Von Peter Wiest

Bensheim. Sie liest sich wie ein kleines musikalisches "Who is Who", die Liste der Künstler, die im "Rex" aufgetreten sind in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten. Nicht wenige von ihnen füllen mittlerweile große Arenen - im "Rex" spielten sie teilweise vor gerade mal 200 Zuschauern. In Lorsch, wo das Musiktheater ursprünglich angesiedelt war, stand auch schon mal ein Joe Bonamassa auf der Bühne - heute ein Superstar. Ebenfalls dort oder später nach dem Umzug nach Bensheim spielten hier über die Jahre Klaus Doldinger, The BossHoss, Nazareth, Taj Mahal, Manfred Mann, Mother’s Finest, Ten Years After, Saga, Max Mutzke, Eric Burdon, Deep Purple’s Don Airey oder die Jazz-Saxophonistin Candy Dulfer - um nur einige zu nennen. Und auch große Namen des Kabaretts und der Comedy haben immer wieder mal vorbei geschaut: Hanns Dieter Hüsch etwa, Gerhard Polt, Jango Edwards oder Philipp Sonntag.

Sie alle - und viele andere mehr - lässt Margit Gehrisch in diesen Tagen ab und an vor ihrem inneren Auge Revue passieren, wenn sie sich, was selten vorkommt, mal ein Päuschen gönnt. Das "Rex" feiert nämlich dieses Jahr Jubiläum: 20 Jahre alt ist das Musiktheater geworden. Da darf man schon mal zurückschauen - auch wenn eine Frau wie Margit Gehrisch dann doch lieber weiter nach vorne blickt. Das liegt einfach in ihrem Naturell.

Anfang 1998 war das "Rex" in Lorsch in einem ehemaligen Kinosaal eröffnet worden. Die ersten Jahre fristete er ein relativ unauffälliges Dasein, dieser winzige Club mitten im Klosterstädtchen an der hessischen Bergstraße. Schließlich konnte ja auch kaum einer ahnen, welche kommenden Stars er hier in kleinstem Rahmen live erleben durfte. Letztlich war der Rahmen dann allerdings doch ein bisschen zu klein: Nachdem die Besucherzahlen aufgrund von Brandschutz-Bestimmungen auf maximal 200 pro Veranstaltung reduziert werden mussten, schlug 2012 das letzte Stündchen für das ehemalige Lorscher Kino.

Was folgte, war nach einer zeitweiligen Zwischenstation in kleineren Räumlichkeiten in der Bensheimer Innenstadt vor mittlerweile drei Jahren der Umzug in den denkmalgeschützten ehemaligen Güterbahnhof in der Bensheimer Fabrikstraße, der umgebaut wurde zu einem Konzert-Tempel der ganz eigenen Art. Dort hat das "Rex" seither eine nahezu perfekte Örtlichkeit gefunden für ein Haus dieser Kategorie und seines künstlerischen Anspruchs. Etwa 600 Zuschauer finden hier Platz in einem Ambiente, das maßgeschneidert scheint für Konzerte aus den unterschiedlichsten Genres des Rock und des Pop - und immer wieder auch mal fürs Kabarett.

Seither läuft der Laden. Und so könnten Margit Gehrisch und ihre Geschäftspartnerin, Martina Wagner, die das "Rex" gemeinsam betreiben, eigentlich in Ruhe der Dinge harren, die auf sie und ihr Haus zukommen. Stattdessen nehmen sie das diesjährige Jubiläum zum Anlass, ein besonderes Programm zu präsentieren - mit zusätzlichen Veranstaltungen im einen oder anderen größeren Saal oder in einer Halle in der Region. So war gerade Gerhard Polt mit seinen alten Weggefährten, den Well-Brüdern, zu Gast in der Bensheimer Weststadthalle.

Weitere "externe" Veranstaltungen im Rahmen des "Rex"-Jubiläumsjahres gibt es am 13. April im Bensheimer Parktheater mit der Show "Let’s Burlesque" und bei einem Konzert mit Max Mutzke und der SWR Bigband am 18. April in der Weinheimer Stadthalle. Ein ganz besonderes Konzertereignis wird das Jubiläumsjahr auch beschließen: Am 17. Oktober tritt Konstantin Wecker in ungewöhnlicher Trio-Besetzung an einem noch ungewöhnlicheren Ort auf, nämlich in der Dreifaltigkeitskirche in Worms.

Ansonsten gibt es das ganze Jahr über auch im "Rex" selbst Konzerte und Veranstaltungen mit mehr oder minder großen Namen. So schauen unter anderem noch einmal Manfred Mann, Wolf Maahn, Randy Hansen, Walter Trout und die Hooters vorbei. Im August lädt das "Rex" zu einem viertägigen Open Air im wunderschönen Ambiente am Kloster Lorsch ein. Auftreten werden dort Beatrice Egli (14.), Suzi Quatro (15., ursprünglich war Albert Hammond geplant), Gregor Meyle (16.) und Michael Patrick Kelly (17.).

Info: www.musiktheater-rex.de