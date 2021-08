Von Lydia Dartsch

Heidelberg. Ob draußen in der Natur oder umgeben von Mauern und Häusern in der Stadt - irgendwo guckt immer ein Pflänzchen aus dem Asphalt oder ist ein Vogel zu hören, ein Insekt zu sehen. Wer bei der Bestimmung noch nicht fit ist, kann mit diesen Apps seine Umgebung ganz neu entdecken.

Bei dem riesigen Angebot in den Appstores ist aber Vorsicht geboten: Nicht alle bestimmen Pflanzen und Tiere zuverlässig. Einige sind wirklich kostenfrei. Mit anderen landet man schnell in einer Abofalle, aus der herauszukommen nicht besonders verbraucherfreundlich ist. Und von einer sollte man besser ganz die Finger lassen.

Um zu testen, wie zuverlässig die Apps sind, werden jeweils drei Zimmerpflanzen, Wildpflanzen, Insekten und Vogelstimmen drei Mal analysiert. Um Ergebnisse vergleichbar zu machen, werden die Bestimmungen mit immer den gleichen Fotos bzw. Vogelaufnahmen durchgeführt.

Reine Pflanzen-Apps

Die Echte Aloe Vera braucht die volle Sonne. Diese stand zu dunkel und ist vergeilt. Foto: Lydia Dartsch

> Picture This - Pflanzen bestimmen: Aus der App heraus können Pflanzen fotografiert oder Bilder hochgeladen werden, um Pflanzen zu bestimmen. Praktisches Feature ist die Diagnose-Funktion, die erkennt, ob die Pflanze gesund ist oder ob etwas mit ihr nicht stimmt.

Zuverlässig erkennt sie die Zitrone, die Mango und die Echte Aloe beim ersten Mal zuverlässig. Außerdem teilt sie mit, dass die Mango vergeilt ist und, dass es am schattigen Standort liegt.

Draußen erkennt sie die Echte Kamille und den Spitzwegerich zuverlässig. Nur beim Apfelbaum bekommt die App Probleme und erkennt stattdessen einen Schmetterlingsflieder, wenn man ihr ein Bild vom ganzen Baum zeigt - natürlich mit Umgebung, was möglicherweise der Grund für die falsche Bestimmung ist. Bei der Bestimmung allein anhand der Rinde, eines Blattes und der Früchte gibt die App sehr zuverlässig jeweils "Johannisapfel".

Der Pferdefuß zeigt sich schon nach der ersten Pflanzenbestimmung. In der kostenlosen Version kann man nur eine einzige Pflanze am Tag bestimmen. Wer mehr bestimmen möchte, kann sich zusätzliche "Bestimmungs-IDs" verdienen, indem er die App mit Freunden teilt oder unter dem Menüpunkt "Glücklich fühlen" - gemeint ist wohl "Glücksrad" - einmal täglich zusätzliche IDs gewinnt.

Unbegrenzte Pflanzenbestimmung gibt es nur mit dem kostenpflichtigen Premium-Zugang. Dieser wird den Nutzern bei jedem Start der App angeboten - inklusive einwöchiger Testphase, von der aus man schnell in ein Monats- oder in ein Jahresabo rutscht.

Verbraucherfreundlich ist das nicht. Denn die "Test-Starten"-Schaltfläche ist sehr prominent. Die Anleitung zur Kündigung des Testabos - im Abo-Bereich des jeweiligen Appstores - steht im sehr unscheinbaren Kleingedruckten und das "X" oben rechts mit dem man in den kostenfreien Bereich gelangt, fällt vor dem sehr poppig bunten Startbildschirm kaum auf.

Fazit:

Positiv ist die zuverlässige Pflanzenbestimmung mit Diagnosetool.

Negativ fällt neben der sehr begrenzten kostenlosen Nutzungsmöglichkeit und der schlechten Deutsch-Übersetzung die Verbraucherunfreundliche Nutzerführung auf.

