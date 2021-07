Von Volker Knab

Oftersheim. Ganze 6,7 Millionen Euro hat sich die Gemeinde den Neubau eines Rettungszentrums kosten lassen. Die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beziehen dort unter einem Dach, aber räumlich abgetrennt, deutlich größere Räume. Bei einem Festakt am Freitagabend übergab Bürgermeister Jens Geiß symbolisch die Schlüssel an die künftigen Nutzer des neuen Gebäudes.

Das 1967 in Betrieb genommene Feuerwehrgerätehaus in der Mozartstraße sei schlicht aus allen Nähten geplatzt, begründete Geiß das millionenschwere Bauvorhaben. Die dortigen Zustände seien für die Feuerwehrfrauen und -männer schon lange an der Grenze des Zumutbaren gewesen. "Die Feuerwehrleute müssen sich derzeit im Einsatzfall in der Halle unmittelbar neben den Fahrzeugen umziehen", berichtete Geiß. Außerdem mangelte es im alten Gerätehaus an Schutzvorkehrungen wie einer Abgasabsaugung. Aus Platzmangel stünden die Fahrzeuge im alten Haus hintereinander. "Wenn die ersten Fahrzeuge ausrücken, stehen die anderen im wahrsten Sinne des Wortes unter Dampf", so Geiß.

Die Feuerwehrleute haben nun endlich wieder separate Umkleideräume. Im alten Gerätehaus mussten sie sich in der Fahrzeughalle neben den Einsatzwagen umziehen. Foto: len

Insgesamt 14 Jahre sind seit den ersten Plänen für ein neues Feuerwehrgerätehaus bis zur Vollendung des Projekts vergangen. Schuld daran war zunächst die Finanzkrise im Jahr 2008. Später musste Oftersheim wegen dringenden Bedarfs den Bau einer Kindertagesstätte vorziehen. Vor fünf Jahren brachte dann ein neuerlicher Grundsatzbeschluss des Gemeinderats wieder Dampf in das Vorhaben. Das DRK wurde in die Planungen für das neue Gebäude aufgenommen, und der Gemeinderat legte einen Kostendeckel von fünf Millionen Euro für das Bauwerk fest. Vor knapp zwei Jahren erfolgte dann der erste Spatenstich. Das Gebäude schlug mit rund 4,8 Millionen Euro zu Buche, so Geiß. Die restlichen knapp zwei Millionen Euro flossen in Ausstattung und Außenanlagen.

Zur Finanzierung des Vorhabens hat die Gemeinde einen Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro aufgenommen. "4,7 Millionen konnten wir aus unserer Liquidität bezahlen", berichtete Geiß. Vom Rhein-Neckar-Kreis erhielt die Kommune zudem einen Zuschuss in Höhe von 320.000 Euro. Auf die Freiwillige Feuerwehr komme mit dem bereits laufenden Umzug und der damit verbundenen Abstimmung der technischen Systeme eine spannende Zeit zu, meinte Kommandant Rüdiger Laser. "Ich glaube, da werden die meisten graue Haare bekommen", erklärte er augenzwinkernd. Dennoch sei der Neubau dringend notwendig gewesen. "Endlich können wir aus der Halle rein- und rausfahren, ohne die Abgase einzuatmen", sagte er. Laser verwies außerdem auf den im neuen Rettungszentrum eindeutig abgegrenzten Bereich, in dem sich die Feuerwehrleute nach der Alarmierung auf die Einsätze vorbereiten und danach wieder umziehen können. Er begrüßte zudem die Zusammenlegung von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Katastrophenschutz unter einem Dach.

Jens Geiß (M.) mit Rüdiger Laser (Feuerwehr, l.) und Hans-Thomas Dilger (DRK). Foto: len

Auch Hans Dilger vom DRK-Ortsverein Oftersheim sieht diese Entwicklung positiv. Dilger dankte der Gemeinde für das moderne Gebäude. Das DRK sei kein Verein wie jeder andere. Das habe es zuletzt beim Betrieb des kommunalen Corona-Testzentrums bewiesen. Im abgetrennten Bereich des DRK hat auch die Kleiderstube ein neues Zuhause gefunden. Dilger dankte dem Kreisverband Mannheim für dessen Unterstützung. Florian Liebscher vom Katastrophenschutz begrüßte ebenfalls den Einzug in das neue Rettungszentrum. Der lang gezogene Neubau steht allein schon optisch für den Sprung ins 21. Jahrhundert. Im alten Feuerwehrgerätehaus mussten die Fahrzeuge aus Platzmangel hintereinander parken. Der Neubau hingegen verfügt im Feuerwehrbereich über sechs Tore – das entspricht der Anzahl der Einsatzfahrzeuge. Im Obergeschoss gibt es einen großen Schulungsraum mit 120 Sitzplätzen, den man auch teilen kann. Der Saal kann außerdem für andere Veranstaltungen genutzt werden.

Für den markantesten Teil des Bauwerks, den Turm, fanden sich erst im Rahmen der Planung Gründe, erläuterte Geiß. Früher trocknete die Feuerwehr im Turm des Gerätehauses ihre Schläuche, jetzt geht das maschinell. "Heute soll er als Gefahrenstoff- und Mülllager sowie als Trainingsanlage für die Höhenrettung dienen."