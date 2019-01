Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Auf ins Jubiläumsjahr: Unter diesem Motto stand in der Hockenheimer Stadthalle der diesjährige Neujahrsempfang der Stadt. An den Zufahrtswegen prangen bereits die bunten 1250-Jahr-Zahlen, um vom großen Ereignis zu künden - der Neujahrsempfang gilt als Auftakt des Jubiläumsjahres 2019, in dem Hockenheim 1250 Jahre alt wird. Um dieser Besonderheit gerecht zu werden, hatte man einen Gast aus der Stuttgarter Landesregierung für die Neujahrsansprache gewonnen. Und Guido Wolf, Justizminister des Landes und Minister für Europa, nutzte die Gelegenheit, um eine verbale Brücke zwischen der Stadt Hockenheim und Europa zu schlagen.

Doch bevor Oberbürgermeister Dieter Gummer im großen Saal der Stadthalle die Bürger begrüßen konnte, war erst einmal Warten angesagt. Am Ticket-Counter, an der Garderobe und schließlich in der Menschentraube, die sich anschickte, dem Oberbürgermeister ein letztes Mal per Handschlag ein "gutes neues Jahr" zu wünschen. Bekanntlich geht Gummer ja Ende August in den altersbedingt erzwungenen Ruhestand.

Landesjustizminister Guido Wolf (rechts) und Oberbürgermeister Dieter Gummer (links) freuten sich über das große Interesse der Bürger am Neujahrsempfang. Foto: Lenhardt.

Mit Erreichen des 68. Lebensjahres endet in Baden-Württemberg die Amtszeit aller Bürgermeister. Bei Gummer, das war auch in seiner Begrüßung noch einmal deutlich zu spüren, mischt sich dabei ein wenig Wehmut um das hinter ihm Liegende mit Vorfreude auf das Kommende. "Wahrscheinlich wird man mich dann öfter auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen sehen als jetzt, weil ich dann mehr Zeit übrig habe", deutete er an, dass er weiter als Bürger seiner Stadt aktiv bleiben wolle.

Der Andrang zum Neujahrsempfang war riesig. Erstmals war ein - natürlich kostenloses - Einlassticket erforderlich, um in die Stadthalle zu kommen. Erstmals durften auch die Vereine im Foyer keine Stände aufbauen, an denen sie sich bisher stets den Bürgen präsentieren konnten. Mit der Vergabe der Sitzplatzkarten war man der vorgeschriebenen Versammlungsstättenverordnung, welche die Zahl der Plätze begrenzt, gefolgt. "Erstmals seit 15 Jahren, konnte ich nicht alle Bürger per Handschlag begrüßen", bedauerte Gummer. Aber die Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung lief davon. Und den Minister aus Stuttgart warten zu lassen, wäre schlicht unhöflich gewesen.

Hymnisch, dramatisch, modern, fröhlich und traditionell gestaltete sich die musikalische Umrahmung der Veranstaltung. Eigenschaften, die der Stadt Hockenheim in ihrem Jubiläumsjahr durchaus gut zu Gesicht stehen. Ganz am Ende folgte dann das traditionelle Badnerlied, das von allen im Saal mitgesungen werden durfte. Eigens für das Jubiläumsjahr hatte der Vorsitzende des Hockenheimer Vereins für Heimatgeschichte, Alfred Rupp, eine auf Hockenheim bezogene dritte Strophe hinzugefügt: " Ja, Hockenheim am Kraichbachstrand, ist zwölfhundertfünfzig Jahr, die Renn- streck’ macht es weltbekannt, es liegt am Rhein sogar. Drum grüß’ ich dich mein Hockenheim, ein Hockenheimer will ich sein, frisch auf, mein Hockenheim".

Für den Abend in der Stadthalle hatte er zudem ein kleines Historienspiel rund um die Eintragung in den Lorscher Codex entworfen, das vom Chor und der Theater-AG des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums aufgeführt wurde. Besonders gut kam beim Publikum das Historienspiel "Schenkung des Ratbert an das Kloster Lorsch" an: Ratbert ist um sein Seelenheil besorgt. Deshalb will er dem Kloster Lorsch seinen Grundbesitz, darunter Ochinheim, vermachen. Ratbert kniet vor einem Reliquienschrein. Die Mönche stimmen den Introitus an. "Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto" Es folgt ein Kyrie Eleison und eine Allerheiligenlitanei. Mönch und Ratbert besiegeln die Schenkung per Handschlag, der Eintrag in den Lorscher Codex, der als erste Erwähnung Hockenheims gilt, erfolgt. "Geschehen im Kloster Lorsch, an einem Tage des Monats August im ersten Jahr der Regierung des Königs Karl." Daraus ergibt sich die erstmalige urkundliche Erwähnung Hockenheims (Ochinheim) im Jahr 769.

In seiner Begrüßung hatte Oberbürgermeister Gummer besonders des vor wenigen Tagen verstorbenen Ehrenbürgers Adolf Stier gedacht. Eine weiße Rose lag auf dem für ihn gedachten Platz in der ersten Reihe.

Guido Wolf schließlich schlug einen Bogen von der Ersterwähnung "Ochinheims" im Jahr 769 als Karl der Große noch nicht ganz so groß war, sondern noch ein junger Mann, bis zur Einbettung der gegenwärtigen Stadt in das Zentrum Europas. Dabei hob er das gute Verhältnis zu den französischen Nachbarn hervor, das in Hockenheim durch die Städtepartnerschaft mit Commercy seinen Ausdruck fände.

Dunkle Stunden in Europa seien in der Vergangenheit auch immer dunkle Stunden in Hockenheim gewesen. Mehrfach wurde das Dorf bis auf die Grundmauern zerstört. Brexit, Italienkrise, Trump-Krise, China- und Türkei-Krise sind die Gegenwart. Europa sei unverzichtbar für den Wohlstand auch bei uns. Und die Regionen, aber auch Kommunen wie Hockenheim bildeten das Fundament dieses Europas der Vielfalt. "Seien Sie alle deshalb Botschafter dieses großen europäischen Projekts."