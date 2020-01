Von Stefan Kern

Oftersheim. Es hat einige Jahre gedauert, doch nun sind die Weichen gestellt: An der Theodor-Heuss-Schule (THS) wird ab dem Schuljahr 2020/2021 nur noch ganztägig unterrichtet. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bürgermeister Jens Geiß erklärte, die gebundene Ganztagsgrundschule sei eine "wegweisende Entscheidung für die Oftersheimer Schullandschaft".

Ganz freiwillig hat man diese Entscheidung aber nicht getroffen. Die Anmeldezahlen der Werkrealschule gingen schon seit Langem zurück. Und die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung habe der THS-Werkrealschule endgültig das Aus beschert, sagte Annette Dietl-Faude (CDU). Eine Sicht, die von SPD und Grünen so nicht geteilt wurde.

Einig sind sie sich jedoch über den Weg in die Zukunft, den die Sachgebietsleiterin im Rathaus, Isabel Heider, im Rat kurz skizzierte. Schon im Dezember 2017 hatte man das Gremium über die verschiedenen Modelle einer Ganztagsschule informiert. Eine vom Rat damals initiierte Elternbefragung zeigte, dass ein klares Interesse am Angebot einer Ganztagsgrundschule bestand.

Für die Einführung einer Ganztagsschule spreche auch, dass die Bundesregierung bis 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschülern plane. Bis dahin müsse die Schule brandschutztechnisch auf Vordermann gebracht werden, so Heider. Darunter fallen vor allem ein separater Brandabschnitt zum offenen Treppenhaus hin und eine weitere äußere Fluchttreppe.

Die Pläne der Gemeinde sehen eine gebundene – das heißt verpflichtende – Ganztagsgrundschule mit vier Unterrichtstagen pro Woche und jeweils sieben Stunden vor. Damit entspreche man den Bedürfnissen der Eltern am besten, erläuterte Heider. Die Friedrich-Ebert-Grundschule inklusive Hort- und Kernzeitbetreuung bleibt dagegen als Halbtagsgrundschule erhalten. In Zukunft können die Eltern selbst entscheiden, welche Grundschule ihre Kinder besuchen sollen. Ein erster Informationstermin für Eltern von Kindern, die zum nächsten Jahr eingeschult werden, ist für den 19. Februar vorgesehen.

Für Michael Seidling (FWV) kommt die Entscheidung für die Ganztagsschule zur rechten Zeit. "Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", meinte er. Das sah auch Annette Dietl-Faude (CDU) so. Nachdem die Landesregierung die verbindliche Grundschulempfehlung gekippt habe, bliebe der Kommune keine wirkliche Alternative. Sie betonte, dass die verbindliche Form wegen der Planungssicherheit für die Schule richtig sei. Auch Patrick Schönenberg (Grüne), Jens Rüttinger (SPD) und Peter Pristl (FDP) stellten sich klar hinter die Einführung der Ganztagsschule.

Ebenfalls einstimmig wurde der Neuzuschnitt der Schulbezirke für das Schuljahr 2020/2021 beschlossen. Die neue Regelung gilt aber nur für dieses Schuljahr. Das Neubaugebiet Nord-West macht den Neuzuschnitt für das kommende Schuljahr unerlässlich.

Denn an der Friedrich-Ebert-Grundschule erwartet man ganze 94 Erstklässler, an der Theodor-Heuss-Grundschule hingegen nur 42. Deshalb soll nun ein südlich an den Bahngleisen gelegener Bereich im Neubaugebiet Nord-West für dieses eine Schuljahr dem Schulbezirk der THS zugeordnet werden. Damit werden an der THS 15 Kinder mehr und an der FES 15 Schüler weniger eingeschult. "Natürlich sind Änderungen der Schulbezirksgrenzen für die betroffene Eltern nie ideal", räumte Kerstin Schnabel (FWV) ein. Doch im Sinne des Gemeinwohls trage die Kommune die Verantwortung dafür, an beiden Schulen für vernünftige Unterrichtsbedingungen zu sorgen. Dem werde mit der beschlossenen Neuordnung Rechnung getragen.

Dem schlossen sich die anderen Fraktionen an. Hettinger (CDU), Schönenberg (Grüne), Rüttinger (SPD) und Pristl (FDP) betonten, man stehe in der Verantwortung für das große Ganze. Angesichts zwei fantastischer Grundschulen im Ort sei diese Zumutung vertretbar.