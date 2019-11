Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Den Kurpfälzer Dialekt beherrscht er immer noch: Uwe Lüttinger stammt aus der Region und kehrt jetzt hierher zurück. Er ist der neue Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen. „Die Rheinschiene ist meine Lebenswelt“, sagt er. Mit dem Seelsorgeteam wird er künftig die Menschen in den drei Gemeinden St. Pankratius in Schwetzingen, St. Kilian in Oftersheim und St. Nikolaus in Plankstadt begleiten. „Die Menschen freuen sich und haben schon Interesse gezeigt“, so Lüttinger. Der christliche Glaube ist für ihn der Anker und die Mitte seines Lebens: „Das ist der Kern meines Tuns“, betont er. Uwe Lüttinger geht davon aus, dass viele Menschen die Sehnsucht nach Gott in sich spüren, diesem unbestimmten Gefühl jedoch oft keine Worte verleihen können oder sich hilflos fühlen.

Der neue Pfarrer setzt dieser Ungewissheit etwas entgegen: sein Vertrauen. „Ich bin überzeugt, dass wir Menschen bei Gott immer Raum finden“, sagt er. „Deshalb ist es mir ein Anliegen, andere Menschen zu begleiten, wenn sie auf der Suche nach diesem Raum sind.“

Uwe Lüttinger wurde 1968 in Heidelberg geboren und wuchs in Schriesheim auf. Seine Mutter war ehrenamtlich in der katholischen Kirche engagiert, er selbst fand in der Kinder- und Jugendarbeit eine Heimat. Nach der Mittleren Reife an der Kurpfalz-Realschule machte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger am St. Josefskrankenhaus in Heidelberg: „Ich habe diesen Beruf gern ausgeübt“, sagt er heute. Seinen Zivildienstdienst absolvierte er an der Thorax-Klinik in der Anästhesie.

Bei einem Besuch in Freiburg besuchte er zufällig das Münster während einer Priester-Weihe: „Da wusste ich: Alles, was vorne am Altar passiert, ist für mich bestimmt“, erinnert er sich. Der Krankenpfleger holte das Abitur nach – mit dem festen Wunsch, Theologie zu studieren und Priester zu werden. Die Verpflichtung zum Zölibat, der Ehelosigkeit, schreckte ihn nicht ab: „Ich wollte unbedingt Priester werden, ich musste diesen Weg gehen.“

Ab 1990 drückte er im Spätberufenenseminar in Sasbach/St. Pirmin wieder die Schulbank. Die katholische Bildungseinrichtung ermöglicht Menschen mit einem Interesse am Priesterberuf das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Dort lernte er Latein und Griechisch. Als Leistungskurse waren Latein und Geschichte vorgegeben. Nach vier Jahren hielt er das Abiturzeugnis in den Händen, 1994 nahm er sein Theologie-Studium in Freiburg auf. Als weitere Sprache lernte er Hebräisch.

Ein halbes Jahr verbrachte er in Bad Dürrheim im Schwarzwald und ein weiteres Jahr an der Fakultät in Benediktbeuren in Oberbayern. Dort lebte Lüttinger nicht mehr in einer Gemeinschaft, sondern allein. „Da konnte ich prüfen, ob ich diesen Weg wirklich weitergehen wollte“, erzählt er. 2000 schloss er sein Studium ab. Noch im gleichen Jahr wurde er in der Gemeinde St. Peter im Schwarzwald zum Diakon geweiht.

Anschließend war er in Karlsruhe in der Oststadt tätig – ein sozialer Brennpunkt. „Dort bin ich Menschen aus allen Schichten begegnet“, erinnert er sich. Mittlerweile hat Lüttinger mindestens 50 Beerdigungen begleitet. Für manche Kollegen ist das ein Problem, für ihn nicht: „Durch meinen Beruf als Krankenpfleger sind mir Krankheit und Sterben vertraut“, sagt er.

Im Jahr 2002 wurde Uwe Lüttinger dann im Freiburger Münster zum Priester geweiht. „Das war ein besonderer Tag“, erinnert er sich. „Im Jahr 1990 hatte mein Weg begonnen – zwölf Jahre später hat sich der Kreis geschlossen.“ Zu den schönsten Erfahrungen dieser Zeit gehören für ihn die Ministranten-Wallfahrten mit rund 10.000 Freiburger Mini-Ministranten nach Rom.

Es folgten Stationen im fränkischen Tauberbischofsheim und im badischen Ettlingen. Mehr als elf Jahre lang arbeitete er als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Karlsruhe-Hardt. Dann hatte er das Gefühl: „Jetzt darf etwas Neues passieren.“ Nach Gesprächen mit den Verantwortlichen im Erzbistum Freiburg hat er sich für die Stelle in Schwetzingen beworben – und erhielt die Zusage. „Es sind drei sehr lebendige Gemeinden, die ich jetzt betreue“, sagt Lüttinger. „Ich habe gespürt: Da kann ich Ja sagen.“

Jetzt möchte er erst einmal die Menschen an seinem neuen Lebens- und Wohnort kennenlernen. Die sieben Kindertagesstätten in der Region hat er schon besucht. „Teamarbeit ist für mich wichtig“, betont der neue Pfarrer. „Die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter der Kirchen leisten Tag für Tag so viel Wertvolles. Mit ihnen möchte ich der Kirche ein Gesicht geben und sie zukunftsfähig machen.“