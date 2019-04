Weil das Hilfsfundament nicht trug, stürzte es in die angrenzende Baugrube. Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Oftersheim. Eigentlich hat Michael Thomas schon Feierabend. Doch als ihn am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr der Notruf der Gemeindeverwaltung erreicht, zögert der Zimmermeister aus Oftersheim keine Sekunde. Die alte Scheune in der Mannheimer Straße 59 ist durch Bauarbeiten beschädigt worden: Nachdem Steine aus einer Mauer herausgebrochen sind, klafft ein Loch in der Scheunenwand. Das historische Gebäude droht einzustürzen.

"Ich habe sofort meine Mitarbeiter zusammen getrommelt und das Material für eine Notabstützung aus dem Lager geholt", erzählt Michael Thomas. Gegen 18.30 Uhr sind die Zimmerleute bei der Scheune angekommen. Gemeinsam mit einem Statiker bauen sie eine Riesenschraubzwinge aus Holzbalken, die der Mauer und dem abrutschenden Dachfirst Halt geben soll.

Der Auslöser für das Unglück sind die Bauarbeiten auf dem angrenzenden Grundstück der alten Volksbank. Dort hat ein privater Bauherr in der vergangenen Woche eine Grube ausheben lassen. Um das benachbarte Gebäude zu stabilisieren, haben die Arbeiter ein Hilfsfundament aus Beton angebracht - im Fachjargon auch Unterfang genannt.

"Der wurde wahrscheinlich nicht fachgerecht angebracht", vermutet Michael Thomas. "Sonst wäre die Mauer nicht eingestürzt." Bei der Rettungsaktion sind insgesamt rund 70 Helfer im Einsatz. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Brühl sind auch Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks (THW) aus Ladenburg, Heidelberg und Haßmersheim dabei.

Gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein sorgen die Helfer für die Sicherheit der Handwerker. "Der erste Notruf ging gegen 15 Uhr bei der Gemeinde ein, wir wurden dann um 15.27 Uhr hinzugerufen", berichtet der Kommandant der Brühler Feuerwehr, Rüdiger Laser, am Donnerstag im Gespräch mit der RNZ.

Museumsfest soll stattfinden

Bis zwei Uhr nachts arbeiten die Handwerker unter den Scheinwerfern der Feuerwehr. Auch Bürgermeister Jens Geiß ist vor Ort. Als er von dem Unglück erfährt, eilt er aus dem nur wenige Meter entfernten Rathaus herbei. "Die Einsatzkräfte haben am Mittwochabend beeindruckendes geleistet", sagt er am Donnerstag gegenüber der RNZ.

"Dank der Spezialkonstruktion ist das Gebäude jetzt gesichert, es besteht keine Einsturzgefahr." Nun müsse man sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Die Statiker hätten verschiedene Möglichkeiten ins Spiel gebracht, erzählt der Rathauschef. Eine davon wäre ein neues Fundament aus Pfählen, die in die Erde gebohrt werden. Darüber eine Querstange zur Stabilisierung. Für Jens Geiß ist vor allem eins wichtig: "Das Erscheinungsbild der historischen Sandsteinmauer muss wieder vollständig hergestellt werden", sagt er.

Wie groß der Schaden ist, kann der Bürgermeister nicht sagen. Die Kosten trage ohnehin die Versicherung des Bauherrn. Dass das dieses 180 Jahre alte Gebäude beschädigt ist, trifft die Oftersheimer gleich doppelt. Denn in der Scheune lagern nicht nur Exponate für das angrenzende Heimatmuseum. Die sogenannte "Mannheimer 59" ist auch ein beliebter Ort für Vereinsfeste und Trauungen. "Da ist nicht einfach nur eine Ecke weggebrochen", sagt Bürgermeister Jens Geiß. "Da steckt viel mehr dahinter."

Derzeit suche man fieberhaft nach einer Lösung. Sowohl für die geplanten Hochzeiten, als auch für das große Museumsfest am 1. Mai. Der Bürgermeister zeigt sich trotz allem zuversichtlich: "Es sieht so aus, als ob wir das Fest nicht komplett absagen müssen. Aber es wird wohl in einer anderen Form stattfinden."