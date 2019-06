Von Alexander Albrecht

Darmstadt. Nervosität macht sich breit in dem stickigen, holzvertäfelten Saal des Darmstädter Landgerichts. Alle Plätze sind am frühen Mittwochnachmittag besetzt. Selbst hartgesottenen Prozessbeobachtern geht dieser Fall an die Nieren, in dem gleich das Urteil verkündet wird. Die Zuschauer wischen sich den Schweiß von der Stirn und tuscheln. "Ob sie auch verurteilt wird?", fragt sich eine Frau. "Sie", die sich wie immer die Kapuze ihrer Jacke über den Kopf gezogen hat und einen Aktenordner vors Gesicht hält.

Hat die zierliche Zahnärztin gemeinsam mit ihrem Mann Ende August vergangenen Jahres die beiden Kinder, 13 und 10 Jahre alt, im schmucken Mörlenbacher Eigenheim getötet? Die 47-Jährige streitet die Vorwürfe ab. Dann wird es ernst. Und leise, sehr leise. Die Richter kommen. Volker Wagner, Vorsitzender der 11. Strafkammer, verurteilt Christiane H. zu zwölf Jahren Haft: wegen Beihilfe zu dem Doppelmord und schwerer Brandstiftung.

Hintergrund Revision angekündigt Das Urteil gegen Christiane und Werner H. ist noch nicht rechtskräftig. Anwalt Roman Schweitzer, der in dem aufsehenerregenden Prozess den Vater verteidigte, will die Entscheidung "auf jeden Fall" per Revision prüfen lassen. Schweitzer hatte eine "zeitlich befristete" Freiheitsstrafe für seinen Mandanten gefordert. Als kleinen Teilerfolg verbuchte der Jurist, dass die Kammer die Tat "nur" als heimtückisch wertete. Das von Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge vorgebrachte zweite Mordmerkmal der niederen Beweggründe sah das Gericht nicht erfüllt. Schweitzers Kollege Sebastian Göthlich, der Verteidiger von Christiane H., wollte sich nicht dazu äußern, ob er die Entscheidung anfechtet. Das ist jedoch sehr wahrscheinlich, hatte der Anwalt doch auf Freispruch für die Zahnärztin plädiert. Möglicherweise auf eine Revision verzichten wird Tietze-Kattge. Zumindest bescheinigte er dem Gericht, sich das Urteil nicht leicht gemacht zu haben. Er könne den Ausführungen der Richter folgen. Der Ankläger hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe einschließlich der besonderen Schwere der Schuld für beide Eltern beantragt. alb

Keine Überraschung ist die Strafe für ihren geständigen Mann. Das Gericht schickt den Kieferchirurgen (59) lebenslang ins Gefängnis und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt: Werner H. kann nach 15 Jahren keinen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen. "Anton und Emilia sind tot", sagt Wagner noch in nüchternem Tonfall. "Heimtückisch getötet durch die Hände ihres Vaters und tätiger Mithilfe ihrer Mutter." Die Eheleute sitzen wie versteinert neben ihren Verteidigern.

"Der Deal war …": Immer wieder streut der Richter diesen Halbsatz ein. Er stammt von der Angeklagten, die sich in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt einer Sozialarbeiterin anvertraut hatte. "Der Deal mit meinem Mann war eigentlich, dass wir entweder alle sterben oder keiner. Und jetzt sind wir beide übrig geblieben", sagte Christiane H.

Die Kammer ist davon überzeugt, dass es diese Absprache gab. Dass die Eltern übereingekommen waren, die "braven, sportlichen, tüchtigen Kinder", so Wagner, zu opfern und im Schlaf umzubringen. Christiane H. habe die Tat mitverübt. "Aber sie hat nicht Hand angelegt." Dass eine Mutter das auf solch brutale Weise tue, sei fern jeglicher Vorstellung.

Nein, Werner H. soll "bei vollem Bewusstsein" mit einem "martialischen Zimmermannshammer" Anton und Emilia jeweils 25 Mal auf den Kopf geschlagen, ihnen anschließend mit einem Jagdmesser in den Hals geschnitten und es den beiden "zielsicher" in den Herzbeutel gerammt haben. Der Arzt selbst hat von einem "Gemetzel" gesprochen. In Wagners Miene gräbt sich die Fassungslosigkeit über die Tatausführung ein. Der erfahrene, wortgewandte Richter kann seine Emotionen nicht verbergen und sucht mehr als eine Stunde lang nach Erklärungen für eigentlich Unerklärliches. Er will das Verbrechen verstehen und gibt sich alle Mühe, die Familientragödie zu rekonstruieren - doch er stößt an Grenzen. Wagner gesteht: "Das ist schwierig."

