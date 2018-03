Neustadt. (lrs) Sie buddeln sich durch Deiche und fressen die Ufervegetation: Die aus Südamerika stammenden Nutrias bereiten Probleme in der Pfalz. Die Deichmeisterei Speyer berichtet, dass die Stabilität der direkt am Fluss liegenden Deiche durch die Erdhöhlen der Nagetiere gemindert sein kann. In Neustadt ist die Stadtverwaltung besorgt, weil sich in einer Gasse gleich 14 Nutrias angesiedelt haben. Sie fürchtet, dass Kinder gebissen und mit Salmonellen und Trichinen infiziert werden könnten.

Auch die Stadtverwaltung Wörth am Rhein berichtet, dass dort verstärkt Nutrias auftreten, zum Beispiel am Altwasserkanal, aber auch an anderen Gräben. Durch die Tiere und ihre Bauten entstünden Uferschäden. Besonders häufig tummeln sich die Tiere im Rhein-Pfalz-Kreis, wo sie den Bauern Mais, Zuckerrüben und Salat wegfressen. In den Rheinauen fänden sie optimale Lebensbedingungen, erklärt Kreissprecherin Kornelia Barnewald. Außerdem gebe es in der Region keine strengen Winter. Große Kälte überleben viele Nutrias nicht.

Inzwischen werden die Jäger in Rheinland-Pfalz zur Tötung der Nagetiere gerufen. Wurden im Jagdjahr 2015/2016 noch 84 Nutrias getötet oder tot aufgefunden, waren es im Jagdjahr 2016/2017 schon 226. Dabei gehörten die Tiere eigentlich gar nicht zum jagbaren Wild, betonte der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz.

Das Verfahren ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministerium so: Wenn sich ein Grundstückseigentümer wie eine Deichverwaltung oder ein Landwirt durch Nutrias gestört fühlt und ein "vernünftiger Grund" vorliegt - wie erhebliche Fraßschäden auf dem Feld oder Verlust der Standfestigkeit von Deichen durch die Bauanlagen der Tiere -, wendet er sich an die Kreisverwaltung. Die Behörde erteilt eine waffenrechtliche Genehmigung. Mit diesem Papier geht der Grundstückseigentümer zum Jagdpächter.

Das Einfangen mit Fallen oder das Abschießen sind möglich, weil es sich bei Nutrias nicht um eine besonders geschützte Tierart handelt. Nach Rheinland-Pfalz kamen die Nager, weil sie auf Pelztierfarmen gehalten wurden und von dort entweichen konnten.