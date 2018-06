Der Ziegenmelker brütet am Boden. Auch deshalb gilt für Hundebesitzer im Hirschackerwald die Vorschrift: Vierbeiner an die Leine. Foto: Nabu/Nill

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Erst kommen die Ziegen, dann der Ziegenmelker. Rein chronologisch betrachtet stimmt diese Aussage für den Schwetzinger Hirschackerwald. Doch einen direkten Zusammenhang gibt es dafür eigentlich nicht. Früher dachte man zwar, der Vogel melke Schafe oder eben Ziegen, da er oft unter dem Bauch der Tiere beobachtet wurde und es aussah, als würde er die Tiere "melken". Heute weiß man aber, dass er dabei auf Insektenfang ist.

Dass der in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte Ziegenmelker jüngst wieder im Hirschackerwald beobachtet werden konnte, ist eine kleine Sensation, meint man beim Naturschutzbund Baden-Württemberg (Nabu). Die Bestände befinden sich seit Jahren im Sinkflug. Wichtige Ursachen sind Nahrungsmangel und Lebensraumverlust. Aktuell soll es nur noch 20 bis 25 Brutpaare landesweit geben.

Der graubraune, falkengroße und dämmerungsaktive Ziegenmelker ist ein faszinierender und sagenumwobener Vogel. Mit seinem schnurrenden Gesang und dem eigentümlichen Flügelklatschen ist er eine der ungewöhnlichsten heimischen Vogelarten. Jetzt hat sich der Vogel nach jahrzehntelanger Abwesenheit wieder im Naturschutzgebiet zwischen Schwetzingen und Mannheim gezeigt. Nach Einschätzung des Nabu ist das ein weiterer Beleg dafür, dass die vor rund vier Jahren gestarteten Naturschutzmaßnahmen wirken. "Wir gehen davon aus, dass der Ziegenmelker das Gebiet ähnlich lange gemieden hat wie die Heidelerche", berichtet Katrin Fritzsch, in Baden-Württemberg Leiterin des Projekts "Lebensader Oberrhein - Naturvielfalt von nass bis trocken".

Die Heidelerche war 2016 nach 40 Jahren erstmals wieder im Hirschacker gesichtet worden. Beide Vogelarten profitieren offensichtlich von den offenen Sandflächen und lichten Kiefernwäldern, die der Nabu wieder hergestellt hat, nachdem Kiefern die Flächen zuvor überwachsen und die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten massiv zurückgedrängt hatten. Ein Übriges hat der Einsatz von Ziegen als tierische Landschaftspflegerinnen getan. "Offenbar hat ein erster Ziegenmelker den Hirschacker als potenziellen Lebensraum wieder entdeckt", führt Fritzsch aus. Sie bittet darum, den Bodenbrüter zu unterstützen: "Es braucht nur ein wenig Rücksicht. Da die Tiere ihre Eier in kleine Kuhlen auf dem Boden legen, ist es wichtig, Hunde unbedingt an die Leine zu nehmen, wie es die Regeln für das Schutzgebiet ja ohnehin ganzjährig vorsehen. Sonst hat die Vogelart keine Chance auf eine erfolgreiche Brut."

Nicht nur in der Vogelwelt, auch bei den Pflanzen stellt sich im Hirschacker wieder die charakteristische Vielfalt ein, seitdem der Kiefernbewuchs aufgelichtet worden ist und die Sonnenstrahlen wieder ungestört auf den Boden gelangen. "Dazu gehören zum Beispiel Sand-Thymian, Sand-Günsel oder Sonnenröschen", erläutert die Nabu-Fachfrau.

Und: "Besonders freuen wir uns darüber, dass sich die Graue Skabiose wieder ausbreitet, die hierzulande als ‚stark gefährdet‘ gilt und zu den 15 Pflanzenarten gehört, um die wir uns in Deutschland besonders kümmern müssen, weil es sie entweder nur hier gibt oder weil ein Großteil des weltweiten Bestands bei uns zu finden ist. Mindestens die Hälfte des Weltbestandes befindet sich in Deutschland."