Ein selbstgezogener, junger Mangobaum. Foto: Lydia Dartsch

> PlantSnap: Eine weitere Freemium-App, die es für Apple und Android gibt. Die Macher der App behaupten von sich, die akurateste Pflanzenbestimmungs-App zu sein. 90 Prozent aller bekannter Spezien soll die App nach eigenen Angaben bereits abdecken.

Fotos lassen sich aus der App heraus aufnehmen oder zum Bestimmen hochladen. Die deutschen Texte sind nicht besonders gut übersetzt oder fehlen oft ganz. Statt der Gebrauchsnamen werden die lateinischen oder englischen Bezeichnungen angegeben. Zudem sind Pflegeanleitungen für Zimmer- oder Gartenpflanzen nicht immer konsistent - beispielsweise, wird der Mangobaum als "winterhart" bezeichnet und sollte gleichzeitig im sonnigen Wintergarten stehen.

Mit der Exaktheit der Pflanzenbestimmung, mit der sich das Unternehmen brüstet, ist es leider auch nicht weit her. So wird die Echte Aloe zwar als Aloe erkannt, aber bei drei Versuchen mit dem gleichen Foto immer als eine andere Aloe-Art. Der Mangobaum wurde zweimal als Guiana Chestnut und einmal als "Coyo" erkannt. Das Zitronenbäumchen wurde beim ersten Versuch als "Pomelo" erkannt. Beim zweiten Bestimmungsversuch hängte sich die App auf.

Ähnlich sieht es bei der Pflanzenbestimmung draußen aus. Spitzwegerich wird bei drei Versuchen als australische "Red Silky Oak", Fenchel und als "Lachnanthes Caroliniana" erkannt. Die Kamille wird einmal als "German Chamomile" und einmal als "False Mayweed" bestimmt. Der Apfelbaum wird anhand des Blattes als Apfelbaum erkannt. Lädt man das Bild der Früchte auf, erkennt sie einen Pflaumenblättrigen Zierapfel. Und bei der Bestimmung anhand der Baumrinde erkennt die App eine wilde Paprikaart.

Auch die Benutzerfreundlichkeit ist nicht besonders gut. So greift die App beim Hochladen von Fotos nicht automatisch auf die neuesten Fotos zu. Die Sortierung der Fotos muss dann jedes Mal neu vorgenommen werden.

Auch hier muss man aufpassen, dass man nicht unfreiwillig in eine Abofalle gerät. In die kostenlose Version gelangt man wieder über das unscheinbare "X" oben rechts. Dort hat man immerhin fünf kostenfreie Pflanzenbestimmungen am Tag und man kann sich durch das Ansehen von Werbung weitere hinzuverdienen, dazukaufen oder bekommt eben ein Abo angeboten.

Fazit:

Positv fällt an der App auf, dass man am Tag fünf Pflanzen kostenfrei bestimmen und sich weitere Kontingente mit Werbungschauen dazuverdienen kann.

Negativ ist die schlechte und fehlende deutsche Übersetzung sowie die ungenaue Pflanzenbestimmung, die bei dem gleichen Foto unterschiedliche Ergebnisse liefert - da hilft auch das kostenfreie Kontingent nichts.

Eine Echte Kamille. Foto: Lydia Dartsch

> PlantNet: Die App dieses Projekts ist neben Android und Apple auch auf dem Desktop verfügbar. Sie finanziert sich ausschließlich über Spenden, wodurch ihre Nutzung wirklich kostenfrei ist und ohne In-App-Käufe auskommt.

Beim Fotografieren und Foto hochladen muss man der App nachhelfen und eingrenzen, welchen Teil der Pflanze man fotografiert hat. Hier fällt ein Übersetzungsfehler auf. So steht als Aufforderung "Sprache auswählen", obwohl der fotografierte Pflanzenteil gemeint ist.

Das macht die Genauigkeit der Bestimmung aber locker wett. So werden die Echte Aloe Vera und das Zitronenbäumchen dreimal richtig erkannt. Beim Mangobaum sagt die App dreimal "Mangifera Indica", also Mango, und schlägt vor, das Projekt "Weltflora" dazu zu befragen. Dafür muss man nicht einmal aus der App heraus, sondern bekommt mit einem Fingertipp das korrekte Ergebnis "Mango" angezeigt.

