foto: Dorn

Wie aber schicken? Wir entschieden uns für ein Päckchen, darin unter anderem zwei Packungen Nudeln sowie in einer Strumpfhose eingepackt die Poster. Gesagt, getan und mit dem Päckchen ab zur Post. Es verging kein Tag, an dem ich nicht an meine Cousine und ihre Lieblingsband dachte. Ich zählte die Tage, wann sie das Päckchen erhalten haben könnte.

Irgendwie schien es viel zu lange zu dauern. Dann der Brief. Endlich. Ich las „leider waren die Packungen nicht vollständig“. Ich saß da und weinte . Es schien alles so unwirklich. Mein Freund und ich konnten es nicht glauben. Heute sind wir verheiratet und diese, unsere Geschichte, wie viele andere Erlebnisse auch, sagen viel mehr über die DDR aus, als es ein Politiker je zu sagen vermag.

So wie meine Cousine und ich unsere „Geheimsprache“ beim Briefeschreiben hatten, war es auch bei meinem Vater und meiner Tante, seiner Schwester.

Was war denn das, wenn meine Tante schrieb: „Die Bonbons haben gut geschmeckt“. Sie meinte damit, dass die in Bonbonpapier verpackten Medikamente für den schwerkranken Opa oder das Westgeld für Einkäufe im Intershop gut angekommen waren. Mein Vater war glücklich und zufrieden, dass er wieder helfen konnte.

Als die Mauer fiel und die Grenze geöffnet wurde, der Zugverkehr andere Wege nahm, war es der sehnlichste Wunsch meines Vaters, auf direktem Weg, nämlich von Mannheim nach Nordhausen, fahren zu können. Ohne die viele Umsteigerei. Diese Zugverbindung gab es tatsächlich, allerdings nicht für lange Zeit. Mein Vater durfte noch eine Fahrt miterleben, verstarb dann aber leider viel zu früh.

