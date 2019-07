Von Harald Berlinghof

Hockenheim. "Ach wissen se. Das ist doch furchtbar. Jetzt macht der letzte Lebensmittelladen in der Innenstadt auch noch zu. Wo soll man denn dann einkaufen?" Die ältere Dame, die Marco Germann an der Haustür empfängt, sieht unschöne Dinge auf sie zukommen. "Wenn ich zu Fuß zu Aldi oder Rewe gehe, bin ich doch den halben Tag unterwegs. Und ein Auto hab ich nicht. Da wird Einkaufen zur Arbeit", schimpft sie und fügt hinzu: "Aber es ist schön, dass ich Sie kennen gelernt habe."

Marco Germann ist einer von fünf Kandidaten bei der Oberbürgermeister-Wahl am 7. Juli. Er setzt in erster Linie auf den persönlichen Kontakt zu den Bürgern. Und so geht er geduldig von Tür zu Tür. Fast die halbe Stadt hat er schon besucht. Bis zur OB-Wahl will er das gesamte Stadtgebiet zu Fuß abklappern und sich persönlich bei allen Bürgern vorstellen. Natürlich klappt das nicht überall, denn viele sind gar nicht zu Hause. Ihnen legt er dann einen Flyer in den Briefkasten mit der persönlichen Aufschrift, dass er sie leider nicht angetroffen habe.

Marco Germann ist Polizeioberkommissar im Mannheimer Polizeipräsidium auf der Position eines Dienstgruppenleiters. "Ich kann analysieren, verwalten und leiten", sagt er. "Außerdem bin ich überparteilich und neutral, auch wenn ich für die SPD antrete - allerdings ohne rotes Parteibuch." Er habe mitbekommen, dass die SPD in Hockenheim auf der Suche nach einem Kandidaten war. Germann nahm Kontakt auf und war erfolgreich: Die SPD unterstützt seine Bewerbung. Bei der FDP und den Freien Wählern habe er sich ebenfalls vorgestellt und warte auf Antwort.

Seine ersten Erinnerungen an Hockenheim, so erzählt er, stammten aus der Kindheit. damals fuhr er mit seinen Eltern gelegentlich ins Freizeitbad Aquadrom. Das sei immer ein Spaß gewesen, so Germann. "Später war ich hier auch im Theater und habe sogar die Rolling Stones live erlebt", sagt er. Aufgewachsen ist er in Speyer. Heute lebt er mit seiner Frau Sabrina und den beiden Kindern Maira und Mio in Dudenhofen.

"Ich brauche drei Sekunden bis zum Zaun. Wie lange brauchst Du?", steht auf einem Schild in der Unteren Hauptstraße. Germann lächelt. Er lässt sich nicht abschrecken und klingelt. Eine junge Frau öffnet, der Kandidat stellt sich vor. Sie unterhält sich mit ihm an der Tür. "Es kommt nur ganz, ganz selten vor, dass mir jemand die Tür vor der Nase zumacht. Vielleicht ein oder zwei Mal pro Tag", erläutert Germann.

Bei vier bis sechs Stunden Rundgang pro Tag ist das nicht viel. Was er immer wieder hört, ist die Klage, dass sich die Bürger nicht ernst genommen und informiert fühlen. "Mit mir hat niemand kommuniziert", sagt auch Werner Marquetant, der die Falschparker vor seinem Haus moniert. "Kinderwagen und Rollatoren kommen fast nicht mehr durch", berichtet er. Deshalb habe er ein Foto gemacht sowie Unterschriften gesammelt und beides ans Rathaus geschickt. Keine Rückmeldung. "Meinen Sie, da hätte sich einer bei mir gemeldet?", fragt Marquetant. "Nix."