"Anton und Emilia konnten nichts dafür. Gar nichts."

Ja, das Paar war finanziell am Ende, das Luxusleben passé, die Zahnarztpraxis in Weinheim musste schließen und am Morgen das zwangsversteigerte Haus an die neuen Eigentümer übergeben werden. Werner H., doppelt promovierter Oralchirurg und laut psychiatrischem Gutachten wie Selbstauskunft ein egomanischer Narzisst ohne Selbstreflexion, hat sich während der zehn vorherigen Verhandlungstage mehrfach als Opfer der Willkür von Behörden, Gerichten und des Insolvenzverwalters dargestellt.

Doch für die "selbst verursachte Ausweglosigkeit" hätten die Kinder nichts gekonnt, ruft Wagner mit bebender Stimme. "Gar nichts." Der Richter weiß aber auch: "Intelligenz steht archaischem Verhalten nicht entgegen", sagt er in Richtung des Angeklagten, der größten Wert darauf legt, mit "Dr. Dr." angesprochen zu werden. Die Erfahrung belege: Wenn die Situation passe, könne jeder Mensch aus noch so nichtigem Grund einen anderen Menschen umbringen. Christiane H., die schon rein optisch so gar nicht zu dem korpulenten Mediziner passen will und wenigstens ab und an Gefühlsregungen zeigt, sei ihrem Gatten zwar nicht hörig gewesen. "Aber sie war folgsam", sagt Wagner, "folgsam bis zum Schluss. Sie konnte nicht mehr anders".

Christiane H. ordnete sich in der Ehe unter, brach auf Wunsch ihres Mannes mit den Eltern, fand sich mit dessen Damenschuhfetisch ab und akzeptierte die mangelnde Empathie des Kieferchirurgen, der sich über materielle Dinge definierte. Sie begehrte selbst dann nicht auf, als er sich einen dritten Ferrari zulegte, obwohl das Paar bei der Sozialversicherung mit 7000 Euro in der Kreide stand.

Wenn es keinen Deal gegeben und Christiane H. nichts von dem Doppelmord mitbekommen hätte, wie sie beteuerte - "dann wäre eine Mutter doch durchgedreht, als sie die Leichen ihrer Kinder entdeckte", glaubt Wagner. Der Richter erinnert an einen anderen Satz, den die Ärztin am Vortag der Tragödie geäußert hat: "Das Ende ist gekommen."

Offen bleibt, warum die Zimmer von Anton und Emilia in Brand gesetzt wurden. Um ein Fanal zu setzen und der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, was der Familie "angetan" worden ist? Dieser Vermutung von Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge will Wagner nicht folgen.

Sicher ist er dagegen, dass das Paar erst nach der Tat Beruhigungsmittel - er Dormicum-, sie Tavor-Tabletten - geschluckt hat. Dass die Medikamente vorher eingenommen worden waren, sei mit dem Geschehen inklusive Reinigung der Tatwerkzeuge und des Hochschleppens von Benzinkanistern nicht in Einklang zu bringen. Gestützt auf Gutachten verweist Wagner darauf, dass angesichts der Wirkung der Arzneien und des Biers, das vor allem er literweise getrunken hatte, beide spätestens nach einer halben Stunde sediert gewesen und eingeschlafen wären.

Ein weiteres Indiz für ein gemeinsames Vorgehen der Eheleute sieht der Vorsitzende darin, dass die Angeklagte nachts einen Rucksack packte, den sie auf dem Grundstück der Nachbarn ablegte. Darin unter anderem ein Zettel, auf dem stand: "Die Schildis sind noch draußen". Es sei doch klar, argumentiert Wagner, dass man nur jemanden darum bittet, nach den Schildkröten zu sehen, wenn man davon ausgeht, am nächsten Tag nicht mehr da zu sein. Den abschließenden Selbstmordversuch im Auto bei laufendem Motor und geschlossener Garage bezeichnet er wegen des Katalysators als untauglich. Und dann sei das Paar auch noch von den Feuerwehrsirenen überrascht worden, die früher als gedacht aufheulten. "Die sind ja schon da", soll Werner H. gesagt haben.