Oberhausen-Rheinhausen. (pol/sdm) Bei einer Faschingsveranstaltung in Oberhausen-Rheinhausen ist es zu zwei Schlägereien zwischen betrunkenen jungen Männern und einer sexuellen Belästigung gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Eine junge Frau habe demnach eine sexuelle Belästigung angezeigt. Die 19-Jährige gab an, dass sie gegen 19.30 Uhr vor der Tullahalle von einem circa 20 Jahre alten Mann massiv belästigt worden sei. Der etwa 1,80 Meter große, blonde Mann habe sie mehrfach an der Brust und im Intimbereich berührt und versucht, sie zu umarmen. Der jungen Frau gelang es schließlich, dem Mann - der sich David nannte - zu entkommen, indem sie sich losriss.

Zuvor waren die Beamten bei zwei Schlägereien im Einsatz: Gegen 17.30 Uhr schlugen zwei 19-Jährige in der Richard-Wagner-Straße aufeinander ein. Dabei soll einer der Beteiligten mit einem Einhandmesser auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der Beschuldigte bestritt die Tat aber.

Gegen 18 Uhr mussten die Beamten erneut zu einer Schlägerei in der Rheinstraße ausrücken. Dort traten mehrere junge Männer auf einen 18-Jährigen ein, der am Boden lag. Während einige Verdächtige flüchten konnten, wurde ein 22-Jähriger festgenommen. Der 18-Jährige wurde derweil mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei ermittelt zu den Vorfällen.