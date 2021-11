Schwetzingen. (RNZ) Die Band Toto macht auf ihrer "Dogz of Oz"-Tour 2022 Halt in Schwetzingen. Die US-Musiker treten am Donnerstag, 28. Juli 2022, ab 19.30 Uhr im Schlossgarten auf und präsentieren Welthits wie "Hold The Line", "Rosanna" oder "Africa". Wie der Veranstalter nun bekannt gab, tritt die niederländische Rock-Band DeWolff dabei als Support auf. DeWolff sehen sich als Wiedergänger einer Generation von Rockmusikern, die keine stilistischen Grenzen kannte. Das junge Trio aus dem niederländischen Geleen in der Provinz Limburg besitzt in Utrecht ein eigenes, analoges Studio, in dem viele ihrer Alben entstanden sind. Als die Band im Jahr 2008 ihren ersten Plattenvertrag unterzeichnete, war Keyboarder Robin Piso 17 Jahre und die beiden Brüder Luka (Schlagzeug) und Pablo van de Poel (Gitarre) sogar erst 14 und 16 Jahre alt. Letzterer wurde seitdem zwei Mal zum besten Gitarristen der Niederlande gewählt. Den Bandnamen entliehen sie sich der Figur "The Wolf" aus dem Tarantino-Klassiker "Pulp Fiction".

In Deutschland trat die Band unter anderem auf dem "Crossroads"-Festival in Bonn auf. Der WDR-Rockpalast attestierte DeWolff damals, "die Welt mit wildem, psychedelischem Sixties-Blues-Rock zu erschüttern". Die drei Niederländer nähmen den Hörer mit in eine Zeit, in der Led Zeppelin, Cream, Pink Floyd und Deep Purple die Welt beherrschten. Ihre explosive Mischung aus Blues Rock, Soul und Psychedelic ist einzigartig.

Karten für das Konzert von Toto und DeWolff gibt es online unter www.provinztour.de sowie unter der Ticket-Hotline 0621 / 10 10 11. Für das Konzert gelten die dann gesetzlich festgelegten Corona-Regeln. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich keinen Zutritt.