Auch draußen erweist sich die App als zuverlässig: Spitzwegerich und die Echte Kamille werden jeweils dreimal richtig erkannt. Beim Apfelbaum wird es kniffliger: So erkennt die App anhand der Rinde einen Pflaumenbaum. Anhand der Frucht und des Blattes erkennt sie allerdings einen "Kulturapfel".

Fazit:

Positiv ist eindeutig die wirklich kostenlose Nutzung und sehr exakte Pflanzenbestimmung. Das macht es zu einem sehr nützlichen Tool.

Negativ ist die nicht immer gelungene Übersetzung aus dem Englischen. Auch gibt es für weitere Informationen eine grobe Übersicht und die in die App eingebettete Wikipediaseite, die nicht allzu viel Pflegehinweise gibt.

Die Wildblumen auf der grünen Wiese lassen sich mit der App «Flora Incognita» der Technischen Universität Ilmenau erkunden. Foto; picture alliance/dpa/Technische Universität Ilmenau

> FloraInkognita: Diese ebenfalls vollkommen kostenlose App der TU Ilmenau gibt es für Apple und Android. Sie verspricht treffendere Pflanzenbestimmungen anhand mehrerer Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln.

Bei der ersten Bestimmung fällt die schöne, aber nicht immer intuitive Nutzerführung auf. So sieht es im Menüpunkt "Pflanze erkennen" zunächst so aus, als könnten zuvor aufgenommene Fotos damit nicht bestimmt werden. Doch wenn man auf die drei Punkte neben dem Kamerasymbol tippt, gelangt man zu genau dieser Möglichkeit.

Die Bestimmung von Zimmerpflanzen ist nicht zuverlässig. Die Echte Aloe Vera wird zwar immer richtig erkannt. Bei der Mango ist sich die App nicht ganz sicher. Bei der Zitrone dagegen gibt sie an, die Pflanze nicht mit ausreichender Sicherheit bestimmen zu können. Bei allen drei Versuchen schlägt sie "Pseudopanax lessonii" vor.

Draußen ist die App zuverlässiger, wenn auch nicht besonders eindeutig. So wird neben der Echten Kamille auch "Küsten-Kamille" als Ergebnis vorgeschlagen. Den Apfelbaum erkennt sie dreimal als Wildapfel und den Spitzwegerich erkennt sie bei allen drei Versuchen korrekt.

Unter "Meine Beobachtungen" lassen sich die Pflanzenfunde ansehen und dokumentieren - und zwar inklusive Adresse. Mehr Informationen zu den bestimmten Pflanzen erhält man, indem man auf den Pflanzennamen im Beobachtungsbuch tippt. Dort gibt es Hinweise über Giftigkeit, Vorkommen, Beobachtungen, Essbarkeit und medizinische Verwendung. Das macht sie für Wanderungen oder auch bei der Unkrautbestimmung im Garten sehr hilfreich.

Fazit:

Positiv ist die schöne Bedienoberfläche und die Bestimmung der Pflanzen anhand verschiedener Kriterien, sowie die Sammlung der beobachteten Pflanzen und die wissenswerten Informationen.

Negativ ist, dass die App für exotische Zimmer- und Gartenpflanzen nicht geeignet ist.

Die Multifunktionsbestimmer

Ein Steiglitz, auch Distelfink genannt, in einem Baum. Foto: Lino Mirgeler/dpa

> Naturblick: Diese App vom Museum für Naturkunde in Berlin ist ebenfalls kostenlos. Mit ihr lassen sich Pflanzen und Insekten ebenso bestimmen wie Vögel, Säugetiere, Reptilien und Amphibien. So kann man beispielsweise Vogelstimmen aufnehmen und mit vorgeschlagenen Ergebnissen vergleichen. Pflanzen werden über Fotos bestimmt. Man kann aber auch anhand von Beschreibungen und Merkmalen die gesuchten Pflanzen und Tiere eingrenzen.

Die Fotos und Vogellaut-Aufnahmen lassen sich allerdings nur live aufnehmen, nicht nachträglich hochladen. Deshalb werden für den Test die Fotos mit der App fotografiert und bekannte Vogelstimmen vorgespielt.

