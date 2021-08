Die Fachhelfer der Psychosozialen Notfallversorgung verschiedener Rettungsdienste bei einer Nachbesprechung am zentralen Stützpunkt der Notfallseelsorger in Mendig. Zu erkennen waren die Ehrenamtlichen im Einsatz stets an ihrer lilafarbenen Kleidung. Foto: DRK

Von Carsten Blaue

Heidelberg. Es sind die Bilder von Verwüstung, Trümmern, Menschen im Schlamm und Helfern, die unermüdlich arbeiten. Diese Bilder sind es, die man wohl zuerst mit der Flutkatastrophe im Ahrtal verbindet. Sie zeigen nicht, was die Folgen der Naturgewalten mit den Menschen in ihrem Innersten gemacht haben. Ihre Verzweiflung, ihre Hoffnungslosigkeit, ihre neue Zuversicht. Auch im Wechselbad ihrer Gefühle sind die Betroffenen nicht auf sich allein gestellt. Die "Erste Hilfe für die Seele" leisten vor Ort die Ehrenamtlichen der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) von Kirchen und Rettungsdiensten. Auch der Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) schickte 15 Fachhelfer ins Krisengebiet, verteilt über drei Wochen. Darunter Bianca Sommerfeld. Sie wünscht sich, dass die Menschen im Ahrtal nicht in Vergessenheit geraten und weiter unterstützt werden – nicht nur beim Wiederaufbau.

Die PSNV war vom Land Rheinland-Pfalz gut eine Woche nach den Überflutungen angefordert worden. Sommerfeld war eine der Ersten vor Ort. Vieles sei da schon weggeräumt gewesen. Schlimm war es trotzdem. Das Ahrtal beginne so idyllisch, erzählt sie. Und dann komme man in die Orte der Zerstörung. "Man hat erst mal ganz viele Eindrücke."

Hintergrund > Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) wurde im Jahr 2008 vom Amt für Katastrophenschutz bundesweit vereinheitlicht. Zuvor waren Krisenintervention und Notfallseelsorge unkoordiniert. Einheitliche Regeln und Behandlungsprinzipien gaben der PSNV eine Grundlage in allen [+] Lesen Sie mehr > Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) wurde im Jahr 2008 vom Amt für Katastrophenschutz bundesweit vereinheitlicht. Zuvor waren Krisenintervention und Notfallseelsorge unkoordiniert. Einheitliche Regeln und Behandlungsprinzipien gaben der PSNV eine Grundlage in allen Rettungsdiensten und Organisationen, auf der auch die Ausbildung zum Fachhelfer fußt. Diese umfasst 80 Unterrichtseinheiten, Hospitationen an der Seite erfahrener Notfallseelsorger und eine Abschlussprüfung. Der Teamgedanke ist der PSNV im Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg des Roten Kreuzes besonders wichtig. Die Fachhelfer stehen Betroffenen auf ehrenamtlicher Basis bei Todesfällen, plötzlichen schweren Erkrankungen oder Großschadensereignissen zur Seite, ebenso in psychischen Krisen. Wer in der PSNV tätig sein wolle, müsse laut DRK psychisch belastbar sein und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen sowie Taktgefühl und Verschwiegenheit mitbringen. Weitere Informationen im Internet unter drk-heidelberg.de und hier unter "Angebote". (cab)

Es habe nach Diesel, Öl, Schlamm und Kadaver gerochen. Dann das Ausmaß der Schäden. "Wenn man da mal drin stand, wirken die Bilder im Nachgang merkwürdig", sagt Sommerfeld. Keine Kinder seien zu sehen gewesen, auch nicht die Senioren. Oder Tiere. Dafür die Menschen, "die glauben, noch Kraft zu haben. Viele sind aber über ihre Kräfte hinausgegangen." Auch ihnen konnte und kann die PSNV helfen. Diese hat ihr Zentrum am Flugplatz von Mendig. Dort sind immer 50 Fachhelfer – darunter Rotkreuzler, Malteser, Johanniter, auch Pfarrer. Anfangs stellten die DRK-Kreisverbände Rhein-Neckar/Heidelberg und Mannheim dort die komplette Führungsstruktur. Von hier aus agierten Sommerfeld und ihre Mitstreiter. Sie gingen zu den Menschen. "Aber wir haben uns nicht aufgedrängt."

