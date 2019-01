Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Auf der mit Frühlingsprimeln geschmückten Bühne des Lutherhauses gibt die Jazzinitiative Schwetzingen ihr Bestes, das Publikum ist zahlreich erschienen und plaudert gut gelaunt untereinander mit einem Gläschen O-Saft in der Hand. Noch ist es nicht soweit, den Sekt auszuschenken. Der wird später gereicht, um anzustoßen auf 2019.

Erst lässt Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl in einer gut halbstündigen Rede das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Dann wirft er einen Blick auf das neue Jahr, indem er ein frei von ihm gewähltes Motto anführt - Wandel. Seine Rede beginnt er mit einem Zitat. Und das alles hat bereits Tradition in Schwetzingen. Auch dass jeder Besucher beim Eintritt ein kleines Schokoladen-Glücksbringerchen in die Hand gedrückt bekommt.

Die Jazzinitiative Schwetzingen bot einen musikalischen Auftakt nach Maß. Foto: Lenhardt

Während Bürgermeister Matthias Steffan seine Begrüßung noch mit einem Zitat von Aristoteles startet, hat Pöltl eines von Mahatma Gandhi mitgebracht. Und das passt gut zum Thema "Wandel", das der Oberbürgermeister in seiner Ansprache beleuchtet. Erstmals, und das ist vielleicht der erste Wandel, wird seine Rede von einer Gebärdendolmetscherin begleitet. Erstmals wurde auch eine Seite des Luthersaales bestuhlt. Eine Veränderung, die einer älter werdenden Gesellschaft gerecht wird.

In den vergangenen neun Jahren hatte Pöltl die Begriffe Freundschaft, Perspektiven, Vorbilder, Dankbarkeit, Bescheidenheit, Gelassenheit, Toleranz, Freiheit, und Gemeinschaft in den Mittelpunkt seiner Reden gestellt. Dieses Mal also "Wandel": "Wir leben in einer Periode des grundlegenden globalen Wandels. Der ist so mächtig stark, dass es normale Menschen kaum noch begreifen können", stellt er fest. Die Globalisierung werde noch durch die Digitalisierung beschleunigt. Dabei gebe es Verlierer überall auf der Welt. Viele seien von dieser Entwicklung heillos überfordert.

Bürgermeister Matthias Steffan (v.l.) im Gespräch mit den Oberbürgermeistern aus Hockenheim und Speyer, Dieter Gummer und Stefanie Seiler, sowie Rathauschef René Pöltl. Foto: Lenhardt

Gewinner seien sogenannte Weltbürger, eine "urbane Akademikerklasse", wie sie der Journalist Adam Soboczynski bezeichne. Zwar gebe es zu dieser Entwicklung keine Alternative. Aber man könne sogar im "kleinen Schwetzingen" gegensteuern. Man werde die Stadt auch 2019 modern und zeitgemäß aufstellen. Gleichzeitig solle sich Schwetzingen aber als einen Ort begreifen, "der sich der Hektik der Globalisierung teilweise entzieht und der entschleunigt. Wir wollen nicht einem Globalisierungs-Hype verfallen". Man werde deshalb noch 2019 der "Vereinigung entschleunigter Städte (Citta-slow)" beitreten. "Wir werden uns dem Wandel stellen und ihn mitgestalten", lautet das Fazit und gleichzeitig das Versprechen des Oberbürgermeisters.

Zuvor hatte er einen Rückblick gewagt auf die "Trias der Jubiläen": 2016 das 1250-Jahr-Jubiläum, 2017 das Drais-Jubiläum und 2018 das 350-jährige Jubiläum des Spargelanbaus. Mit Wachenheim wurde 2018 außerdem eine 65-jährige Freundschaft in eine Städtepartnerschaft umgewandelt, und mit Schrobenhausen und Karlshuld in Bayern kamen neue Partnerstädte dazu.

Mit der Gemeinderatswahl 2019 stehe nun eine wichtige politische Entscheidung an. Er lobte die sehr gute Sacharbeit des Gremiums im vergangenen Jahr und äußerte die Hoffnung, dass der neue Gemeinderat - selbst wenn von den Bürgern neue Gruppierungen in den Rat hinein gewählt würden - die Arbeitsatmosphäre sachlich bleibe.

Inzwischen waren die gefüllten Sektgläser gereicht. Der OB stieß gemeinsam mit den Bürgern auf ein neues Jahr an.