Bei den Zimmerpflanzen fällt auf, dass die App überhaupt keine zutreffenden Ergebnisse anzeigt. Die Mango wird bei allen drei Versuchen als Hirschzungenfarn erkannt. Die Echte Aloe Vera als Astlose Graslilie und das Zitronenbäumchen als Wilder Wein und als Weißklee. Ein Grund dafür könnte sein, dass die App auf heimische Wildpflanzen spezialisiert ist.

Beim Test mit den Wild- und Gartenpflanzen bestätigt sich die Hypothese: Spitzwegerich und Echte Kamille werden zuverlässig erkannt. Beim Apfelbaum scheitert die App an der Baumrinde, die sie falsch als "Schwedische Mehlbeere" erkennt. Bei Fotos von Blatt und Frucht liegt sie mit "Kulturapfel" dafür richtig.

Ebenso zuverlässig ist die App bei der Bestimmung von Vogelstimmen. Beim Stieglitz und beim Rotkehlchen lag die App bei allen drei Versuchen eindeutig richtig. Nur bei der Mönchsgrasmücke war sie sich unsicher, ob da doch eine Gartengrasmücke gesungen hat.

Fazit:

Positiv ist die kostenlose Nutzung der App sowie die Genauigkeit bei hiesigen Wildpflanzen und der Bestimmung von Vogeistimmen.

Negativ fällt auf, dass man in der App keine zuvor aufgenommenen Fotos und Audios bestimmen kann. Auch dass die Tierbestimmung nur anhand eines Kriterienkatalogs möglich ist und deshalb ungenaue und unzuverlässige Ergebnisse liefert, ist weniger hilfreich.

Symbolfoto: picture alliance / dpa | Ole Spata

> Seek by iNaturalist gibt es ebenfalls für iOS und für Android. Der Anbieter "iNaturalist" ist eine gemeinsame Initiative von der California Academy of Sciences und der National Geographic Society mit der Unterstüzung weiterer Stiftungen und Firmen wie dem WWF und "Our Planet on Netflix". Auch diese App ist komplett kostenlos und sie bestimmt alles, was irgendwie lebendig ist: Pflanzen, Pilze, Vögel, Insekten, Säugetiere.

Der erste Test mit den Zimmerpflanzen verläuft ernüchternd. Zwar erkennt die App die Echte Aloe. Bei der Mango und der Zitrone aber streikt sie und schlägt vor, beide Pflanzen würden zur Art der Zweikeimblättrigen zählen.

Die Pflanzen draußen werden da schon zuverlässiger bestimmt: Spietzwegerich und Echte Kamille erkennt die App bei allen drei Versuchen. Beim Apfelbaum ist sie weniger eindeutig. Bei Frucht und Blatt erkennt sie die Gattung Äpfel. Bei der Baumrinde schlägt sie die Klasse der Zweikeimblättrigen vor.

Um die Treffsicherheit bei Insekten zu testen, soll die Apps Fotos eines Maikäfers, eines Zitronenfalters und einer Holzbiene bestimmen. Und das tut sie auch bei jeweils allen drei Versuchen.

Fazit:

Positiv fällt auf, dass die App umfangreich und kostenfrei ist und dabei recht zuverlässig Tiere, Pflanzen und Pilze bestimmt. Schön ist auch das Belohnungssystem, mit dem man für die Bestimmungen Abzeichen erhält.

Negativ fällt auf, dass die App bei exotischen Arten in die Knie geht. Bei einer Pflanzenbestimmung vor Ort könnte man noch nachhelfen, indem man das Objekt aus einem anderen Winkel fotografiert und bessere Vorschläge bekommt. Auf uneindeutige Ergebnisse von Klasse und Gattung sollte man sich aber nicht verlassen.

