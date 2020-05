Von Stefan Hagen

Mosbach/Pretoria. Die Enkel-Aktion der Rhein-Neckar-Zeitung geht weiter um die Welt: Mittlerweile wurden die Großeltern aus vielen Ländern wie Jordanien, Australien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Schottland, Neuseeland sowie den US-Bundesstaaten Kalifornien, Texas, Virginia, Tennessee und Washington gegrüßt. Mit einigen Absendern hat die RNZ Kontakt aufgenommen – die daraus resultierenden Berichte unter anderem aus Jordanien, der britischen Hauptstadt London oder den US-Bundesstaaten Texas und Washington haben eindringlich gezeigt, dass das Coronavirus Länder rund um den Globus in Atem hält.

Auch Südafrika ist davon stark betroffen, wie Pfarrerin Nicole Otte-Kempf, die mit ihrer Familie in Pretoria lebt, berichtet. Seit rund 50 Tagen gibt es in dem Land am Kap der guten Hoffnung eine totale Ausgangssperre – erst seit einigen Tagen seien "ganz leichte Lockerungen" in Kraft getreten, sagt die Geistliche. Die Grenzen seien geschlossen, es gebe keine Flüge von und nach Südafrika. Ein Besuch in der alten Heimat sei somit in absehbarer Zeit nicht möglich. Deshalb gratulieren sie, ihr Mann Carsten, die Kinder Justus und Jonna-Lisbeth sowie Hund Nelson aus über 12.000 Kilometern Entfernung im Rahmen der Enkel-Aktion Oma Marliese und Opa Friedhelm, die in Mosbach-Reichenbuch leben, zur Goldenen Hochzeit.

Nicole Otte-Kempf hat acht Jahre in Maulburg/Südbaden als Pfarrerin gearbeitet. Seit September 2018 ist sie von der badischen Landeskirche beurlaubt, und von der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) für sechs Jahre in die evangelisch-lutherische Johannes-Gemeinde in Pretoria-Ost entsendet worden.

Blick auf die Kirche der evangelisch-lutherischen Johannes-Gemeinde in Pretoria-Ost. Foto: zg

"Wir haben hier etwa 850 Gemeindeglieder", erläutert sie. Die meisten seien Südafrikaner mit Muttersprache Deutsch, von deren Vorfahren viele einst als Missionare ins Land gekommen seien. "Wir sind eine sehr engagierte Gemeinde, zu den Gottesdiensten kommen jeden Sonntag um die 250 Besucher", freut sie sich. Zurück zur Corona-Situation in Südafrika: Offiziell wurden – Stand 13. Mai, 10 Uhr – insgesamt 369.697 Menschen getestet, es gibt 11.350 Fälle, bei 4357 Genesenen und 206 Toten.

"Die Armut nimmt zu, und der Hunger kommt in die Gesellschaft", hat Otte-Kempf festgestellt. Immer mehr Menschen seien auf Lebensmittel-, Sach- und Geldspenden angewiesen. Besonders in den Townships sei die Situation prekär, die Abstands- und Hygieneregeln seien hier nur schwer umzusetzen. Zu allem Überfluss würden auch noch die Preise für Lebensmittel steigen. "Auch viele Menschen aus der Mittelschicht sind in Not, da es hier nicht ein so dichtes Sozialnetz gibt wie in Deutschland", sagt die Pfarrerin.

Auch ihre Gemeinde habe sich auf die derzeitige Situation eingestellt: "Wir übertragen unsere Gottesdienste online, sie werden sogar in Übersee angeschaut", erläutert Otte-Kempf. "Dazu unterstützen wir Organisationen vor Ort, die sich um Obdachlose und arme Menschen kümmern", fährt sie fort.

Foto: zg

Jetzt komme auch die Vielfalt in der Gemeinde zum Tragen. "Viele Menschen kümmern sich darum, dass andere versorgt sind", freut sie sich. Als Beispiele nennt sie Anrufe, Einkäufe, Essen kochen und vorbei bringen sowie finanzielle Spendenbereitschaft. Täglich würden zudem Impulse in die Haushalte gesendet, die von unterschiedlichen Gruppen und Einzelpersonen aufgenommen würden. "Wir haben auch WhatsApp-Gruppen installiert, um miteinander in Kontakt zu sein", sagt sie. Unter anderem gebe es eine Senioren-Support-Gruppe und ein Gottesdienst-Team. Die "Überlebenskette" sorge dafür, "dass finanzielle Unterstützung geleistet wird, wenn Menschen aus der Gemeinde in finanzielle Notlagen geraten".

Und wann haben die Kinder – Justus geht in die zweite Kasse der Deutschen Internationalen Schule in Pretoria, Jonna-Lisbeth besucht die Vorschule – ihre Großeltern das bislang letzte Mal gesehen? "Im vergangenen November haben sie uns besucht", erzählt Nicole Otte-Kempf. Es sei eine tolle Zeit gewesen, unter anderem hätten Stadtführungen in Pretoria und Johannesburg mit dem Schwiegersohn auf dem Programm gestanden.

Foto: zg

"Und sie haben natürlich die abwechslungsreiche und atemberaubende Natur von Südafrika erlebt", ergänzt sie. Unter anderem sei man im Pilanesberg- und Krüger-Nationalpark unterwegs gewesen. "Marliese und Friedhelm haben sogar die ,Big Five’ also Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen und Leoparden gesehen", freut sich die Gastgeberin.

"Aber, was noch viel wichtiger ist: Sie haben gesehen, wie wir hier leben, wo die Kinder zur Schule gehen. Sie haben Menschen aus unserem täglichen Umfeld kennengelernt und miterlebt, wie Kirche hier ist", sagt die Pfarrerin abschließend.