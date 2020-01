Von Stefan Kern

Ketsch. Er hatte es versucht und lange eisern durchgehalten – doch dann war die Erkrankung stärker: Der Ketscher Bürgermeister Jürgen Kappenstein musste angesichts seiner kratzigen Stimme die Neujahrsansprache in der gut besuchten Rheinhalle abbrechen. Sein Stellvertreter Michael Seitz trug die Rede zu Ende vor.

Den Überblick über das weltweite Ereignis-Feuerwerk zu behalten, sei in den vergangenen zwölf Monaten nicht leichter geworden, hieß es darin. Doch den Kopf in den Sand zu stecken, wie das dem Strauß unterstellt werde, sei keine Option. Denn auch Geschehnisse in weit entfernten Regionen würden uns heute unmittelbar berühren.

Von den Anschlägen auf eine Synagoge in Neuseeland, dem Brand von Notre Dame und der Freiheitsbewegung in Hongkong bis zu Greta Thunberg und der Klimabewegung "Fridays for Future" sowie dem Brexit mit seinen unüberschaubaren Folgen sei die Welt unter Strom geraten.

Das im Herzen der Metropolregion gelegene Ketsch erlebe eine positive Entwicklung. Allein 2019 hätten 375 Menschen in der Enderle-Gemeinde eine neue Heimat gefunden. Doch Kappenstein nannte auch die Kehrseite: "Die bauliche Entwicklung in Ketsch ist an eine Grenze gestoßen."

Künftig werde man neuen Wohnraum nur noch über die Innenraumverdichtung verwirklichen können. Größere Gebiete, die neu erschlossen werden könnten, gebe es nicht mehr. Zentrales Aufgabengebiet, wie in vielen anderen Gemeinden auch, ist und bleibt der Ausbau der Kinderbetreuung von der Krippe bis zur Schule. Größter Brocken ist derzeit der Umbau der Neurottschule in eine Gemeinschaftsschule. Allein der Neubau der Mensa, die in den kommenden Monaten endlich eingeweiht wird, kostet die Gemeinde rund zehn Millionen Euro.

Ein großer Grund zur Vorfreude sind die kommenden Jubiläumsfeierlichkeiten rund um die Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Trélazé. Im Jahr 2010 begründet, wird dieses Jahr der zehnte Geburtstag gefeiert. Vom 21. bis 25. Mai werden Gäste aus Frankreich erwartet, umgekehrt besuchen Ketscher Bürger vom 18. bis 22. Juni Trélazé. Wer Gäste aufnehmen kann oder mit nach Trélazé fahren möchte, kann sich im Rathaus bei Jutta Rebmann (Telefon: 06202 / 60 61 50) melden.

Ebenfalls große Schatten werfen die in diesem Jahr wieder stattfindenden Enderle-Festspiele voraus. Nur alle zehn Jahre finden diese statt, dieses Mal vom 25. bis 28. September mit über 100 Laiendarstellern.