Vögel und Insekten

Eine Mönchsgrasmücke. Foto: Max-Planck-Institut/dpa

> Birdnet: Auch diese App für Android und Apple ist vollkommen kostenlos. Sie wurde entwickelt von einem interdisziplinären Team aus Biologen und Ingenieuren und gefördert mit öffentlichen Geldern von der Europäischen Union und dem Bundesministerium für Forschung und Entwicklung sowie durch eine Stiftung. Es gibt weder Werbung noch kostenpflichtige Inhalte.

Direkt nach dem Starten der App startet die Aufnahme der Vogelstimmen. Mit einem Wischen über die Hüllkurve wird anschließend der zu analysierende Abschnitt ausgewählt. Ein Tippen auf "Analyse" startet die Vogelbestimmung.

Die Ergebnisse sind bei allen drei Teststimmen sehr genau. Den Stieglitz und das Rotkehlchen erkennt die App bei allen drei Versuchen. Die Mönchsgrasmücke erkennt die App zweimal richtig und einmal als Gartengrasmücke.

Fazit:

Positiv ist das schlanke Design, die zuverlässige Vogelbestimmung und die intuitive Bedienung, mit der die Stimmaufnahme sofort startet und man nicht lange rumfummeln muss, um die Vogelstimmen zu analysieren. Beobachtungen werden automatisch gespeichert und können später wieder aufgerufen werden.

Negativ fällt an der App im Test nichts auf. Für Vogelfreunde absolut empfehlenswert.

Ein Zitronenfalter auf einer Löwenzahnblüte. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

> Picture Insect: Die App von Next Vision gibt es für Android und Apple. Um ein Insekt zu bestimmen, fotografiert man es in der App oder lädt das zuvor aufgenommene Foto von dem Smartphone hoch.

Finanziert wird das ganze mit dem bekannten "Freemium"-Modell. Doch schon im kostenlosen Bereich bietet die App viele interessante Informationen über Aussehen, Vorkommen, Ernährung etc.

Es ist auch möglich, den Premium-Account eine Woche lang gratis zu testen. Allerdings landet man darüber schnell in einer Abofalle. Kündigen kann man die Testphase wieder im Abobereich des Appstores, wozu es nur wenige und schlecht zugängliche Informationen gibt.

Umgehen lässt sich die kostenpflichtige Premiumversion nur sehr umständlich. So fehlt auf dem Startbildschirm das bei anderen Apps übliche unscheinbare "X" oben rechts. Stattdessen muss man auf dem oberen Button einen kleinen Schieberegler umlegen und dann auf den Link "Mit begrenzter Version fortfahren" tippen, der allerdings in Grau gehalten und deshalb nicht als Link kenntlich ist. Nutzerfreundlich und transparent geht anders.

Die drei Test-Insekten bestimmt sie dafür sehr zuverlässig. Bei allen drei Testläufen erkennt sie die Große Holzbiene, Waldmaikäfer und Zitronenfalter.

Fazit:

Positiv fällt die hohe Genauigkeit der Insektenbestimmung in der Stichprobe auf. Auch liefert die App weitere Informationen zu den Insekten, was Ernährung, Geschichte und Schädlichkeit angeht oder wodurch sich der Maikäfer vom Waldmaikäfer unterscheidet.

Negativ fällt auf, dass die Premium-Version nur schwer umgehbar ist. Zudem sind die Texte schlecht ins Deutsche übersetzt.

Was lohnt sich und wovon lässt man besser die Finger?

Wer einen Garten und Zimmerpflanzen pflegt, ist mit PictureThis vor allem wegen der Diagnosefunktion der App gut bedient. Ob sich dabei ein Abo lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Wir meinen, dass man die heimische Flora auch nach und nach mit der kostenlosen Version durchscannen kann.

Unterwegs sind vor allem die allesamt kostenfreien Dienste von Plantnet, Birdnet und Naturblick zu empfehlen. Sie lieferten im Test die zuverlässigsten Ergebnisse für Pflanzen, Vögel und Insekten, interessante Informationen und dürften so schon jeden Spaziergang bereichern.

Unbedingt abgeraten sei von PlantSnap. Die Abofalle, die unzuverlässigen Ergebnisse und die instabile App machen überhaupt keinen Spaß. Dafür gibt es genug bessere kostenfreie Tools.