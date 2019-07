Von Anna Manceron und Harald Berlinghof

Hockenheim. Ob Formel 1, Deutsche Tourenwagen Meisterschaft oder das 1000-Kilometer-Rennen: Der Hockenheimring ist bei Motorsportfans auf der ganzen Welt bekannt. Am kommenden Sonntag steht allerdings ein ganz anderer Wettbewerb in der 22.000- Einwohner-Stadt an: die Wahl des Oberbürgermeisters.

Amtsinhaber Dieter Gummer (67) erreicht die gesetzliche Altersgrenze und wird Ende August in den Ruhestand verabschiedet. Um seine Nachfolge bewerben sich fünf Kandidaten. CDU-Mann Marcus Zeitler geht auch mit Unterstützung der FDP an den Start. Er ist der Bürgermeister des Klosterstädtchens Schönau im Odenwald. Marco Germann aus Dudenhofen bei Speyer arbeitet im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Mannheim. Er wird von der örtlichen SPD unterstützt, ist aber kein Parteimitglied. Als einziger Lokalmatador geht der Hockenheimer Unternehmensberater Matthias Filbert ins Rennen.

Der vierte Kandidat, Jörg Söhner, wuchs zwar in Hockenheim auf, lebt nun aber in der Nachbargemeinde Neulußheim. Zurzeit ist der promovierte Maschinenbauer als Studienrat an der Mannheimer Carl-Benz-Schule tätig. Als fünfte Bewerberin tritt Lisa Bohn an. Die Steuerfachangestellte arbeitet in Hockenheim und lebt in St. Leon-Rot.

Der neue Rathauschef (oder die Chefin) muss sich in einige große Themen einarbeiten. Da wäre zum einen das Projekt "Soziales Bauen", das die Verwaltung schon seit Jahren beschäftigt. Bei der Entscheidungsfindung bezog man auch die Bürger mit ein. Am Ende akzeptierte der Gemeinderat jedoch nur zwei von sechs möglichen Standorten für den Bau von Wohnungen für Flüchtlinge, Obdachlose oder Geringverdiener. Den Prozess bis zur endgültigen Bebauung muss der neue OB steuern.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Wiederbelebung der Hockenheimer Innenstadt. Sie ist dringender denn je. Mit dem "Treff 3000" schließt Ende der Woche der letzte Lebensmittelladen im Zentrum. Der neue OB wird sich darum kümmern müssen, einen Nachfolger für den Lebensmittelmarkt zu finden. Ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste steht die Sanierung der Schulen in der Rennstadt. In der Schule am Kraichbach wurden Baustoffe gefunden, die man für gesundheitlich bedenklich hält. Die Sanierungskosten liegen im Millionenbereich.

Nicht zuletzt geht es bei dieser Wahl auch um das Markenzeichen der Stadt - den Hockenheimring. Der Ring gehört mehrheitlich der Stadt. Der Oberbürgermeister ist automatisch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung. Er muss mit dem neuen Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH - auch Georg Seiler geht Ende August in den Ruhestand - die Weiterentwicklung des Rings zu einem stabil schwarze Zahlen schreibenden Unternehmen begleiten. Der Lärm, der vom Ring ausgeht, ärgert einige Anwohner.

Alle Kandidaten betonen, dass der Ring zu Hockenheim gehört. "Aber es ist nicht primäre Aufgabe einer Stadt, Autorennen zu veranstalten", sagt Zeitler. Um die Finanzierung zu sichern, brauche es zusätzliche Geldgeber. Für Filbert sollte die Stadt auf jeden Fall Mehrheitseigner bleiben. Die Formel 1 will er nur halten, wenn sie ein Plus erwirtschaftet. Germann betont indessen, der Ring sei "auf einem hervorragenden Weg". Und Bohn will mehr auf Elektro-Mobilität setzen. Sie denkt sogar über eine Formel E nach.

Sollte am Sonntag kein Bewerber die absolute Mehrheit erhalten, kommt es am 21. Juli zur Neuwahl. Auf dem Stimmzettel stehen alle Kandidaten aus dem ersten Wahlgang - sofern sie nicht vorher zurückgezogen haben - sowie mögliche Neubewerber.