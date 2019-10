Schwetzingen/Oftersheim. (pol/pr/mare) Die Straße glich einem Trümmerfeld: Am Dienstagabend hat sich auf der Bundesstraße B291 bei Oftersheim ein Verkehrsunfall ereignet. Das berichtet die Polizei.

Demnach hat es gegen 18 Uhr nach der Abzweigungen auf die Landesstraße L599 gekracht. Nach ersten Informationen war der Fahrer eines VW Golf von Schwetzingen kommend in Richtung Hockenheim unterwegs. Kurz vor der L599 wollte der Fahrer nach links in einen Waldweg abbiegen. Ein nachfolgender Fahrer eines Mazda 5 hat offenbar die Situation zu spät erkannt, wollte noch nach rechts ausweichen und prallte nahezu ungebremst in das Heck des VW.

Dabei hat sich der Mazda überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B291 ist immer noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Update: Dienstag, 1. Oktober 2019, 19.03 Uhr