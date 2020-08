Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Was hat das Areal Adler nicht alles erlebt in den vergangenen Jahren. Von einem geplanten Einkaufsmarkt war die Rede – der nicht realisiert werden konnte. Hinzu kamen schwierige Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern. Der Rhein-Neckar-Kreis wollte dort in der Hochphase der Flüchtlingskrise Container aufstellen. Doch der große Wurf gelang letztendlich dem Schwetzinger Architekturbüro Roth mit einem Gesamtkonzept, das den Umbau des Rathauses und den Umzug der Sparkasse mit in seine Planungen einbezog.

Anfang Juli wurde der neue Gebäudekomplex an die Gemeinde übergeben. Eine Schlüsselübergabe unter Teilnahme der Bevölkerung war wegen der Pandemie-Vorschriften nicht möglich. 4,5 Millionen Euro hat man in Plankstadt in die neue Ortsmitte investiert. "Die Entwicklung des Adler-Areals war ein zentraler Aspekt meines Wahlkampfs", stellt Bürgermeister Nils Drescher mit Blick auf das Ensemble mit Haus und Außenbereich fest. Den "zentralen Bestandteil des Sanierungsprogramms für die Plankstadter Ortsmitte" bezeichnet er als gelungen und freut sich, die neuen Plätze bald für gemeinsame Feste nutzen zu können. Nach mehreren Beratungen im Gemeinderat stellten sich alle Fraktionen hinter die vor Kurzem fertiggestellte Neugestaltung.

Kaum 200 Meter vom alten Sparkassengebäude entfernt hat das regionale Bankhaus seinen neuen Standort gefunden. Für die Plankstadter Bürger bedeutet das kaum eine Veränderung. Das bisherige Sparkassengebäude soll aber nach einem Umbau der Gemeindeverwaltung zur Verfügung stehen. Und das bedeutet für deren Angestellte eine erhebliche Verbesserung. Sie müssen derzeit in Containern arbeiten, weil das alte Rathaus im Inneren umgestaltet wird.

Die Parkplätze im hinteren Bereich des Areals – auch lange Zeit ein umstrittener Punkt – bieten den Besuchern und Mitarbeitern der Praxen ideale Stellflächen. Zwei Elektroladesäulen sind vorhanden. In den beiden neuen Gebäuden, welche die Adressen Schwetzinger Straße 19 und Schwetzinger Straße 21 erhalten haben, sind drei Arztpraxen eingezogen und bilden ein neues "Hausarztzentrum" in der Gemeinde.

Im größeren, der Schwetzinger Straße näher gelegenen Gebäude, residiert die Sparkasse, im Erdgeschoss gibt es eine Praxis für Ergotherapie. Im Obergeschoss ist eine Gemeinschaftswohnung für Menschen mit Pflegestufe entstanden. In der Wohnung sollen acht Menschen, die eine Betreuung benötigen, gemeinsam wohnen. Jeder Bewohner wird ein eigenes Zimmer mit Bad und WC beziehen. Ein bis drei Pflegekräfte sollen rund um die Uhr in der Wohnung sein. Die Zimmer werden von den Bewohnern mit eigenen Möbeln ausgestattet. Es gibt eine gemeinsame Küche und einen Essraum.

Der Gemeinschaftsraum schließt mit einer großen Glasfront ab, die auf eine Terrasse in Richtung Süden führt und den Blick auf den Plankstadter Wasserturm gestattet. Der Bezug der Wohnung soll zum 1. Oktober erfolgen. Im Obergeschoss ist außerdem eine Zahnarztpraxis untergebracht. Die Mietverträge wurden alle langfristig auf etwa 15 Jahre abgeschlossen. Nebenan hat das Heimatmuseum einen neu gestalteten Außenbereich erhalten.