Von Harald Berlinghof

Obrigheim. "Zwei, eins, Danke": Die weibliche Robotstimme ist mit uns zufrieden. Nachdem wir uns mit erhobenen Armen und von vorn und von hinten haben messen lassen, dürfen wir passieren. Zehn Besucher des Obrigheimer Kernkraftwerks (AKW) - oder dessen, was von ihm übrig geblieben ist - dürfen zum Rundgang durch die Anlage, die noch immer abgebaut wird. Die Gäste dürfen das AKW-Gelände während des Info-Tages der Werksleitung betreten. Mehrere solcher Führungen werden im Verlauf des Tages angeboten. Angeführt vom Projektleiter der Abbrucharbeiten in Obrigheim, Ronald Schürrle, geht es hinüber zum ehemaligen Reaktorgebäude, dessen Stahlbetonkuppel einen Durchmesser von rund 45 Metern hat.

Das Maschinenhaus, das zum nicht-radioaktiven Teil der Anlage gehört, ist mittlerweile komplett leer geräumt. Auch das eigentliche Reaktorgebäude ist inzwischen weitgehend entkernt. Alle stark radioaktiven Bestandteile sind entfernt und zerlegt. Die Brennstäbe sind längst mit 15 Castorbehältern auf dem Neckar rund 50 Kilometer flussaufwärts ins Zwischenlager des Kernkraftwerks Neckarwestheim gebracht worden, so dass es in Obrigheim keine radioaktiv strahlenden Bestandteile mehr gibt. Auch im mittlerweile kalten Herz der damaligen Anlage, dem Reaktorgebäude, ist die Strahlung von keiner Bedeutung mehr. "In jedem Kohlenkeller ist da mehr vorhanden", meint einer der Begleiter des Betreibers EnBW. Trotzdem bekommt jeder von uns einen sterilen weißen Kittel, Überziehschuhe, Handschuhe und einen grünen Helm überreicht, bevor es ins Reaktorgebäude geht. Auch einen Dosimeter, der die potenziell aufgenommene Strahlung in Röntgen anzeigen soll, bekommt jede Person ausgehändigt. Dann gelangt man durch eine Schleuse ins eigentliche Reaktorgebäude. Dinge, die mit hinein genommen werden, müssen auf Strahlung gemessen werden. Beim Verlassen dürfen sie keine höheren Werte aufweisen als beim Betreten des Gebäudes.

Der Blick geht von einer Plattform hinunter in das einst mit Wasser gefüllte Abklingbecken. Dort unten also hat einst die Kernreaktion kontrolliert Dampf zur Stromerzeugung produziert. Dort unten, im Herzen der Anlage, wo die kreisrunde Aussparung im Boden sichtbar ist, befand sich einst der Reaktordruckbehälter, in dem sich die Brennstäbe, gefüllt mit radioaktivem Material, befanden.

Ein zwei Meter dicker "Bioschild" aus Stahlbeton hatte die Kammer halbkugelförmig umgeben. Vier bis fünf Jahre waren die Brennstäbe im Einsatz, dann mussten sie ausgewechselt werden. Die verbrauchten, stark strahlenden Brennelemente kamen in Zwischenlager - mit allen bekannten Problemen von der sicheren Abschirmung über Jahrtausende bis zu Bedenken der Bevölkerung über die Sicherheit beim Transport über Schiene oder Binnenschiff. Ein sicheres Endlager wird immer noch gesucht.

3800 Tonnen Beton hat man inzwischen in Obrigheim zurückgebaut. Etwa 300 Tonnen Material fehlen noch. 2008 hat man mit dem Rückbau begonnen, 2005 wurde Obrigheim vom Netz genommen. Erste Projektphasen zum Rückbau waren bereits 2004 entwickelt worden, aber die Genehmigungswege für ein solch komplexes und nicht ungefährliches Unternehmen sind lang.

"Wir werden bis zur Mitte der 2020er Jahre das Projekt ’Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim’ mit der Aufhebung des Kontrollbereichs abgeschlossen haben", erklärt Jörg Michels, Vorsitzender der Geschäftsleitung der EnBW Kernkraft GmbH, zuständig für die Kernkraftwerke Obrigheim, Neckarwestheim und Philippsburg. Damit wird der Abbau mit rund 18 Jahren länger gedauert haben als der Bau. Was mit den konventionellen Gebäuden geschieht, sei noch nicht beschlossen. Für die anderen Kernkraftwerke in Neckarwestheim und Philippsburg werde man die Erfahrungen aus der Pionierleistung in Obrigheim nutzen können, so Michels. Auch dort sind die jeweiligen Blöcke 1 bereits in der Nachbetriebsphase und seit 2017 in der Stilllegungsphase. Mit den Kenntnissen aus Obrigheim werden die Abbrucharbeiten dort eher kürzer sein.

Unser Dosimeter - und auch das aller Begleitpersonen - bleibt wie festgenagelt bei einer Anzeige von 0,00000 stehen. Es herrscht über den Zeitraum einer halben Stunde hinweg, die wir im Reaktorgebäude sind, keine messbare Radioaktivität. Trotzdem muss beim Verlassen noch einmal nachgemessen werden. Die Maschine, in die wir mit erhobenen Armen eintreten, hat wieder eine weibliche Stimme. Vor der Maschine betreten wir einen Klebebelag, der jedes Staubkorn von den Sohlen festhält. Drinnen zählt die Maschine, "neun, acht, sieben, sechs....", einen Countdown herunter. "Danke. Keine Kontamination", sagt die Dame, und wir dürfen die Messapparatur wieder verlassen.