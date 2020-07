Von Stefan Kern

Oftersheim. Es waren sehr erfreuliche Zahlen, die Kämmerin Sylvia Fassott-Schneider den Oftersheimer Gemeinderäten zum Jahresabschluss 2019 präsentierte. Kein Wunder, dass das Zahlenwerk einstimmig durchgewunken wurde. Anstatt eines Minus von rund 1,4 Millionen Euro ergab die Gesamtergebnisrechnung ein Plus von etwas über einer Million Euro – eine Verbesserung von immerhin fast 2,4 Millionen Euro. Hauptverantwortlich dafür ist laut Sylvia Fassott-Schneider einmal mehr die gute Konjunkturlage. Allein die Gewerbesteuereinnahmen liegen mit fast 280.000 Euro für 2019 über Plan. Doch diese Zeiten sind vorbei.

In einem Zwischenbericht zum Haushalt 2020 sprach die Kämmerin von einem "drastischen Wegbrechen der Einnahmen". Bis dato müsse die Gemeinde laut Mai-Steuerschätzung für das laufende Jahr mit einem Minus von 2,2 Millionen Euro rechnen. Auf breiter Front brächen die Einnahmen aus Steuern und Gebühren ein, sodass an einer Haushaltskonsolidierung kein Weg mehr vorbeiführe. Der Oftersheimer Haushalt sei grundlegend abhängig von äußeren und kaum beeinflussbaren Faktoren.

In den vergangenen Jahren gereichte diese Abhängigkeit der Gemeinde zum Vorteil. Die Konjunktur brummte, die Steuerquellen sprudelten kräftig. Und so verlief das Jahr 2019 aus finanzieller Sicht genau wie 2017 und 2018 wieder besser als erwartet. Fast alle Einnahmenparameter, so Fassott-Schneider, seien gestiegen. Zugleich wurden in nicht unerheblichem Umfang Haushaltsmittel nicht abgerufen. Allerdings fiel das Plus deutlich geringer aus. 2018 waren es noch über 2,3 Millionen gewesen, 2019 rund eine Million Euro.

Mit den Aussichten für das laufende Jahr sei klar, dass der finanzielle Gürtel enger geschnallt werden müsse, betonte die Kämmerin. Dabei belasten die Gemeinde zahlreiche Projekte wie der Neubau des Rettungszentrums, die Beteiligung am Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule oder der Umbau der Theodor-Heuss-Schule in eine Ganztagsschule. Der Schuldenstand belief sich zum Jahresende auf rund 3,3 Millionen Euro. "Das entspricht ungefähr 271 Euro pro Kopf", bilanzierte Fassott-Schneider. Dem gegenüber stehe die finanzielle Ausstattung der Gemeinde in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Alles Zahlen, die insgesamt durchaus freundlich erscheinen. Doch "diese Zahlen dürften der Vergangenheit angehören", gab die Oftersheimer Kämmerin zu bedenken. Deutlich wird das bei der Schätzung für den Bestand der liquiden Mittel. Derzeit bei rund zehn Millionen Euro, könnten sich diese im schlimmsten Fall um fünf Millionen Euro reduzieren.

Michael Seidling (FW) erklärte, dass man mit den Zahlen für 2019 zufrieden sein könne. Doch das verdanke man vor allem externen Faktoren. Was bleibe, sei ein strukturelles Problem. Und auch wenn die Gemeinde aktiv werden und nach Einsparpotenzialen suchen müsse, seien Hilfen von Bund und Land unerlässlich. Der Meinung war auch Bürgermeister Jens Geiß. Am Ende befürchtete er aber, dass diese Hilfen langfristig eher dem Tropfen auf den heißen Stein, als echter tragfähiger Hilfe gleichen.

Auch Annette Dietl-Faude (CDU) pochte darauf, sich um Einsparungen zu bemühen. Alles müsse auf den Prüfstand, und dabei hoffte sie auf Verständnis in der Bevölkerung: "Einsparungen sind unvermeidlich. Patrick Schönenberg (Grüne) machte sich Sorgen um die Schulden. Zwar seien die im Kernhaushalt mit rund 3,3 Millionen Euro vertretbar. Doch mit den Schulden der Zweckverbände steige die Summe auf neun Millionen Euro an. Echte Einsparungen seien deshalb unvermeidlich. Auch Jens Rüttinger (SPD) befürwortete, dass Ausgaben geprüft werden. Die Axt an allen freiwilligen Leistungen anzulegen, führe aber in die Irre: "An der Vereins- und Kulturförderung sollten wir im bisherigen Umfang festhalten." Ein Unterfangen, das in den Augen Peter Pristls (FDP) nicht leicht zu verwirklichen sei. Denn unterm Strich bleibe: "Wir geben zu viel aus und nehmen zu wenig ein."

Eine Einschätzung, die für das laufende Jahr fast schon brutal gilt. Denn die Einnahmen der Gemeinde brechen von Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer über Schlüsselzuweisungen bis zu den Gebühren auf breiter Front ein. Es kommt ohne Frage viel und vor allem schwierige Arbeit auf die Haushaltsstrukturkommission zu.