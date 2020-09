Von Axel Sturm

Ladenburg. In der Römerstadt am Neckar gibt es ein symbolträchtiges "Monument", das derzeit für mächtig Ärger sorgt. Es ist der Mercedes-Stern, der viele Jahre auf einem Mannheimer Hochhaus strahlte, und der kürzlich im Hof des Automuseums Dr.-Carl-Benz wieder aufgebaut wurde. Museumsinhaber Winfried Seidel hatte den Stern quasi vor der Schrottpresse gerettet. Im Juni wurde das beleuchtete Markensymbol des Autokonzerns dann offiziell eingeweiht.

Die 7,5 Meter hohe Werbeanlage wurde im Hof des Museums so platziert, dass sich sechs Nachbarn in der dahinterliegenden Daimlerstraße massiv gestört fühlen. Der Sprecher der Kritiker, Peter Pack, erklärte der RNZ bei einem Vororttermin, weshalb sich immer mehr Widerstand gegen das Bauwerk formiert. "Unsere Privatsphäre wird verletzt. Museumsbesucher, die den Stern fotografieren, lichten unsere Gärten ab. Sogar unsere Schlafzimmer werden fotografiert", berichtete Pack, der rechtliche Schritte ankündigte. In einem Wohn- oder Mischgebiet dürften Werbeanlagen in dieser Dimension nicht aufgestellt werden. Für die Anwohner ist die Korrektheit des Genehmigungsverfahrens "zweifelhaft", und daher werden sich Anwälte nun damit beschäftigen.

"Wir haben ein Monstrum vor die Nase gesetzt bekommen, das unsere Persönlichkeitsrechte verletzt", findet Pack. Er nannte beim Vororttermin einige Beispiele. Seitdem der Stern aufgestellt wurde, habe sich das Besucheraufkommen im Museum deutlich erhöht. Es gibt immer wieder Diskussionen mit fotografierenden Besuchern, die nicht verstehen wollen, dass die Privatbereiche hinter dem Stern nicht fotografiert werden dürfen. "Man wird oft angepöbelt", berichtete Pack, was insbesondere eine Familie betrifft, deren Reihenhaus nur wenige Meter entfernt von der Werbeanlage steht. Die Familie hatte ihre Bedenken gegen das Bauwerk der Stadtverwaltung mitgeteilt. "Die kommerziellen Interessen des Museumsinhabers waren für die Stadt wohl wichtiger", vermutet Pack.

Er ist auf die Stadt nicht gut zu sprechen. Seine Fragen wurden von Bürgermeister Stefan Schmutz nicht beantwortet, und er erhielt keine Einsicht in das Genehmigungsverfahren. Für ihn ist es rechtlich fragwürdig, wie die ganze Sache abgelaufen ist. Pack berichtete, dass der Stern in den Abendstunden beleuchtet wird, und die Anwohner sehen nicht ein, weshalb sie "das Flutlicht" ertragen sollen. Das Licht werde zwar gegen 23 Uhr ausgeknipst aber eine Umweltbelastung stelle die Lichtquelle allemal dar.

Immerhin habe es die Verwaltung geschafft, eine Art Schlichtungsgespräch zu organisieren. Dass das Treffen im Museum und nicht auf neutralem Boden stattfand, gefiel Pack ebenso wenig wie die unvollständige Einladungsliste. Er wurde gar nicht eingeladen, obwohl auch er betroffen von den "Belästigungen" ist. Pack ging trotzdem hin und war nach dem Treffen frustriert. Die Forderung, den Stern wieder abzubauen, waren für den Museumsinhaber nicht akzeptabel.

In dem Gespräch wurde auch ein anderer Punkt thematisiert. Die Anwohner stört auch, dass Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage in den Museumsräumlichkeiten stattfinden. "Der Lärm belästigt die Anwohner", berichtete Pack. "Von Mobbing seitens der Anwohner" spricht hingegen Winfried Seidel, der den aggressiven Ton der Kritiker nicht verstehen kann. Museumsbesucher würden gegen ihren Willen fotografiert und von den Nachbarn "angepöbelt", wenn sie ein Foto vom Mercedes-Stern machen wollten. Seidel sieht sich im Recht, denn er habe sich korrekt verhalten und die geforderte Genehmigung für die Aufstellung des Sterns eingeholt.

Es seien ein Architekt und ein Statiker beauftragt worden, um das 20.000 Euro teure Projekt baurechtlich sauber über die Bühne zu bringen. Sogar das Landesdenkmalamt sei eingeschaltet gewesen. Die Änderungswünsche der Behörden seien umgesetzt worden. Seidel hatte vom Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises schließlich die Baufreigabe erhalten. "Wenn ich als Bürger nicht mehr bauen darf, obwohl eine Baugenehmigung vorliegt, dann stimmt was nicht", meinte Seidel. Er habe auch nie gedacht, dass der Stern zum Zankapfel werden würde. Gespräche mit den Nachbarn seien immer freundlich gewesen – doch nun habe sich das Blatt gewendet. Trotzdem will Seidel weiterhin versuchen, die Sache durch konstruktive Gespräche vom Tisch zu bekommen. Das Schlichtungsgespräch sei allerdings ernüchternd gewesen.

All seine Verbesserungsvorschläge, wie die Einrichtung eines Fotopunkts, damit die Privathäuser der Nachbarschaft nicht mehr im Bild zu sehen sind, oder die Installation einer begrünten Schutzmauer, seien abgelehnt worden. "Die wollen das Museum zerstören", vermutet Seidel, der der RNZ zusicherte, dass er eine gültige Schankgenehmigung habe, um Veranstaltungen durchzuführen. Seidel ist entsetzt, dass die Anwohner Veranstaltungen wie das Museumsfest oder den Weihnachtsmarkt unterbinden wollten. Private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern würde es nur vereinzelt geben. Die letzte Feier im Museum habe im April 2019 stattgefunden, sagte Seidel der RNZ.

Die Lösung des Konflikts ist aus Sicht des Bürgermeisters nur auf nachbarschaftlichem Wege möglich. Die Platzierung des Mercedes-Sterns sei nämlich auf Grundlage einer rechtmäßig erteilten Baugenehmigung durch die zuständige Baurechtsbehörde, den Rhein-Neckar-Kreis, erteilt worden. Grundlage der Entscheidung bildet der dort gültige Bebauungsplan, der für das denkmalgeschützte Automuseum eine Gemeinbedarfsfläche festsetzt. Eine Beratung im Technischen Ausschuss der Stadt sei nicht erforderlich gewesen, da der Bauantrag dem Bebauungsplan entspreche, sagte Schmutz. Im Zuge des Antragsverfahrens wurden auch die Belange der Anwohner abgefragt. Von 15 Nachbarn haben demnach acht Einwände erhoben. Diese wurden durch die Baurechtsbehörde geprüft und abgewogen.

Aufgrund dieser Rückmeldungen wurde die Höhe des Sockels verringert und auch die Beleuchtung nur einseitig wiederhergestellt. Bei der weiteren baurechtlichen Prüfung durch den Rhein-Neckar-Kreis waren weitere privatrechtliche Belange aber nicht maßgeblich, da diese für das baurechtliche Genehmigungsverfahren nicht relevant sind.

Den Anwohnern sei dies mitgeteilt und gleichermaßen der Rechtsweg aufgezeigt worden, gegen die Genehmigung vorzugehen, erklärte Bürgermeister Schmutz. Dieser Weg sei aber seitens der Anwohner nicht weiterverfolgt worden, sodass die Widerspruchsfrist abgelaufen sei und die Baugenehmigung Rechtskraft erlangt habe, teilte Schmutz mit.