Aus ihren Begegnungen resultierten viele große und kleine Geschichten. Etwa zehn Gespräche führte Sommerfeld pro Tag. Obwohl das eigentlich überhaupt nichts darüber aussagt, was die PSNV vor Ort geleistet hat. Viel wichtiger ist, was jede einzelne Begegnung mit den Betroffenen gemacht hat. Sven Mautner, beim DRK-Kreisverband unter anderem PSNV-Ausbilder, erklärt das so: Die Katastrophe könnten die Fachhelfer weder rückgängig machen noch deren Folgen lösen oder sie beenden. Aber aus der Ausweglosigkeit könnten sie einen Weg aufzeigen, durch Zuhören dabei helfen, dass die Krise für die Menschen vor Ort verstehbar wird: "Wir gehen mit ihnen die ersten Schritte." Sommerfeld weiß, wie wichtig das ist. Doch sie sagt auch: "Wir müssen damit leben, nur einen Anschub gegeben zu haben." Sie habe aber das Gefühl, dass die Ahrtaler nicht verzweifeln. Überhaupt war sie beeindruckt davon, wie gefasst und positiv viele gewesen seien.

Die Notfallseelsorger treffen Ortsvorsteher, die nicht wissen, ob es ihren Ort noch mal geben wird. Gastronomen, die ihren Betrieb gerade erst gekauft hatten und von dem nun nichts mehr übrig ist. Menschen, die sagen, dass sie kein Gespräch brauchen und dann eine Stunde lang reden. Bürger, die nicht wissen, ob sie überhaupt bleiben sollen.

Am ersten Abend ihres Einsatzes habe sie sich noch verunsichert gefragt, so Sommerfeld, ob es der richtige Zeitpunkt sei für den Einsatz der PSNV. "Die Leute waren ja so beschäftigt." Am zweiten Tag war das schon ganz anders: "Die Menschen haben gesagt: ’Gut, dass ihr da seid.’" Viele hätten Angst, dass sie jetzt vergessen werden, weil andere Nachrichten die Schlagzeilen beherrschen. Auch auf der Rückfahrt, sagt Sommerfeld, habe sie das beschäftigt. Die Katastrophe sei so riesig. Daher sei ihr besonders wichtig, dass die Betreuung der Betroffenen nahtlos weitergeht, "dass hier nachhaltig etwas passiert."

Auch so ein Gedanke kann in der Nachbereitung des Einsatzes ein Thema sein. Und da kommt Mautner ins Spiel. Er war nicht im Katastrophengebiet, und das sollte auch so sein: "Wäre ich dabei gewesen, könnte ich jetzt nicht, quasi ’von außen’, der Helfer der Helfer sein." Mautner ist für die Aufarbeitung daheim zuständig. Die im Ahrtal eingesetzten Kräfte – vom Fachhelfer bis zur Führungsebene – bekommen Gelegenheit, ihre Erlebnisse in Gesprächen aufzuarbeiten. Das geht in Einzelgesprächen oder in größerer Runde. Bislang hat Mautner etwa 48 Stunden dafür aufgebracht – inklusive Vor- und Nachbereitung und genauso ehrenamtlich wie diejenigen im Einsatz. Für die PSNV-Kräfte sei es wichtig, diesen Rückhalt in den eigenen Reihen zu haben, sagt Sommerfeld. Das Erlebte auf diese Weise selbst verarbeiten zu können, sei wichtig. Das gilt grundsätzlich für alle Einsätze der Notfallseelsorger und nicht nur jetzt, nach dem Einsatz an der Ahr. Wichtig ist auch, dass es DRK-intern die Supervisionsmöglichkeiten für alle Einsatzkräfte gibt, zu jeder Zeit. Das Rote Kreuz im Kreisverband hat über 300 Hauptamtliche und mehr als 2000 Ehrenamtliche, zu denen auch Bianca Sommerfeld gehört.

Bei allem, was sie an der Ahr erlebt hat, will sie nicht vergessen, dass die Helfer und die Betroffenen auch oft gelächelt haben. "Es gibt auch schöne Erinnerungen", sagt sie. Aber sie sagt auch: "Glücklich geht man da nicht raus."