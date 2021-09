Oftersheim. (vkn) Pünktlich zum Schulstart am 13. September werden die Schüler der beiden Oftersheimer Grundschulen in ihren Klassenzimmern mobile Luftfilteranlagen vorfinden. Die ersten Geräte werden in dieser Woche in der Theodor-Heuss-Schule aufgestellt. Die Friedrich-Ebert-Schule ist nächste Woche an der Reihe. Der Gemeinderat hatte Ende Juli 500.000 Euro für die Ausstattung von Schulen und Kindergärten mit Luftfilteranlagen genehmigt.

Insgesamt 68 mobile Geräte hat die Kommune für ihre beiden Grundschulen bestellt. Für die Geräte in der Theodor-Heuss-Schule erhält sie jedoch keine finanzielle Förderung vom Land,weil die dortigen Räume nicht den Kriterien entsprechen. Lediglich für zwölf Geräte, die in der Friedrich-Ebert-Schule zum Einsatz kommen, wird es nach derzeitigem Stand einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent geben, wie Bürgermeister Jens Geiß berichtet.

Er war bei der Installation der Luftfiltergeräte in der Theodor-Heuss-Schule ebenfalls vor Ort. "52 Stück muss die Gemeinde komplett allein bezahlen", so der Rathauschef. Eine Förderung gebe es nur, wenn sich die Räume schlecht lüften lassen. Die Definition dafür in den Förderrichtlinien des Landes sei aber sehr eng gefasst. Zum Beispiel brauche es Kippfenster oder Flügelfenster, die sich nur in geringem Winkel öffnen ließen.

Die nun von der Gemeinde angeschafften mobilen Luftfiltergeräte kosten rund 3600 Euro pro Stück. Sie sind mit Hochleistungsfiltern ausgestattet und 2,30 Meter hoch. Die Luft wird unten angesaugt, gefiltert, gereinigt und oben wieder in den Raum geblasen. Binnen einer Stunde können die Maschinen die Raumluft sechsmal austauschen.

Die Geräte werden über einen Bewegungsfilter in der Mitte gesteuert und laufen nach dem Einschalten zehn Minuten lang, dann schalten sie sich automatisch ab, bis sie die nächste Bewegung wahrnehmen. Für jeden Klassenraum sind zwei Geräte vorgesehen. Um die Geräuschkulisse gering zu halten, sind die Geräte mit zwei Schalldämpfern ausgestattet und laufen nur bei halber Auslastung.

Die geringe Lärmbelastung und die Filterleistung seien die beiden Hauptkriterien beim Kauf gewesen, erläuterte Geiß. An beiden Schulen habe man zuvor in einer Testphase verschiedene Modelle geprüft. "Wenn die Geräte wegen der lauten Geräuschkulisse laufend ausgeschaltet werden oder nicht jeden Winkel gut lüften, sind sie reine Augenwischerei", sagte Geiß zur Rechtfertigung des Anschaffungspreises.

In Bezug auf die Folgekosten hat die Gemeinde bewusst noch keinen Wartungsvertrag abgeschlossen. Jeder Filteraustausch wird 250 Euro kosten. In der Theodor-Heuss-Schule wurden zehn Klassen- und fünf Fachräume der Kernzeitbetreuung mit je zwei Geräten ausgerüstet. "Für uns ist das eine sehr wichtige Unterstützung. Wir fühlen uns dadurch ein Stück weit sicherer", betonte Schulleiterin Alexa Schäfer. Diese Rückmeldung habe sie auch von Eltern und dem Förderkreis bekommen.

Im Gegensatz zu den Schulen werden die Kitas und Krippen im Ort nicht mit mobilen, sondern mit stationären Raumlufttechnischen Anlagen (RLT) ausgestattet. Die kosten pro Stück rund 15.000 Euro, sind fest verbaut und können laut dem Bürgermeister zu 80 Prozent vom Land gefördert werden. Die Inbetriebnahme dieser Geräte erfolgt erst im Frühjahr oder Sommer 2020. "Die Schüler sollten sie aber zum Schuljahresbeginn haben", meinte Geiß.

Für die Bestellung und den Kauf der mobilen Luftfiltergeräte und der stationären RLT-Anlagen hat die Gemeinde bislang insgesamt rund 250.000 Euro ausgegeben.